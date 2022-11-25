Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 25 ноября по 26 марта и будет состоять из тринадцати этапов включая многодневку «Тур де Ски». По итогам прошлого соревновательного года обладателями Больших хрустальных глобусов за победу в общем зачете стали Йоханнес Клэбо (Норвегия) и Наталья Непряева (Россия). Малые Хрустальные глобусы за первое место в зачете дистанционных гонок получили Ииво Нисканен (Финляндия) и Тереза Йохауг (Норвегия). В классификации спринтеров (их также награждают Малыми хрустальными глобусами) первенствовали Ришар Жюв (Франция) и Майя Дальквист (Швеция).

Olympics представляет актуальную информацию о положении в гонке за трофеями Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам.

Полный календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2022/23 доступен здесь.

Подробности о том, как начисляются очки по итогам гонок Кубка мира в сезоне 2022/23 здесь