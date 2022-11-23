Старт сезона лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 пройдет в Финляндии с 25 по 27 ноября
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет на трассах курорта Рука на северо-востоке Финляндии с 25 по 27 ноября. В программе соревнований у мужчин и женщин представлены индивидуальные спринты, гонки с раздельного старта на дистанции 10 км, а также гонки преследования на 20 км свободным стилем (первые два дня целиком «классические»).
У мужчин попытается прервать череду неудач на стартовых этапах Йоханнес Клэбо из Норвегии. Сильнейший спринтер в истории на трассе в Руке финишировал вторым и в прошлом, и в позапрошлом сезонах. И если победитель гонки 2021 Александр Терентьев (также как и вся сборная России) отстранен от соревнований и на старт не выйдет, то обогнавший Клэбо годом ранее соотечественник Эрик Вальнес в Финляндии выступит. Также из норвежской «спринтгутты» к числу фаворитов гонки стоит отнести финишировавших первым и вторым на национальном отборе в Бейтостоллене Эвена Нортуга и Ховарда Таугбеля.
Действующий обладатель Малого хрустального глобуса Ришар Жюв, а также его коллега по сборной Франции Люка Шанава традиционно сильнее в коньковом спринте, однако сбрасывать со счетов их все равно не стоит. Также в большей степени специалист свободного стиля предшественник Клэбо на спринтерском троне Федерико Пеллегрино. Однако и классику в последние несколько сезонов опытнейший итальянец подтянул. В отличной форме подходит к старту сезона и швед Калле Хальфварсон. На открытии сезона в Бруксвалларне он одержал победу в спринте, опередив признанного специалиста Оскара Свенссона.
У женщин не выступит на старте сезона Кубка мира олимпийская чемпионка и чемпионка мира Йонна Сундлинг. Однако и без нее в шведской команде самый сильный спринтерский состав, способный не пустить никого в призовую тройку. Помимо обладательницы Малого хрустального глобуса прошлого сезона Майи Дальквист на победу претендуют финишировавшая второй в Руке год назад Йохана Хагстрем, а также чемпионка национального отбора Эмма Рибом. Составить конкуренцию шведкам способны главная звезда сборной США Джесси Диггинс, олимпийская чемпионка в командном спринте Виктория Карл (Германия), а также стабильная швейцарка Надин Фэндрих (топ-7 спринтерского зачета Кубка мира три сезона подряд).
У мужчин главный фаворит тот же, что и в спринте. Йоханнес Клэбо на открытии норвежского сезона выиграл обе гонки на 10 км (и коньком, и классикой). Лидеры дистанционной команды Ханс Кристер Холунн и Симен Крюгер выглядели неубедительно. В куда лучшей форме подходят к соревнованиям в Руке Эмиль Иверсен и Мартин Левстрем Ниенге.
Главным соперником Клэбо (пусть и в одной гонке — разделке) мог бы стать финн Ииво Нисканен. Однако обладатель дистанционного Глобуса прошлого сезона, и пожалуй, сильнейший классист последнего десятилетия на родной трассе не выступит из-за положительного теста на COVID-19.
У женщин круг претенденток на награды в дистанционных гонках куда шире. И опытнейшая Криста Пармакоски из Финляндии, и Диггинс, и одна из лучших классисток мира Катарина Хенниг из Германии, и звездный шведский тандем Эбба Андерссон/Фрида Карлссон — каждая из этих спортсменок способна победить в одной из двух дистанционных гонок. В роли «темной лошадки» выступит норвежка Анне Ешти Калво, неожиданно одержавшая две победы на первых гонках сезона в Бейтостоллене.
по московскому времени
25 ноября, пятница
12:00. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:30. Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
26 ноября, суббота
13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины
15:30. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины
27 ноября, воскресенье
14:00. Гонка преследования на 20 км, свободный стиль. Женщины
15:30. Гонка преследования на 20 км, свободный стиль. Мужчины
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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