Велоспорт. Расписание «Тур де Франс» 2022 с прямыми трансляциями

Самый престижный велосипедный Гранд-тур – супермногодневка «Тур де Франс» в 2022 году состоится в 109-й раз. Она стартует в Копенгагене 1 июля короткой «разделкой», а завершится 24 июля традиционным этапом на Елисейских полях Парижа.

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Всего запланировал 21 этап, общая протяженность дистанции составит 3328 км. По ходу французского Гранд-тура, который называют «Большой петлей», участников ждут две «разделки» и множество подъемов первой и второй категории, в том числе пять горных финишей этапов. Olympics представляет расписание «Тур де Франс» 2022.

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Тур де Франс» 2022 (Tour de France), Франция. Расписание

1 – 24 июля

время начала этапов - московское

1 июля, пятница

1-й этап. Копенгаген – Копенгаген (13,2 км). Индивидуальная гонка на время. Начало в 17:00

Копенгаген – Копенгаген (13,2 км). Индивидуальная гонка на время. Начало в 17:00 2 июля, суббота

2-й этап. Роскилле – Нюборг (202 км). Равнинный. Начало в 13:35

Роскилле – Нюборг (202 км). Равнинный. Начало в 13:35 3 июля, воскресенье

3-й этап. Вайле – Сеннерборг (182 км). Равнинный. Начало в 14:15

Вайле – Сеннерборг (182 км). Равнинный. Начало в 14:15 4 июля, понедельник

День отдыха

5 июля, вторник

4-й этап. Дюнкерк – Кале (171,5 км). Холмистый. Начало в 14:30

Дюнкерк – Кале (171,5 км). Холмистый. Начало в 14:30 6 июля, среда

5-й этап . Лилль-Метрополь – Валлер (157 км). Холмистый. Начало в 15:00

. Лилль-Метрополь – Валлер (157 км). Холмистый. Начало в 15:00 7 июля, четверг

6-й этап. Бенш – Лонгви (219,9 км). Холмистый. Начало в 13:15

Бенш – Лонгви (219,9 км). Холмистый. Начало в 13:15 8 июля, пятница

7-й этап . Томблен – Планш Де Бель Фий (176,3 км). Горный. Начало в 14:15

. Томблен – Планш Де Бель Фий (176,3 км). Горный. Начало в 14:15 9 июля, суббота

8-й этап. Доль – Лозанна (186,3 км). Среднегорный. Начало в 14:20

Доль – Лозанна (186,3 км). Среднегорный. Начало в 14:20 10 июля, воскресенье

9-й этап. Л’Эгль – Шатель Порт-дю-Солей (192,9 км). Горный. Начало в 14:15

Л’Эгль – Шатель Порт-дю-Солей (192,9 км). Горный. Начало в 14:15 11 июля, понедельник

День отдыха

12 июля, вторник

10-й этап. Морзин Порт-дю-Солей – Межев (148,1 км). Среднегорный. Начало в 14:40

Морзин Порт-дю-Солей – Межев (148,1 км). Среднегорный. Начало в 14:40 13 июля, среда

11-й этап. Альбервиль – Коль де Гранон (151,7 км). Горный. Начало в 13:30

Альбервиль – Коль де Гранон (151,7 км). Горный. Начало в 13:30 14 июля, четверг

12-й этап. Бриансон – Альп-д’Юэз (165,1 км). Горный. Начало в 14:20

Бриансон – Альп-д’Юэз (165,1 км). Горный. Начало в 14:20 15 июля, пятница

13-й этап. Ле-Бур-д’Уазан – Сент-Этьен (192,6 км). Равнинный. Начало в 14:20

Ле-Бур-д’Уазан – Сент-Этьен (192,6 км). Равнинный. Начало в 14:20 16 июля, суббота

14-й этап. Сент-Этьен – Манд (192,5 км). Среднегорный. Начало в 13:30

Сент-Этьен – Манд (192,5 км). Среднегорный. Начало в 13:30 17 июля, воскресенье

15-й этап . Родез – Каркасон (202,5 км). Равнинный. Начало в 14:15

. Родез – Каркасон (202,5 км). Равнинный. Начало в 14:15 18 июня, понедельник

День отдыха

19 июля, вторник

16-й этап. Каркасон – Фуа (178,5 км). Среднегорный. Начало в 13:40

Каркасон – Фуа (178,5 км). Среднегорный. Начало в 13:40 20 июля, среда

17-й этап. Сен-Годенс – Пейрагюд (129,7 км). Горный. Начало в 14:25

Сен-Годенс – Пейрагюд (129,7 км). Горный. Начало в 14:25 21 июля, четверг

18-й этап. Лурд – Отакам (143,2 км). Горный. Начало в 14:49

Лурд – Отакам (143,2 км). Горный. Начало в 14:49 22 июля, пятница

19-й этап. Кастельно-Маньоак – Каор (188,3 км). Равнинный. Начало в 14:10

Кастельно-Маньоак – Каор (188,3 км). Равнинный. Начало в 14:10 23 июля, суббота

20-й этап. Лакапель-Мариваль – Рокамадур (40,7 км). Индивидуальная гонка на время. Начало в 14:05.

Лакапель-Мариваль – Рокамадур (40,7 км). Индивидуальная гонка на время. Начало в 14:05. 24 июля, воскресенье

21-й этап. Париж - Париж (115,6 км). Равнинный. Начало в 17:45

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