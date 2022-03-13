Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Фалуне: Хальварссон закрывает сезон с флагом

В заключительный соревновательный день Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 — 13 марта — в Фалуне (Швеция) впервые на соревнованиях элитного уровня были проведены гонки в экспериментальных форматах. Открывала программу воскресенья смешанная эстафета 4 по 5 км свободным стилем. Лыжницы бежали на первом и четвертом этапах, лыжники — на втором и третьем. На коротких этапах создать отрыв было практически невозможно: достаточно сказать, что в группе лидеров со звездными норвежскими дистанционщиками Шюром Рете и Хансом Кристером Холунном сумел удержаться Зак Кеттерсон из сборной США, лучший результат которого в карьере — 15 место днем ранее. Судьба призовых мест решалась на заключительном отрезке, где в полной мере сумела проявить свои качества финишера обладательница полного комплекта олимпийских наград Джессика Диггинс. Американка благодаря мощным коньковым расталкиваниям ногами сумела уверенно опередить Кристу Пярмякоски из сборной Финляндии. Тереза Йохауг (для которой эта гонка теперь уже точно последняя в карьере на Кубке мира) не является мастером финишного спурта, как результат — у Норвегии только третье место. Главным разочарованием для родных трибун в Фалуне стало выступление шведского квартета: Эбба Андерссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман и Фрида Карлссон остались на обидном четвертом месте.

За своих товарищей по команде в полной мере смогли взять реванш Юнна Сундлинг и Калле Хальварссон, одержавшие победу в командном микст-спринте. При этом, решающий вклад в триумфальный результат внесла не олимпийская чемпионка Пекина, а 32-летний ветеран, который большую часть карьеры ходил в статусе вечно перспективного. Рывок Хальварссона в подъем на его втором этапе позволил сбросить большую часть соперников. Удержать и увеличить просвет для Сундлинг, которая в этом сезоне хороша и в гонках на выносливость (подиумы марафона и разделки подряд), оказалось несложной задачей. В итоге, Калле исполнил мечту, которой его много лет подряд лишал Петтер Нортуг — финишировать в гордом одиночестве с флагом Швеции в руках. Обладателя второго места выявляли по фотофинишу: чемпион Хольменколленского марафона Мартин Левстрем Ниенге в разножке опередил своего соотечественника Харальда Амундсена.

Победители общего зачета в Фалун не приехали даже для получения больших Хрустальных глобусов: норвежец Йоханнес Хосфлот Клэбо не восстановился от последствий COVID-19, а Наталья Непряева, как и вся сборная России, по решению FIS от 1 марта 2022 года была в полном составе отстранена от соревнований. В итоге, своим трофеям в Швеции смогли порадоваться только Йохауг (дистанционный зачет у женщин) и спринтеры Жюв и Дальквист. Ришар Жюв стал первым французским лыжником, выигравшим зачет Кубка мира по итогам сезона (опередить Клэбо помогли две победы на заключительных этапах). Майя Дальквист подтвердила силу шведской команды: в двух из трех предыдущих сезонов побеждали Стина Нильссон и Линн Сван.

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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