Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022: результаты, видео, расписание

Как проходит «Джиро д’Италия» с 6 по 29 мая 2022 года

Автор: Сергей Подушкин
Шоссейные гонки
Фото © 2021 Getty Images

105-я по счету велогонка «Джиро д’Италия» проходит с 6 по 29 мая 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов первого велосипедного Гранд-тура в сезоне-2022.

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Результаты

  • 6 мая, пятница
  • 1-й этап. Будапешт – Вышеград (195 км). Равнинный
  • 1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) - 4 часа 38 минут 25 секунд
  • 2. Бениам Гирмай (Эритрея) - то же время
  • 3. Пельо Бильбао (Испания) - то же время
  • 4. Магнус Корт Нильсен (Дания) - то же время
  • 5. Вилко Келдерман (Нидерланды) - то же время
  • 6. Ричард Карапас (Эквадор) - то же время
  • Генеральная классификация
  • 1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)
  • 2. Бениам Гирмай (Эритрея)
  • 3. Пельо Бильбао (Испания)
  • 4. Магнус Корт Нильсен (Дания)
  • 5. Вилко Келдерман (Нидерланды)
  • 6. Ричард Карапас (Эквадор)

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