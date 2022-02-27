Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Лахти: Непряева отрывается в общем зачете

Соревновательную программу первого после Игр в Пекине этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти завершали гонки с раздельного старта классическим стилем. У женщин на дистанции 10 км и у мужчин на 15 км победы одержали действующие олимпийские чемпионы в этой дисциплине Тереза Йохауг из Норвегии и Ииво Нисканен из Финляндии.

При этом, наибольшую выгоду из итогового результата всего этапа извлекла российская лыжница Наталья Непряева. Обладательнице желтой майки лидера общего зачета Кубка мира удалось упрочить свои позиции: шестое место в спринте и второе – в «разделке» позволили ей оторваться от ближайших преследовательниц – шведки Эббы Андерссон (не бежала спринтерскую гонку и уступила россиянке на дистанции) и Джесси Диггинс (после четвертого места в субботу американка провалилась в длинной гонке на следующий день – только двадцатый итоговый результат). Преимущество Непряевой над Диггинс в борьбе за Хрустальный глобус теперь составляет 278 баллов (за победу в одной гонке, как правило, можно набрать 100) – Наталья в трех этапах от исторического достижения (последний раз российская лыжница побеждала в общем зачете Кубка в 2001 году).

Стоит отметить, что и в гонке с раздельного старта преимущество чемпионки не было очевидным. Непряева стартовала намного раньше Йохауг и показала эталонную раскладку сил по дистанции: с каждым следующим километром спортсменка сборной России бежала все быстрее. В лидерском кресле Наталья сидела до самого финиша Терезы и могла наблюдать за тем, как остаются позади местные любимицы Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски (последняя в Пекине-2022 опередила Непряеву на 0.1 секунды в борьбе за бронзу). Норвежская суперзвезда, стартовавшая слишком быстро, все же смогла выжать из себя все резервы на заключительном километре и опередить российскую лыжницу на 1.2 секунды, однако проигравшей в этот день лидер Кубка мира себя точно не чувствовала.

«Секундочка, как обычно. Как на иголках сидела, ждала финиша гонки. По ходу гонки понимала, что Терезе выигрывала у меня, но ощущения были такими, что не все потеряно. Особенно на стадионе. Пока я не смотрела разницу в очках в общем зачете, но вроде бы отрыв увеличился. Меня радует, что я в хорошей форме. Настраиваюсь на дальнейшие гонки и обещаю выдать в них все, что у меня осталось»,

— подвела итог гонке Непряева для канала «Матч ТВ».

У мужчин в этом сезоне на дистанции 15 км классикой неуязвим Ииво Нисканен. Олимпийский чемпион четыре раза побеждал в гонках такого формата, и на домашней трассе в Лахти не позволил усомниться в своем преимуществе. Второе место за лидером финской сборной занял обладатель желтой майки общего зачета Йоханнес Хесфлот Клэбо. Норвежцу повезло пересечься с Нисканеном на одном из сегментов дистанции и поддерживать его темп достаточно долго.

Еще один олимпийский призер на классической «разделке» и главный преследователь Клэбо в противостоянии за Хрустальный глобус – Александр Большунов – сломал палку на трассе, и несмотря на довольно оперативную помощь тренера Юрия Бородавко потерял в этот момент важные секунды. В итоге Сан Саныч занял только пятое место с отставанием в 24.4 секунды от лидера (и в шести от замкнувшего тройку сильнейших шведа Вильяма Поромаа). Четвертая позиция у Алексея Червоткина (Клэбо он уступил чуть менее 5 секунд, а Поромаа ровно четыре).

Единственной интригой в Кубке мира за три этапа до конца остается титул короля дистанционных гонок. В общем зачете преимущество Клэбо над Большуновым уже не отыграть (497 баллов), еще очевиднее лидерство норвежца в спринтах – 210 баллов за две гонки до конца сезона (максимум за победу в основной сетке и квалификации спринта можно получить 115). А вот в классификации дистанционного кубка Сан Саныч опережает Йоханнеса на 5 баллов. Борьба там обещает быть невероятного накала.

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция