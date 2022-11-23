Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет на трассах курорта Рука на северо-востоке Финляндии с 25 по 27 ноября. В программе соревнований у мужчин и женщин представлены индивидуальные спринты, гонки с раздельного старта на дистанции 10 км, а также гонки преследования на 20 км свободным стилем (первые два дня целиком «классические»).

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Спринт классическим стилем | Фавориты

У мужчин попытается прервать череду неудач на стартовых этапах Йоханнес Клэбо из Норвегии. Сильнейший спринтер в истории на трассе в Руке финишировал вторым и в прошлом, и в позапрошлом сезонах. И если победитель гонки 2021 Александр Терентьев (также как и вся сборная России) отстранен от соревнований и на старт не выйдет, то обогнавший Клэбо годом ранее соотечественник Эрик Вальнес в Финляндии выступит. Также из норвежской «спринтгутты» к числу фаворитов гонки стоит отнести финишировавших первым и вторым на национальном отборе в Бейтостоллене Эвена Нортуга и Ховарда Таугбеля.

Действующий обладатель Малого хрустального глобуса Ришар Жюв, а также его коллега по сборной Франции Люка Шанава традиционно сильнее в коньковом спринте, однако сбрасывать со счетов их все равно не стоит. Также в большей степени специалист свободного стиля предшественник Клэбо на спринтерском троне Федерико Пеллегрино. Однако и классику в последние несколько сезонов опытнейший итальянец подтянул. В отличной форме подходит к старту сезона и швед Калле Хальфварсон. На открытии сезона в Бруксвалларне он одержал победу в спринте, опередив признанного специалиста Оскара Свенссона.

У женщин не выступит на старте сезона Кубка мира олимпийская чемпионка и чемпионка мира Йонна Сундлинг. Однако и без нее в шведской команде самый сильный спринтерский состав, способный не пустить никого в призовую тройку. Помимо обладательницы Малого хрустального глобуса прошлого сезона Майи Дальквист на победу претендуют финишировавшая второй в Руке год назад Йохана Хагстрем, а также чемпионка национального отбора Эмма Рибом. Составить конкуренцию шведкам способны главная звезда сборной США Джесси Диггинс, олимпийская чемпионка в командном спринте Виктория Карл (Германия), а также стабильная швейцарка Надин Фэндрих (топ-7 спринтерского зачета Кубка мира три сезона подряд).