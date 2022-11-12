Лыжные гонки. Календарь Кубка мира 2022/23

Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 будет состоять из тринадцати этапов, одним из которых традиционно станет многодневка «Тур де Ски». С 6 февраля по 11 марта в календаре запланирован перерыв, так как с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения) пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта под эгидой FIS. Его результаты в общем зачете Кубка мира не учитываются.
После чемпионата мира спортсменов ожидает чрезвычайно разнообразная программа: самая длинная гонка сезона — Холменколленский марафон классическим стилем на 50 км и у мужчин, и у женщин, городские спринты в Драммене, командные спринтерские забеги в Фалуне, личные — в Таллине (Эстония принимает этап Кубка впервые с сезона 2018/2019). Завершится сезон в той же стране, где и начнется — в Финляндии. Стартовый этап традиционно принимает в конце ноября горнолыжный курорт Рука-Куусамо, а финальный — Лахти в конце марта.
В программе соревнований, как и в прошлом сезоне, доминируют индивидуальные спринтерские гонки: их в календаре двенадцать! Добавился скиатлон — на втором этапе в Лиллехаммере. В прошлом сезоне в рамках Кубка мира спортсмены его не бежали: эта дисциплина была представлена только на Олимпийских играх в Пекине. Главное же новшество — теперь и мужчины, и женщины бегут одинаковые дистанции. В гонках с раздельного старта стандарт с этого сезона 10 км, в скиатлонах 20 км, в марафонах — 50.
Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в сезоне 2022/23
Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Календарь
|Даты
|Место
|Программа
|25 – 27 ноября
|Рука (Финляндия)
|25 ноября. Спринт, классический стиль.
26 ноября. Раздельный старт 10 км, классический стиль
27 ноября. Преследование 20 км, свободный стиль
|2 – 4 декабря
|Лиллехаммер (Норвегия)
|2 декабря. Раздельный старт 10 км, свободный стиль
3 декабря. Спринт, свободный стиль
4 декабря. Скиатлон 20 км
|9 – 11 декабря
|Бейтостолен (Норвегия)
|9 декабря. Спринт, классический стиль
10 декабря. Раздельный старт 10 км, классический стиль
11 декабря. Смешанная эстафета 4 по 5 км
|17 – 18 декабря
|Давос (Швейцария)
|17 декабря. Спринт, свободный стиль
18 декабря. Раздельный старт 20 км, свободный стиль
|31 декабря – 8 января
Многодневка «Тур де Ски»
|Валь-Мюстар (Швейцария)
Оберстдорф (Германия)
Валь-ди-Фьемме (Италия)
|Этап 1. Швейцария.
31 декабря. Спринт, свободный стиль
1 января. Преследование 10 км, классический стиль
Этап 2. Германия
3 января. Раздельный старт 10 км, классический стиль
4 января. Преследование 20 км, свободный стиль
Этап 3. Италия
6 января. Спринт, классический стиль
7 января. Масс-старт 15 км, классический стиль
8 января. Гонка в гору 9 км, масс-старт, свободный стиль
|21 – 22 января
|Ливиньо (Италия)
|21 января. Спринт, свободный стиль
22 января. Командный спринт, свободный стиль
|27 – 29 января
|Ле Русс (Франция)
|27 января. Раздельный старт 10 км, свободный стиль
28 января. Спринт, классический стиль
29 января. Масс-старт 20 км, классический стиль
|3 – 5 февраля
|Тоблах (Италия)
|3 февраля. Спринт, свободный стиль
4 февраля. Раздельный старт 10 км, свободный стиль
5 февраля. Эстафета 4 по 7.5 км
|11 – 12 марта
|Осло (Норвегия)
|11 марта. Марафон 50 км, свободный стиль, мужчины
12 марта. Марафон 50 км, свободный стиль, женщины
|14 марта
|Драммен (Норвегия)
|14 марта. Спринт, классический стиль
|17 – 19 марта
|Фалун (Швеция)
|17 марта. Раздельный старт 10 км, классический стиль
18 марта. Спринт, свободный стиль
19 марта. Смешанная эстафета 4 по 5 км
|21 марта
|Таллин (Эстония)
|21 марта. Спринт, свободный стиль
|24 – 26 марта
|Лахти (Финляндия)
|24 марта. Смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта. Спринт, классический стиль
26 марта. Масс-старт 20 км, классический стиль