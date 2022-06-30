Велоспорт. «Тур де Франс» 2022: что ждать и где смотреть

109-я по счету велогонка «Тур де Франс» пройдет с 1 по 24 июля 2022 году со стартом в Копенгагене и финишем на Елисейских полях Парижа. Главным фаворитом «Большой петли» станет победитель двух последних французских Гранд-туров словенец Тадей Погачар, а его основным соперником будет его соотечественник Примож Роглич. Кроме того, в числе претендентов на победу значатся британец Герайнт Томас и россиянин Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом.

23-летний Погачар по праву считается сейчас главной суперзвездой мирового велоспорта. Тадей впервые выиграл Тур в 2020 году в финальной «разделке» отняв желтую майку как раз у Роглича. А в 2021-м Тадей полностью доминировал, опередив второго призера Йонаса Вингегора более чем на пять минут. В нынешнем сезоне Погачар также великолепен – он стал победителем «Страде Бьянко», «Тура ОАЭ», «Тиррено - Адриатико» и за несколько недель до «Большой петли» первенствовал на домашнем «Туре Словении». Понятно, что Погачар обходится без шапкозакидательских настроений и говорит о предстоящих трудностях, но, если обойдется без форс-мажоров, обыграть его будет крайне сложно.

Тем не менее, Роглич выглядит реальным оппонентом Погачару. Два года назад он был близок к желтой майке на Елисейских полях, а в 2021 году навязать борьбу Тадею 32-летнему олимпийскому чемпиону Игр в Токио помешало тяжелое падение на третьем этапе, в итоге, приведшее к травмам и сходу с дистанции. Но затем Роглич в третий раз подряд стал чемпионом «Вуэльты», подтвердив статус великолепного многодневщика. В нынешнем сезоне Примож также уже добился многого, выиграл генеральную классификацию многодневок «Париж – Ницца» и «Критериум Дофине». К тому же у него в команде Jumbo-Visma у него будет мощная поддержка в виде вице-капитана Вингегора – 25-летний датчанин впечатлил на прошлогоднем «Тур де Франс», а на «Критериуме Дофине» стал вторым вслед за Рогличем.

Тадей Погачар может сделать победный хет-трик на "Тур де Франс" Фото © 2021 Getty Images

В хорошей форме находится и 36-летний Томас. Победитель «Большой петли» 2018 года и вице-чемпион 2019 года выиграл в июне «Тур Швейцарии». Дебютант «Тур де Франс» Александр Власов в свои 26 лет проводит свой лучший сезон, выиграв «Вуэльту Валенсии» и «Тур Романдии». Лидировал он и на «Туре Швейцарии», но сошел из-за положительного теста на ковид. Однако о скомканной подготовке говорить не приходится, коронавирус у Александра прошел в бессимптомной форме. Из остальных претендентов на высокие места выделим Энрика Маса, Бен О’Коннора, Адама Йейтса, Даниэля Мартинеса, Романа Барде, Дамиано Карузо, Джека Хейга, Найро Кинтану, Ригоберто Урана и, пожалуй, Алексея Луценко из Казахстана, финишировавшего в генеральной классификации в 2021 году седьмым.

Сама гонка будет изобиловать сложными этапами. Начнется она с «разделки» в Копенгагене, уже на пятом этапе гонщиков ждет знаменитая брусчатка «Париж – Рубэ», Уже 8 июля на седьмом этапе участников ждет непростой горный этап. Следующий шанс для горняков представится на девятом этапе. На второй неделе особый интерес вызывает связка 11 и 12 горных этапов, причем последний финиширует на легендарной вершине Альп-д’Юэз. На заключительной неделе также не обойдется без крутых гор, прежде всего отметим 18-й этап с финишем на Отакаме. Если же судьба желтой майки к тому моменту будет еще не ясна, гонщики определят чемпиона на предпоследнем 20-м этапе – индивидуальной гонке на время.

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