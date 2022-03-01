Пекин-2022 | Лыжные гонки. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу. Было разыграно 12 комплектов наград, успешнее всего выступили сборная Норвегии (пять золотых медалей) и команда ROC (11 медалей, четыре из которых – золотые, при этом сразу 10 спортсменов стояли на олимпийском пьедестале). Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в лыжных гонках.

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Медальные результаты команды ROC:

🥉 Мужчины. Индивидуальный спринт свободным стилем — Александр Терентьев

🥉 Мужчины. Командный спринт классическим стилем — Александр Большунов, Александр Терентьев

🥉 Женщины. Командный спринт классическим стилем — Юлия Ступак, Наталья Непряева

🥈 Женщины. Скиатлон — Наталья Непряева

Женщины. Скиатлон — 🥈 Мужчины. Скиатлон — Денис Спицов

Мужчины. Скиатлон — 🥈 Мужчины. Гонка с раздельного старта классическим стилем — Александр Большунов

Мужчины. Гонка с раздельного старта классическим стилем — 🥈 Мужчины. Марафон — Иван Якимушкин

Мужчины. Марафон — 🥇 Женщины. Эстафета — Юлия Ступак , Наталья Непряева , Татьяна Сорина , Вероника Степанова

, , , 🥇 Мужчины. Эстафета — Алексей Червоткин , Александр Большунов , Денис Спицов , Сергей Устюгов

, , , 🥇 Мужчины. Скиатлон — Александр Большунов

🥇 Мужчины. Марафон — Александр Большунов

Самой успешной для спортсменов ROC дисциплиной стали эстафетные гонки: и мужчины, и женщины одержали победы.

Александр Большунов по итогам соревнований на трассах Чжанцзякоу стал обладателем уникального достижения: до этого ни одному лыжнику не удавалось в рамках одних Олимпийских игр стать обладателем пяти медалей (дважды по четыре награды выигрывал ранее норвежец Бьорн Дэли). При этом, спортсмен команды ROC продемонстрировал феноменальную стабильность, удерживая форму на протяжении двух недель. Большунов начал Игры с победы в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным) 6 февраля: ближайший преследователь — соотечественник Денис Спицов отстал на 1 минуту и 11 секунд, а завершил 19 февраля победой в марафоне (и вновь вторым был лыжник из команды ROC Иван Якимушкин).

У женщин Наталья Непряева сумела стать обладательницей полного комплекта олимпийских медалей: серебро в скиатлоне в самый первый день соревнований (5 февраля), золото в эстафете 12 февраля и бронза в командном спринте 16 февраля.

Самым ярким моментом из числа выступлений спортсменов команды ROC на лыжных трассах Чжанцязкоу стала мужская эстафетная гонка 4 по 10 км. Ближайших преследователей — сборную Норвегии — спортсмены в красных комбинезонах опередили более чем на минуту, а на заключительном этапе абсолютно лучшее время показал Сергей Устюгов, не позволивший приблизиться ни на секунду двукратному чемпиону Пекина Йоханнесу Клэбо и финишировавший с флагом в руках.

У женщин в эстафетной гонке блестяще проявила себя на последнем этапе Вероника Степанова: 21-летняя спортсменка идеально разложила силы — оторвалась от сборной Германии (эти две команды лидировали на протяжении всех предыдущих этапов) и не дала приблизиться самой опасной сопернице на финише — победительнице в олимпийском спринте Юнне Сундлинг из Швеции.

Невероятную выносливость продемонстрировала Наталья Непряева: она стала единственной спортсменкой, стартовавшей во всех шести гонках соревновательной программы. При этом, лыжница команды ROC пережила как триумф (победа в эстафете, серебро в скиатлоне — позади победительницы всех дистанционных гонок на Олимпиаде Терезы Йохауг из Норвегии), так и настоящую драму — на дистанции 10 км с раздельного старта классическим стилем Непряеву от бронзы отделила одна десятая секунды.

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция