Велоспорт. «Тур де «Франс» 2022. Итоги 1 этапа. Лампарт обошел Погачара и других фаворитов

Стартовый этап велогонки «Тур де Франс» 2022 1 июля в Копенгагене завершился сенсационной победой 31-летнего Ива Лампарта, обошедшего всех фаворитов как генеральной классификации, так и короткой «разделки» в столице Дании. Победитель двух последних «Тур де Франс» Тадей Погачар стал в индивидуальной гонке на время третьим.

К сожалению, не все участники индивидуальной гонки на время оказались в равных условиях – некоторым из претендентов на победу в генеральной классификации, включая Приможа Роглича, Йонаса Вингегора и Александра Власова, пришлось изрядно настрадаться от проливного дождя, заставлявшего ехать более аккуратно, особенно в поворотах. В итоге, Вингегор и Роглич стали седьмым и восьмым соответственно, экс-чемпион «Большой петли» Герайнт Томас завершил дистанцию 13,2 км 18-м, а Власов – 21-м. Но при этом отстал от Лампарта на 31 секунду – это все же некритично. Вторым финишировал Ваут ван Арт, а Погачар стал третьим в семи секундах от Лампарта.

Понятно, что Ив был счастлив, пожалуй, своей самой яркой победе в долгой карьере. Чемпион Бельгии 2017 и 2021 года в индивидуальной гонке на время пришел в велоспорт из дзюдо, где успел стать чемпионом страны. В его активе есть также победа на этапе «Вуэльты» в 2017-м и на ряде менее престижных гонок. Но все же выигранный этап «Тур де Франс», да еще и с желтой майкой в "нагрузку" – фантастическое достижение для опытного бельгийца.

Прямые трансляции гонки «Тур де Франс» 2022 смотрите в Eurosport Player