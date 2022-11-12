Лыжные гонки. Календарь Кубка мира 2022/23

Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 будет состоять из тринадцати этапов, одним из которых традиционно станет многодневка «Тур де Ски». С 6 февраля по 11 марта в календаре запланирован перерыв, так как с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения) пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта под эгидой FIS. Его результаты в общем зачете Кубка мира не учитываются.

После чемпионата мира спортсменов ожидает чрезвычайно разнообразная программа: самая длинная гонка сезона — Холменколленский марафон классическим стилем на 50 км и у мужчин, и у женщин, городские спринты в Драммене, командные спринтерские забеги в Фалуне, личные — в Таллине (Эстония принимает этап Кубка впервые с сезона 2018/2019). Завершится сезон в той же стране, где и начнется — в Финляндии. Стартовый этап традиционно принимает в конце ноября горнолыжный курорт Рука-Куусамо, а финальный — Лахти в конце марта.

В программе соревнований, как и в прошлом сезоне, доминируют индивидуальные спринтерские гонки: их в календаре двенадцать! Добавился скиатлон — на втором этапе в Лиллехаммере. В прошлом сезоне в рамках Кубка мира спортсмены его не бежали: эта дисциплина была представлена только на Олимпийских играх в Пекине. Главное же новшество — теперь и мужчины, и женщины бегут одинаковые дистанции. В гонках с раздельного старта стандарт с этого сезона 10 км, в скиатлонах 20 км, в марафонах — 50.

Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в сезоне 2022/23