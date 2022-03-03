Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Драммене: спринты выиграли не Клэбо и не шведки

На втором после Игр в Пекине этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене 3 марта спортсмены и спортсменки состязались между собой в индивидуальных спринтерских гонках классическим стилем на трассе, проложенной по улицам города. При этом, главный кумир местных болельщиков – Йоханнес Хесфлот Клэбо – на старт не вышел: за несколько дней до соревнований лидер общего и спринтерского зачетов (а также его коллеги по команде Пол Голберг, Эрик Вальнес и Ховард Теугбель) сдал положительный тест на COVID-19. И, если поколебать позиции норвежской суперзвезды в генеральной классификации уже не представляется возможным (Хрустальный глобус даже математически не перехватит никто из соперников), то в фирменной дисциплине Клэбо после этапа в Драммене расклад серьезно изменился.

Француз Ришар Жюв, проводящий лучший сезон в карьере, сумел одержать первую свою победу (ранее в соревнованиях на Кубке мира у него было 12 призовых мест). Более того, Жюв сумел получить максимум очков – 115 (100 за победу в основной сетке и 15 бонусом за лучшее время в квалификации). На трассе в Драммене 27-летний французский лыжник доминировал: использовал фронтальную тактику и просто убегал от соперников. Теперь Жюв отстает от Клэбо менее, чем на 100 баллов (562 у Йоханнеса, 467 – у Ришара), а до конца сезона еще, как минимум, один личный и один смешанный командный спринты.

Второе место (и это историческое достижение для команды) у китайского лыжника Ван Чена. Еще на олимпийских трассах в Чжанцзякоу его потенциал был очевиден, но также очевидна была и нехватка соревновательного опыта, ведь спортсмены из Поднебесной почти не выступали на этапах Кубка мира. После Игр Ван Чен выехал в Европу и уже на первых соревнованиях (в стадионном спринте на арене в Хельсинки) уступил только Клэбо. На этапе в Лахти китаец досадно упал в финале, а в Драммене учел все свои ошибки и провел идеальный день: разогнал самый быстрый забег в четвертьфинале, в полуфинале сэкономил силы и прошел дальше как лаки-лузер, а в финале выбрал оптимальную траекторию на финише и опередил таких мастеров спринта как француз Люка Шанава (у него третье место) и Федерико Пеллегрино (итальянский вице-чемпион двух Олимпиад подряд остался только пятым).

В соревнованиях у женщин также не обошлось без исторических достижений. Невыразительно выступившая на Играх в Пекине норвежка Майкен Касперсен Фалла прервала шведскую гегемонию – до этого в сезоне-2021/2022 побеждали только шведские лыжницы: Майя Дальквист четырежды первенствовала в гонках на этапах Кубка мира до Нового года, а Юнна Сундлинг была быстрейшей как на Олимпиаде, так и на этапе в Лахти несколько дней назад.

Соотечественница Дальквист и Сундлинг Йоханна Хаггстрем исходя из быстрейшего времени в квалификационном раунде была готова вписать и свое имя на верхнюю строчку итогового протокола, но нелепо потеряла равновесие в четвертьфинальном забеге и осталась далеко от борьбы за призовые места. При этом, финальный забег все равно на 50% состоял из лыжниц в белых комбинезонах – в шестерку сильнейших отобралась Анна Дювик. Однако ни она, ни потратившая все силы на предыдущих стадиях Дальквист, на первое место не претендовали. Фактически, все свелось к дуэли олимпийских чемпионок Сундлинг (Пекин-2022) – Фалла (Сочи-2014). Сильнее была опытнейшая норвежка, на финишном бугорке развившая невероятную частоту движения. Для Майкен Касперсен эта победа стала рекордной в истории этапа в Драммене – шестой.

Третье место заняла обладательница спринтерского глобуса прошлого сезона Анамария Лампич. Шансы лыжницы из Словении на повторение успеха минимальны – до лидирующей Дальквист 155 баллов.

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция