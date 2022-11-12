Лыжные гонки. Календарь Кубка мира 2022/23

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/23

Автор: Леонид Мужикбаев
Лыжные гонки
Фото © 2021 Getty Images

Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 будет состоять из тринадцати этапов, одним из которых традиционно станет многодневка «Тур де Ски». С 6 февраля по 11 марта в календаре запланирован перерыв, так как с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения) пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта под эгидой FIS. Его результаты в общем зачете Кубка мира не учитываются.

После чемпионата мира спортсменов ожидает чрезвычайно разнообразная программа: самая длинная гонка сезона — Холменколленский марафон классическим стилем на 50 км и у мужчин, и у женщин, городские спринты в Драммене, командные спринтерские забеги в Фалуне, личные — в Таллине (Эстония принимает этап Кубка впервые с сезона 2018/2019). Завершится сезон в той же стране, где и начнется — в Финляндии. Стартовый этап традиционно принимает в конце ноября горнолыжный курорт Рука-Куусамо, а финальный — Лахти в конце марта.

В программе соревнований, как и в прошлом сезоне, доминируют индивидуальные спринтерские гонки: их в календаре двенадцать! Добавился скиатлон — на втором этапе в Лиллехаммере. В прошлом сезоне в рамках Кубка мира спортсмены его не бежали: эта дисциплина была представлена только на Олимпийских играх в Пекине. Главное же новшество — теперь и мужчины, и женщины бегут одинаковые дистанции. В гонках с раздельного старта стандарт с этого сезона 10 км, в скиатлонах 20 км, в марафонах — 50.

Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в сезоне 2022/23

Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Календарь
Даты Место Программа
25 – 27 ноября Рука (Финляндия) 25 ноября. Спринт, классический стиль.
26 ноября. Раздельный старт 10 км, классический стиль
27 ноября. Преследование 20 км, свободный стиль
2 – 4 декабря Лиллехаммер (Норвегия) 2 декабря. Раздельный старт 10 км, свободный стиль
3 декабря. Спринт, свободный стиль
4 декабря. Скиатлон 20 км
9 – 11 декабря Бейтостолен (Норвегия) 9 декабря. Спринт, классический стиль
10 декабря. Раздельный старт 10 км, классический стиль
11 декабря. Смешанная эстафета 4 по 5 км
17 – 18 декабря Давос (Швейцария) 17 декабря. Спринт, свободный стиль
18 декабря. Раздельный старт 20 км, свободный стиль
31 декабря – 8 января
Многодневка «Тур де Ски»		 Валь-Мюстар (Швейцария)
Оберстдорф (Германия)
Валь-ди-Фьемме (Италия)		 Этап 1. Швейцария.
31 декабря. Спринт, свободный стиль
1 января. Преследование 10 км, классический стиль

Этап 2. Германия
3 января. Раздельный старт 10 км, классический стиль
4 января. Преследование 20 км, свободный стиль

Этап 3. Италия
6 января. Спринт, классический стиль
7 января. Масс-старт 15 км, классический стиль
8 января. Гонка в гору 9 км, масс-старт, свободный стиль
21 – 22 января Ливиньо (Италия) 21 января. Спринт, свободный стиль
22 января. Командный спринт, свободный стиль
27 – 29 января Ле Русс (Франция) 27 января. Раздельный старт 10 км, свободный стиль
28 января. Спринт, классический стиль
29 января. Масс-старт 20 км, классический стиль
3 – 5 февраля Тоблах (Италия) 3 февраля. Спринт, свободный стиль
4 февраля. Раздельный старт 10 км, свободный стиль
5 февраля. Эстафета 4 по 7.5 км
11 – 12 марта Осло (Норвегия) 11 марта. Марафон 50 км, свободный стиль, мужчины
12 марта. Марафон 50 км, свободный стиль, женщины
14 марта Драммен (Норвегия) 14 марта. Спринт, классический стиль
17 – 19 марта Фалун (Швеция) 17 марта. Раздельный старт 10 км, классический стиль
18 марта. Спринт, свободный стиль
19 марта. Смешанная эстафета 4 по 5 км
21 марта Таллин (Эстония) 21 марта. Спринт, свободный стиль
24 – 26 марта Лахти (Финляндия) 24 марта. Смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта. Спринт, классический стиль
26 марта. Масс-старт 20 км, классический стиль

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