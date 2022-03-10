Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Фалуне: трансляции, результаты, видео

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 пройдет в Фалуне (Швеция) 11-13 марта. В соревновательной программе сразу шесть гонок: в пятницу мужчины и женщины определят сильнейших в спринтах классическим стилем, в субботу лыжницы пробегут 10 км свободным стилем с раздельного старта, а лыжники – 15 км в аналогичном формате. В воскресенье на Кубке мира дебютируют две дисциплины: смешанная эстафета 4 по 5 км и командный микст-спринт.

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Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Фалуне (Швеция). Расписание трансляций

по московскому времени

11 марта, пятница

Женщины, мужчины. Спринтерские гонки классическим стилем. Забеги на вылет. Начало в 14:15. Eurosport Player

12 марта, суббота

Мужчины. 15 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 13:30. Eurosport Player

Женщины. 10 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 16:15. Eurosport Player

13 марта, воскресенье

Смешанная эстафета 4 по 5 км. Начало в 12:30. Eurosport Player

Смешанный командный спринт. Финал. Начало в 15:30. Eurosport Player

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция