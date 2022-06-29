Велоспорт. Расписание «Тур де Франс» 2022 с прямыми трансляциями

Самый престижный велосипедный Гранд-тур – супермногодневка «Тур де Франс» в 2022 году состоится в 109-й раз. Она стартует в Копенгагене 1 июля короткой «разделкой», а завершится 24 июля традиционным этапом на Елисейских полях Парижа.
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Всего запланировал 21 этап, общая протяженность дистанции составит 3328 км. По ходу французского Гранд-тура, который называют «Большой петлей», участников ждут две «разделки» и множество подъемов первой и второй категории, в том числе пять горных финишей этапов. Olympics представляет расписание «Тур де Франс» 2022.
Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Тур де Франс» 2022 (Tour de France), Франция. Расписание
- 1 – 24 июля
- время начала этапов - московское
- 1 июля, пятница
- 1-й этап. Копенгаген – Копенгаген (13,2 км). Индивидуальная гонка на время. Начало в 17:00
- 2 июля, суббота
- 2-й этап. Роскилле – Нюборг (202 км). Равнинный. Начало в 13:35
- 3 июля, воскресенье
- 3-й этап. Вайле – Сеннерборг (182 км). Равнинный. Начало в 14:15
- 4 июля, понедельник
- День отдыха
- 5 июля, вторник
- 4-й этап. Дюнкерк – Кале (171,5 км). Холмистый. Начало в 14:30
- 6 июля, среда
- 5-й этап. Лилль-Метрополь – Валлер (157 км). Холмистый. Начало в 15:00
- 7 июля, четверг
- 6-й этап. Бенш – Лонгви (219,9 км). Холмистый. Начало в 13:15
- 8 июля, пятница
- 7-й этап. Томблен – Планш Де Бель Фий (176,3 км). Горный. Начало в 14:15
- 9 июля, суббота
- 8-й этап. Доль – Лозанна (186,3 км). Среднегорный. Начало в 14:20
- 10 июля, воскресенье
- 9-й этап. Л’Эгль – Шатель Порт-дю-Солей (192,9 км). Горный. Начало в 14:15
- 11 июля, понедельник
- День отдыха
- 12 июля, вторник
- 10-й этап. Морзин Порт-дю-Солей – Межев (148,1 км). Среднегорный. Начало в 14:40
- 13 июля, среда
- 11-й этап. Альбервиль – Коль де Гранон (151,7 км). Горный. Начало в 13:30
- 14 июля, четверг
- 12-й этап. Бриансон – Альп-д’Юэз (165,1 км). Горный. Начало в 14:20
- 15 июля, пятница
- 13-й этап. Ле-Бур-д’Уазан – Сент-Этьен (192,6 км). Равнинный. Начало в 14:20
- 16 июля, суббота
- 14-й этап. Сент-Этьен – Манд (192,5 км). Среднегорный. Начало в 13:30
- 17 июля, воскресенье
- 15-й этап. Родез – Каркасон (202,5 км). Равнинный. Начало в 14:15
- 18 июня, понедельник
- День отдыха
- 19 июля, вторник
- 16-й этап. Каркасон – Фуа (178,5 км). Среднегорный. Начало в 13:40
- 20 июля, среда
- 17-й этап. Сен-Годенс – Пейрагюд (129,7 км). Горный. Начало в 14:25
- 21 июля, четверг
- 18-й этап. Лурд – Отакам (143,2 км). Горный. Начало в 14:49
- 22 июля, пятница
- 19-й этап. Кастельно-Маньоак – Каор (188,3 км). Равнинный. Начало в 14:10
- 23 июля, суббота
- 20-й этап. Лакапель-Мариваль – Рокамадур (40,7 км). Индивидуальная гонка на время. Начало в 14:05.
- 24 июля, воскресенье
- 21-й этап. Париж - Париж (115,6 км). Равнинный. Начало в 17:45
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