Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Лахти: трансляции, результаты, видео

Первый после Олимпийских игр в Пекине этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 26-27 февраля в Лахти (Финляндия). В субботу состоятся индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин, в воскресенье – гонки с раздельного старта классическим стилем: лыжники пробегут 15 км, а лыжницы – 10.
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Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Лахти (Финляндия). Расписание трансляций
по московскому времени
26 февраля, суббота
Спринт свободным стилем. Мужчины, женщины. Забеги на выбывание. Начало в 15:45. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1
27 февраля, воскресенье
Гонка с раздельного старта классическим стилем. 10 км. Женщины. Начало в 13:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2
Гонка с раздельного старта классическим стилем. 15 км. Мужчины. Начало в 15:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1
Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.
👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция