Пекин-2022 | Видео: Победа Александра Большунова в лыжном марафоне

Александр Большунов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине стал чемпионом в первом же виде (скиатлоне), затем победил в составе эстафеты и завершил выступления победой в марафоне. Из-за трудных погодных условий масс-старт на 50км сократили до 30км, но это не помешало лыжнику ROC победить. Второе место занял партнер Большунова по команде Иван Якимушкин.

Победив в марафоне, Большунов получил неофициальное звание «короля лыж», так как выиграл обе гонки на длинные дистанции на Олимпиаде.

«Я нереально доволен, так как это что-то невероятное. Завоевать три золотые медали и еще две (серебряную и бронзовую) — это нереальные эмоции, они переполняют меня. Я даже не могу найти слов. Это грандиозный день! Сидеть и давать интервью после того, когда у меня уже есть три золотые медали — это очень круто», – сказал Большунов после победы.