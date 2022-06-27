Велогонка «Тур де Франс»: история «Большой петли»

Легендарная велогонка «Тур де Франс» (Tour de France) выделяется даже на фоне двух других Гранд-туров. Впервые знаменитая «Большая петля» или по-французски La Grande Boucle прошла в 1903 году и с тех пор превратилась в самую популярную велосипедную гонку всех времен. Olympics рассказывает историю культовой велосипедной супермногодневки «Тур де Франс».

Идею создания многодневной гонки по дорогам Франции в 1902 году подал журналист издания L’Auto Жео Лефевр, а одобрил и воплотил в жизнь редактор издания Анри Дегранж. Изначально «Тур де Франс» была придумана для рекламы и повышения тиража L’Auto. И, надо сказать, такой ход сработал – число подписчиков уже после первой гонки 1903 года возросло в два с лишним раза, после чего продолжило увеличиваться солидными темпами. Дебютная «Большая петля» прошла с 1 по 19 июля 1903 года с участием 60 гонщиков из Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии и Италии. Победу на стартовом этапе протяженностью 467 км (всего было проведено шесть этапов) одержал 32-летний француз Морис Гарен, он же выиграл Тур и в итоговом зачете. Общая протяженность дебютной гонки, стартовавшей и финишировавшей в Париже, составила 2428 километров. Гонку закончил 21 велосипедист, а второго призера Гарен опередил почти на три часа.

Тур набирал обороты, привлекая в том числе и сильных иностранных спортсменов. Первым иностранным чемпионом в 1909 году стал Франсуа Фабер из Люксембурга, а в 1920 году бельгиец Филипп Тис стал первым в истории трехкратным победителем «Большой петли». Кстати, с 1913 по 1929 год в генеральной классификации первенствовал лишь один француз. Знаменитая желтая майка лидера и чемпиона впервые была введена в обиход в 1919 году. Еще один бренд «Тур де Франс» - белая в красный горох майка горного короля. Причем сама майка «дебютировала» на гонке только в 1975 году.

Мигель Индурайн побеждал на "Большой петле" пять раз

Из-за Первой и Второй мировых войн «Большая петля» не проводилась в период 1915 – 1918 и 1940 – 1946 годов, но после возрождения вновь стала чрезвычайно популярной. В ней побеждал знаменитый итальянский дуэт Фаусто Коппи – Джино Бартали, швейцарец Хуго Коблет, но трижды подряд Тур первым выиграл все же француз – Луи Бобе первенствовал в 1953 – 1955 годах. Еще один французский гонщик, легендарный Жак Анкетиль выиграл четыре «Больших петли» подряд в первой половине шестидесятых годов прошлого века, всего же в его активе пять чемпионских титулов.

Также пятикратными чемпионами «Тур де Франс» становились бельгиец Эдди Меркс (1969 - 1974), француз Бернар Ино (1978 - 1985) и испанец Мигель Индурайн (1991 - 1995). На рубеже веков семь раз победу праздновал американец Лэнс Армстронг, но позднее после допинговых признаний он был лишен титулов, которые решили не присуждать никому. За свою историю Тур частенько гостил за пределами Франции, в частности, в Бельгии, Нидерландах и Германии. С 1975-го финиширует «Большая петля», которая в последние годы включает в себя 21 этап, на Елисейских полях Парижа.