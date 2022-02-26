Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Лахти: трансляции, результаты, видео

Все что нужно знать о первом после Олимпийских игр этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2021/2022

Автор: Леонид Мужикбаев
Лыжные гонки
Фото © 2022 Getty Images

Первый после Олимпийских игр в Пекине этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 26-27 февраля в Лахти (Финляндия). В субботу состоятся индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин, в воскресенье – гонки с раздельного старта классическим стилем: лыжники пробегут 15 км, а лыжницы – 10. 

Подробное превью читайте здесь  

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Лахти (Финляндия). Расписание трансляций 

по московскому времени  

26 февраля, суббота  

Спринт свободным стилем. Мужчины, женщины. Забеги на выбывание. Начало в 15:45. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1  

27 февраля, воскресенье  

Гонка с раздельного старта классическим стилем. 10 км. Женщины. Начало в 13:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2  

Гонка с раздельного старта классическим стилем. 15 км. Мужчины. Начало в 15:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

👨‍🦱 Кубок мира. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция

Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам-2021/2022

📆 Календарь Кубка мира по лыжным гонкам

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь