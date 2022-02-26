Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Лахти: Непряева и Ретивых в финалах спринтов, но без призовых мест 

Не стали сенсационными имена победителей первых после Олимпийских игр в Пекине спринтерских гонок в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Не оставили шансов соперникам обладатели золотых медалей на трассе Чжанцзякоу Юнна Сундлинг из Швеции и норвежец Йоханнес Хесфлот Клэбо.

В финале у женщин второе и третье места достались соотечественницам Сундлинг – Эмме Рибом и ранее не проигрывавшей в спринтах на этапах Кубка мира этого сезона вице-чемпионке Пекина Майе Дальквист. Лучшей из российских лыжниц стала обладательница полного комплекта олимпийских наград Наталья Непряева: она дошла до финала и заняла итоговое шестое место. Этот результат (а также бонусные баллы за третье место в квалификации) позволил Непряевой сохранить за собой желтую майку лидера общего зачета Кубка мира. На второе место в борьбе за большой Хрустальный глобус поднялась Джесси Диггинс: спортсменка из США показала второе время в прологе и заняла четвертое место в финале, благодаря чему обогнала в генеральной классификации Эббу Андерссон из Швеции. Последняя не была заявлена на спринт.

Татьяна Сорина показала в квалификации восемнадцатое время (лучшей была Сундлинг) и попала в сильный четвертьфинальный забег с Дальквист, швейцарскими специалистками спринтов Надин Фэндрих и Лорин ван дер Грааф, а также олимпийской чемпионкой в командном спринте Викторией Карл из Германии. Последних двух спортсменок (а также Сандрин Браун из Канады) лыжнице из России удалось опередить, но третьего места для попадания в полуфинал не хватило – забег получился не самым быстрым и на статус лаки-лузера претендовать не получилось.

Зато повезло с отбором по времени Наталье Непряевой. В верхней сетке россиянке трижды приходилось соревноваться с Сундлинг: в четвертьфинале Наталья уверенно удержалась за Юнной, а в полуфинале пришлось задействовать все силы, ведь шведских спортсменок стало втрое больше – добавились Рибом и Дальквист. Четвертого места в такой компании Непряевой хватило для попадания в финал. В главном забеге дня борьба была только за серебро и бронзу (лишней в ней оказалась Диггинс). Сундлинг же с самого старта убежала в отрыв и никого не подпустила.

У мужчин серьезную конкуренцию Клэбо сумел составить Люка Шанава, в главном забеге дня до последних метров финишной прямой прессинговавший звездного норвежца. К тому же, французский лыжник показал быстрейшее время в квалификации и не позволил сопернику набрать максимум очков – 115. Тем не менее, Клэбо увеличил отрыв от своего главного преследователя в общем зачете Кубка мира – Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион из сборной России сумел пройти квалификацию, но в плей-офф остановился на стадии четвертьфинальных забегов. Напарник Большунова по командному олимпийскому спринту – обладатель двух бронзовых медалей Игр Александр Терентьев – не смог повторить свой пекинский результат в личной дисциплине. Лидер молодежного зачета Кубка мира в первом же забеге занял только четвертое место и в полуфинал не прошел.

Аналогичный результат показал Сергей Ардашев, однако для него попадание в тридцатку сильнейших в короткой гонке – безусловный успех, ведь c 30 января 23-летний лыжник пробежал три марафона серии Ski Classics подряд. Последний из них – на дистанции 63 км Ардрашев пробежал в воскресенье, 20 февраля, в Тарту. Успеть восстановиться после такой серии длинных гонок и показать высокий результат в спринте чрезвычайно трудно.

Единственным из сборной России, кому удалось добраться до решающего забега, стал Глеб Ретивых. Не попавший в состав на Олимпийские игры спринтер использовал фирменную стратегию прохода в финал через нижнюю сетку. Причем, на этот раз у Ретивых даже остались силы на борьбу за призовое место. Тем обиднее то обстоятельство, что шансов на тройку его лишила не собственная форма, а падение соперника – Ван Чена. Китайский лыжник оступился на повороте и зацепил Ретивых. В этот момент квартет лидеров умчался вперед. Задававший вместе с Шанава темп забегу Хавард Теугбель не сумел удержать третье место от атаки соотечественника Синдре Скара, а Клэбо на финишной прямой включил фирменный форсаж, одержав вторую победу в Финляндии за три дня (24 февраля он был сильнейшим в шоу-гонке на стадионе в Хельсинки).

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Лахти (Финляндия). Расписание трансляций

по московскому времени

27 февраля, воскресенье

Гонка с раздельного старта классическим стилем. 10 км. Женщины. Начало в 13:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

Гонка с раздельного старта классическим стилем. 15 км. Мужчины. Начало в 15:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция