Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Фалуне: что ждать, где смотреть 

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 подходит к завершению: с 11 по 13 марта в Фалуне (Швеция) пройдут шесть гонок заключительного этапа соревнований. Имена победителей общего зачета и у мужчин, и у женщин уже известны – Йоханнес Хесфлот Клэбо и Наталья Непряева недосягаемы в борьбе за большой Хрустальный глобус. При этом, и норвежский спортсмен (из-за положительного теста на COVID-19)? и лыжница сборной России (по решению FIS от 1 марта вся команда отстранена от соревнований до конца сезона) пропустили этапы в Драммене и Хольменколлене. В зачете спринтерских гонок интриги не было еще до Олимпийских игр в Пекине – лидеры создали солидный задел еще в ноябре-декабре 2021-uj: шведка Майя Дальквист одержала четыре победы подряд, а худшим результатом Клэбо за этот период стало второе место на самом первом этапе в Руке.

Единственная категория, в которой еще не ясен итоговый результат – состязание сильнейших лыжников-дистанционщиков. Перед норвежскими этапами казалось, что все сведется к традиционному противостоянию последнего олимпийского цикла. Александр Большунов опережал Клэбо всего на 5 баллов (при том, что, например, на Хольменколленском марафоне с учетом бонусов можно было получить за победу 190). Однако в эту дуэль вклинился третий – финн Ииво Нисканен. Именно обладатель полного комплекта наград Пекина-2022 подходит лидером к заключительному этапу. Максимальный вклад в дистанционный зачет в Фалуне составит 125 баллов (100 за гонку с раздельного старта на 15 км и 25 за дебютирующую в программе Кубка мира смешанную эстафету – дисциплину, которую FIS тестировала на молодежных и юниорских чемпионатах мира). Между Клэбо и Нисканеном – 54, при условии возвращения норвежца в строй шансы примерно равны – у Финляндии выше шансы в миксте (Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен в отличной форме, а у Норвегии без Йохауг женские этапы не слишком конкурентоспособны), а в индивидуальной гонке Йоханнес может быть и выше (Ииво хоть и прокачал свободный стиль, но все равно ни разу не попадал в тройку сильнейших в коньковых гонках).

У женщин в общем зачете за вторую строчку будут соревноваться Эбба Андерссон (732 балла), Джессика Диггинс (721) и Криста Пярмякоски (702). При этом, самой мотивированной перед родной публикой будет шведская лыжница – она даже заявлена на спринтерскую гонку (обычно она либо не проходит квалификацию, либо вообще не выступает на коротких дистанциях). Объективно, лучший расклад на этапе в Фалуне для действующей обладательницы Кубка мира. Диггинс не выпадает из топ-20 даже в непрофильных спринтах классическим стилем, а конек – ее сильная сторона. Пярмякоски – антипод американки: очень сильна в классике, но только на дистанции.

Самым любопытным событием этапа в Швеции станет дебют на Кубке мира уникальной дисциплины – командного смешанного спринта. Говорить о фаворитах чрезвычайно сложно – у Швеции есть, как минимум, четыре спортсменки экстра-класса, у Норвегии целая очередь сильных спортсменов за спиной Клэбо в мужской части команды, у Италии – семейный тандем Федерико Пеллегрино и Греты Лоран.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Фалуне (Швеция). Расписание трансляций

по московскому времени

11 марта, пятница

Женщины, мужчины. Спринтерские гонки классическим стилем. Забеги на вылет. Начало в 14:15. Europsort 1, Eurosport Player

12 марта, суббота

Мужчины. 15 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 13:30. Eurosport 1, Eurosport Player

Женщины. 10 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 16:15. Eurosport 2, Eurosport Player

13 марта, воскресенье

Смешанная эстафета 4 по 5 км. Начало в 12:30. Eurosport 1, Eurosport Player

Смешанный командный спринт. Финал. Начало в 15:30. Eurosport 2, Eurosport Player

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция