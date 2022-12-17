Итоги спринтерских гонок на четвертом этапе лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Швейцарии
Программу четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023, который проходит 17 – 18 декабря в Давосе (Швейцария), открывали индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин блестящую победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, у женщин первое место заняла представительница команды хозяев трассы Надин Фэндрих.
Федерико Пеллегрино на протяжении нескольких сезонов между Олимпийскими играми 2014 и 2018 годов был сильнейшим спринтером мира в гонках свободным стилем. Однако итальянскому лыжнику не повезло – перед Пхенчханом взошла звезда юного Йоханнеса Клэбо.
Норвежец переписал на себя все возможные рекорды в коротких гонках и оттеснил Пеллегрино в тень. Федерико дважды финишировал вслед за Йоханнесом в финальных олимпийских забегах, однажды – на чемпионате мира и бесчисленное множество раз на этапах Кубка мира. Однако эту серию неудач итальянский лыжник прервал 17 декабря 2022 года в Давосе.
Оба титана спринта вернулись на Кубок мира после пропуска предыдущего этапа в Бейтостолене: Клэбо болел, а Пеллегрино проводил время дома с беременной женой. И, если норвежец прилетел в Швейцарию заблаговременно, то итальянец выехал к месту старта в ночь с 16 на 17 декабря! Однако, как оказалось, недосып на самочувствии Пеллегрино не сказался. Уже в первом забеге на вылет он опередил лидера квалификации Люку Шанава из Франции – оба спортсмена прошли в полуфинал. На этой стадии Пеллегрино и Клэбо впервые встретились – и первенство осталось за Федерико.
В главном забеге дня темп со старта задавал Шанава – француз в собственный день рождения жаждал набрать максимально возможные 115 очков (100 за первое место в финале и 15 бонусных – за лучшее время квалификации). Однако в начале второго круга Клэбо после удачного маневра вышел в лидеры и атаковал в подъем. Частоту движений норвежца сумел поддержать только Пеллегрино. На финишной прямой Федерико опередил Йоханнеса перед самым створом. Это первая победа итальянского лыжника в сезоне и вторая – на трассе в Давосе, предыдущая была в 2020 году.
Третье позиция осталась за Шанава – это первый подиум француза в сезоне. Также стоит отметить дебютное в карьере попадание в финал 26-летнего Джеймса Клюнье из Великобритании.
Болельщикам в Давосе удалось послушать гимн страны на награждении – Надин Фэндрих реализовала свою прекрасную готовность второй победой подряд в спринтах на этапах Кубка мира. В Бейтостолене неделю назад швейцарская лыжница была быстрее соперниц в гонке классическим стилем, а на этот раз сумела опередить всех свободным. Уже на стадии квалификации Фэндрих продемонстрировала солидное преимущество в чистой скорости. Ближайшая соперница – обладательница желтой майки лидера общего зачета Кубка миа Тириль Венг из Норвегии пробежала дистанцию на 1.62 секунды медленнее.
Тем удивительнее то обстоятельство, что швейцарская лыжница выбрала пятый четвертьфинал. Почти всегда путь из него до главного забега означает меньше времени на восстановление, а значит – невысокие шансы на призовое место. Однако Фэндрих сокрушила этот стереотип. Во всех трех забегах, включая финал, Надин финишировала первой. Итоговая победа получилась непростой: прошедшая по верхней части сетки Венг выглядела свежее и задавала темп. Только на предфинишном подъеме Фэндрих вышла вперед. Однако борьба за золото на этом не закончилась – на последней прямой стремительно накатывали Джесси Диггинс из США и Йохана Хэгстрем из Швеции. Дело дошло до фотофиниша, но только за второе место. Диггинс в этом элементе оказалась чуть успешнее.
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