Программу четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023, который проходит 17 – 18 декабря в Давосе (Швейцария), открывали индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин блестящую победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино , у женщин первое место заняла представительница команды хозяев трассы Надин Фэндрих .

Veni vidi vici от Пеллегрино

Федерико Пеллегрино на протяжении нескольких сезонов между Олимпийскими играми 2014 и 2018 годов был сильнейшим спринтером мира в гонках свободным стилем. Однако итальянскому лыжнику не повезло – перед Пхенчханом взошла звезда юного Йоханнеса Клэбо.

Норвежец переписал на себя все возможные рекорды в коротких гонках и оттеснил Пеллегрино в тень. Федерико дважды финишировал вслед за Йоханнесом в финальных олимпийских забегах, однажды – на чемпионате мира и бесчисленное множество раз на этапах Кубка мира. Однако эту серию неудач итальянский лыжник прервал 17 декабря 2022 года в Давосе.

Оба титана спринта вернулись на Кубок мира после пропуска предыдущего этапа в Бейтостолене: Клэбо болел, а Пеллегрино проводил время дома с беременной женой. И, если норвежец прилетел в Швейцарию заблаговременно, то итальянец выехал к месту старта в ночь с 16 на 17 декабря! Однако, как оказалось, недосып на самочувствии Пеллегрино не сказался. Уже в первом забеге на вылет он опередил лидера квалификации Люку Шанава из Франции – оба спортсмена прошли в полуфинал. На этой стадии Пеллегрино и Клэбо впервые встретились – и первенство осталось за Федерико.

В главном забеге дня темп со старта задавал Шанава – француз в собственный день рождения жаждал набрать максимально возможные 115 очков (100 за первое место в финале и 15 бонусных – за лучшее время квалификации). Однако в начале второго круга Клэбо после удачного маневра вышел в лидеры и атаковал в подъем. Частоту движений норвежца сумел поддержать только Пеллегрино. На финишной прямой Федерико опередил Йоханнеса перед самым створом. Это первая победа итальянского лыжника в сезоне и вторая – на трассе в Давосе, предыдущая была в 2020 году.

Третье позиция осталась за Шанава – это первый подиум француза в сезоне. Также стоит отметить дебютное в карьере попадание в финал 26-летнего Джеймса Клюнье из Великобритании.