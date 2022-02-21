Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: что ждать, где смотреть

С 22 по 27 февраля в Лигне (Норвегия) состоятся лыжные чемпионаты мира среди юниоров (возрастная категория до 20 лет) и молодежи (до 23 лет). Программа соревнований достаточно необычная — самые длинные гонки (15 и 30 км свободным стилем) предстоит пробежать более юным спортсменам, в то время как у спортсменов U-23 расписание, скорее, «спринтерское»: гонки с раздельного старта на 10 и 15 км классическим стилем, смешанная эстафета 4 по 5 км и личные коньковые спринты.

В обеих возрастных категориях российские лыжники и лыжницы входят в число претендентов на медали. При этом, главная звезда турнира в Лигне — чемпионка Пекина-2022 в эстафете 21-летняя Вероника Степанова — имеет реальные шансы на победу в двух гонках: одной личной и одной командной. Классический стиль передвижения — ахиллесова пята спортсменки, поэтому едва ли стоит рассчитывать на призовое место в «разделке». В числе сильнейших на 10 км гонке шведки Моа Ханссон, Луиза Линдстрем, а также Маргрете Бергане из Норвегии и Лиза Ломанн из Германии.

В индивидуальном спринте свободным стилем в пользу возможной медали Степановой говорит ее высокое место в аналогичной дисциплине на Олимпиаде (тогда Вероника остановилась в шаге от финала). Главной соперницей российской лыжницы станет Кристине Ставос Скистад из Норвегии: у нее в активе солидный опыт выступления в спринтах на Кубке мира и несколько призовых мест на FIS-гонках в сезоне.

В смешанной эстафете 4 по 5 км российская команда является вице-чемпионами мира-2021 (тогда блестящий финиш выдала Анна Грухвина, для которой турнир в Лигне станет последним по молодежи). Год назад в Вуокатти мужские этапы бежали уже переросшие уровень U-23 Александр Терентьев (две бронзы в Пекине-2022) и Сергей Ардашев (в сборную пока не пробился, пробует свои силы в серии Ski Classics). Их места в команде могут занять Иван Горбунов, Денис Филимонов или Дмитрий Жуль. У норвежцев главные звезды мужской команды U-23 дистанционщик Ховард Мусби (восьмое место в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере) и сын пятикратного чемпиона мира в эстафете Одд-Бьерна Йельмесета Ларс Огнар Йельмесет (пятое место на этапе Кубка Скандинавии в Отепя 11 февраля).

Не менее сильная команда у России и в младшей возрастной категории. Вице-чемпионка мира среди юниоров-2021 в гонке на 5 км свободным стилем Евгения Крупицкая за прошедший год получила опыт участия в этапах взрослого Кубка мира, и подходит к первой гонке первенства в Лигне — коньковому масс-старту на 15 км — в статусе одной из главных претенденток на победу. В спринтах по сезону высокие результаты показывали Елизавета Бекишева и младшая сестра обладательницы полного комплекта олимпийских наград Дарья Непряева.

У мужчин-юниоров есть шансы на медаль в каждой гонке: в «разделке» на 10 км классикой главный фаворит — чемпион прошлогоднего масс-старта аналогичным стилем Александр Ившин. В 30-километровом марафоне свободным стилем за победу поборется представитель спортивной семьи Савелий Коростелев: его мама и дядя — обладатели бронзовых олимпийских медалей в командных спринтах на Играх-2010. В личном спринте «новому Клэбо» из Швеции Эдвину Ангеру составит конкуренцию Егор Митрошин.

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022. Лигна (Норвегия) 22-27 февраля. Расписание трансляций

по московскому времени

22 февраля, вторник

15 км, свободный стиль, масс-старт, женщины (U20). Начало в 15.00

30 км, свободный стиль, масс-старт, мужчины (U20). Начало в 17.00

23 февраля, среда

Эстафета, женщины (U20). 4 по 3.3 км. Начало в 15.00

Эстафета, мужчины (U20). 4 по 5 км. Начало в 17.00

24 февраля, четверг

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U23). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», sportbox.ru

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U23). Начало в 17.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

25 февраля, пятница

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U20). Начало в 13.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U20). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U23). Начало в 14.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

27 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20). Начало в 14.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

Смешанная эстафета (U23). 4 по 5 км. Начало в 16.30. «Матч! Арена», sportbox.ru