Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Лахти: что ждать, где смотреть 

Первый после Олимпийских игр в Пекине этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 26-27 февраля в Лахти (Финляндия). В первый день состоятся индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин, во второй – гонки с раздельного старта классическим стилем: лыжники пробегут 15 км, а лыжницы – 10.

В центре внимания у мужчин будет противостояние трех мультимедалистов завершившейся только 20 февраля Олимпиады: россиянина Александра Большунова, финна Ииво Нисканена и норвежца Йоханнеса Хесфлота Клэбо. Дополнительной интриги придает и борьба между Большуновым и Клэбо за победу в общем зачете Кубка мира. В желтой майке на трассы в Лахти выйдет Йоханнес – у него в активе 1183 балла, Сан Саныч пока занимает вторую позицию с отставанием в 368 баллов: такое солидное отставание обусловлено не только традиционным доминированием норвежца в спринтах, но и его победой в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Однако баланс сил после Пекина-2022 изменился: Большунов, окрыленный тремя победами на трассах Чжанцзякоу, готов вернуться и к борьбе за Хрустальный глобус. Для того, чтобы не отпускать Клэбо очень далеко, российскому лыжнику необходимо пройти как можно дальше в субботнем спринте и рассчитывать на то, что норвежец не наберет дежурные 115 очков (100 за победу в основной сетке и начисляющиеся с этого сезона бонусные 15 за лучшее время в квалификации).

Помочь Большунову и заодно решить собственные задачи способен его соотечественник Александр Терентьев. В зачете спринтеров он идет на третьей позиции – до занимающего второе место француза Ришара Жюва всего 30 баллов, но и соперники позади недалеко – норвежцы Ховар Теугбель и Эрик Вальнес отстают на 16 и 18 пунктов соответственно. До Пекина-2022 Терентьев считался специалистом исключительно классического стиля, однако на Играх доказал свой класс и в коньке, заняв третье место – позади Клэбо и итальянца Федерико Пеллегрино.

В гонке с раздельного старта классикой на 15 км безусловным фаворитом на домашней трассе будет олимпийский чемпион в этой дисциплине – Ииво Нисканен. Два других призера Пекина-2022 в этой гонке – Большунов и Клэбо – также будут бороться за медали. Однако ими круг претендентов на призовое место не ограничивается. Алексей Червоткин, уже поднимавшийся в этом сезоне на подиум в аналогичной гонке, постарается закрепиться на третьей позиции в дистанционном зачете, пока его главный конкурент и соотечественник – серебряный призер олимпийского длинного масс-старта Иван Якимушкин – восстанавливает силы дома.

У женщин в субботу на старт в желтой майке лидера выйдет Наталья Непряева. Этот сезон – самый успешный в карьере российской лыжницы: к победе в общем зачете многодневки «Тур де Ски» она добавила три медали Олимпиады: эстафетное золото, серебро скиатлона и бронзу командного спринта. Кроме того, Непряевой не хватило одной десятой секунды до бронзы в гонке с раздельного старта классическим стилем на 10 км: в воскресенье в этой дисциплине Наталья попытается взять реванш. Однако сделать это будет крайне непросто – вся тройка медалисток Пекина-2022 выйдет на старт, а за Кертту Нисканен и Кристу Пярмякоски будет еще и фактор домашней трассы.

Тем не менее, даже отсутствие призовых мест не станет трагедией для российской лыжницы с точки зрения борьбы за Хрустальный глобус: ближайшая преследовательница – Эбба Андерссон из Швеции – отстает на 195 баллов и, к тому же, не слишком хороша в спринте. Шансы подобраться ближе к Непряевой выше у занимающей третье место в тотале Джесси Диггинс: если спортсменка из США успела восстановиться после тяжелого олимпийского масс-старта на 30 км, она способна составить конкуренцию грозным шведкам Майе Дальквист и Юнне Сундлинг в субботнем спринте коньком, а также финишировать в первой шестерке в гонке с раздельным стартом.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Лахти (Финляндия). Расписание трансляций

по московскому времени

26 февраля, суббота

Спринт свободным стилем. Мужчины, женщины. Квалификация. Начало в 13:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Спринт свободным стилем. Мужчины, женщины. Забеги на выбывание. Начало в 15:45. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

27 февраля, воскресенье

Гонка с раздельного старта классическим стилем. 10 км. Женщины. Начало в 13:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

Гонка с раздельного старта классическим стилем. 15 км. Мужчины. Начало в 15:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция