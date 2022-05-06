Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022: результаты, видео, расписание

105-я по счету велогонка «Джиро д’Италия» проходит с 6 по 29 мая 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов первого велосипедного Гранд-тура в сезоне-2022.
- Полное расписание «Джиро д’Италия»-2022 смотрите здесь
- О маршруте и фаворитах «Джиро д’Италия»-2022 читайте здесь
- Об истории «Джиро д’Италия» читайте здесь
- О великих чемпионах «Джиро д’Италия» читайте здесь
- О призовых майках «Джиро д’Италия» читайте здесь
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Результаты
- 6 мая, пятница
- 1-й этап. Будапешт – Вышеград (195 км). Равнинный
- 1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) - 4 часа 38 минут 25 секунд
- 2. Бениам Гирмай (Эритрея) - то же время
- 3. Пельо Бильбао (Испания) - то же время
- 4. Магнус Корт Нильсен (Дания) - то же время
- 5. Вилко Келдерман (Нидерланды) - то же время
- 6. Ричард Карапас (Эквадор) - то же время
- Генеральная классификация
- 1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)
- 2. Бениам Гирмай (Эритрея)
- 3. Пельо Бильбао (Испания)
- 4. Магнус Корт Нильсен (Дания)
- 5. Вилко Келдерман (Нидерланды)
- 6. Ричард Карапас (Эквадор)