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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Общий зачет

Кто лидирует в общем, спринтерском и дистанционном зачетах лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23

1 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineЛыжные гонки
GettyImages-1236976927
(Фото © 2021 Getty Images)

Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 25 ноября по 26 марта и будет состоять из тринадцати этапов включая многодневку «Тур де Ски». По итогам прошлого соревновательного года обладателями Больших хрустальных глобусов за победу в общем зачете стали Йоханнес Клэбо (Норвегия) и Наталья Непряева (Россия). Малые Хрустальные глобусы за первое место в зачете дистанционных гонок получили Ииво Нисканен (Финляндия) и Тереза Йохауг (Норвегия). В классификации спринтеров (их также награждают Малыми хрустальными глобусами) первенствовали Ришар Жюв (Франция) и Майя Дальквист (Швеция).

Olympics представляет актуальную информацию о положении в гонке за трофеями Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам.

Полный календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2022/23 доступен здесь.

Подробности о том, как начисляются очки по итогам гонок Кубка мира в сезоне 2022/23 здесь

Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Общий зачет. Мужчины. Топ 15
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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Дистанционный зачет. Мужчины. Топ 10
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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Спринтерский зачет. Мужчины. Топ 10
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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Общий зачет. Женщины. Топ 15
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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Дистанционный зачет. Женщины. Топ 10
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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Спринтерский зачет. Женщины. Топ 10
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