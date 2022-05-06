Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022: результаты, видео, расписание

105-я по счету велогонка «Джиро д’Италия» проходит с 6 по 29 мая 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов первого велосипедного Гранд-тура в сезоне-2022.

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Результаты