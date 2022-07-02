Велоспорт. «Тур де «Франс» 2022. Итоги 2 этапа. Якобсен выиграл спринт, в 2020 году он находился в коме

Блестящей победой спринтера Фабио Якобсена завершился 2 июля второй этап велогонки «Тур де Франс» 2022 года, который также проходил в Дании – по маршруту Роскилле – Нюборг и составлял 202 км. Успех Якобсен тем более впечатляющ, что менее двух лет назад велопрофи из Нидерландов едва не расстался с жизнью, пострадав в тяжелейшей велосипедной аварией на «Туре Польши».

Напомним, на первом этапе той гонки в августе 2020 года Дилан Груневеген в жесткой спринтерской борьбе толкнул велосипед Якобсена, в результате чего Фабио на большой скорости перелетел через ограждение. Якобсен тогда очень сильно пострадал, врачи оперировали его пять часов, ввели в искусственную кому и, по признанию самого гонщика, когда тот пришел в себя, буквально спасли ему жизнь. Якобсен долго восстанавливался, однако не только вернулся в велоспорт, но и вновь начал выигрывать соревнования высочайшего уровня. В частности, на испанской «Вуэльте» 2021 года Фабио взял три этапа и выиграл спринтерскую классификацию.

Теперь же бесстрашный 25-летний спринтер открыл счет своим победам на «Большой петле», опередив на мгновение Ваута ван Арта и Мадса Педерсена. Добавим, что ван Арт благодаря бонусным секундам перехватил лидерство в генеральной классификации, он опережает Ива Лампарта на одну секунду. Третьим в общем зачете остается победитель «Тур де Франс» двух последних сезонов Тадей Погачар.

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