Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Фалуне: Жюв забирает у Клэбо спринтерский глобус 

В первый день заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 спортсмены и спортсменки соревновались в индивидуальных спринтерских гонках классическим стилем. Итогом соревнований у мужчин меньше всего доволен пропускавший последние три этапа сезона из-за позитивного теста на COVID-19 Йоханнес Хесфлот Клэбо. Норвежский лыжник, казалось, имел комфортное преимущество перед преследователями в спринтерском зачете, однако Ришар Жюв смог извлечь максимум из отсутствия конкурента. Вслед за этапом в Драммене француз сумел победить и в Фалуне. Два первых места подряд принесли Жюву исторический первый для страны малый Хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок: ранее (а этот трофей вручается FIS с сезона 1996/1997) у мужчин побеждали только лыжники из Норвегии, Швеции и Италии (в лице Федерико Пеллегрино).

При этом, путь к триумфу на шведской трассе получился для французского лыжника очень нервным. Уже в четвертьфинале Жюв на вершине первого подъема зацепился лыжей за разметочный конус и, казалось, отстал. Однако на финишной прямой Ришар ракетой вылетел из-за спин соперников и прошел в следующий раунд напрямую. Трибуны оценили спурт француза и наградили его овацией. Этот эпизод сбросил со спортсмена психологическое напряжение: в полуфинале и финале Жюв летел к финишу, не замечая соперников. Остановить его удалось только на круге почета перед болельщиками и для интервью в микст-зоне.

Второе место (и это первый в карьере личный успех на этапах Кубка мира) занял лидер квалификации – 27-летний Йони Мяки. Для финского спортсмена этот достижение венчает самый успешный сезон в карьере. Ранее Мяки в дуэте с Ииво Нисканеном сумел стать серебряным призером Игр в Пекине-2022 в командном спринте, а в личной гонке на трассе в Чжанцзякоу остановился в шаге от пьедестала. Третье место в финале (а также в спринтерском зачете сезона) у Люка Шанава. Из событий дня также стоит отметить первый на взрослом уровне финал 20-летнего норвежца Ларса Агнара Йельмесета и череду происшествий с лыжниками из Китая на стадии четвертьфинала: серебряный призер прошлого этапа Ван Чен запутался в инвентаре на подъеме и упал, а Сян Цзикай не справился с нервами и получил вторую желтую карточку за фальстарт в забеге с Шанава и Пеллегрино, и, как итог, был дисквалифицирован.

Как раз дисквалификация соперницы – Лотты Уднес Венг (за нарушение стиля передвижения) спасла от вылета на стадии четвертьфинала уже обеспечившую себе спринтерский глобус Майю Дальквист. Сложности в первом раунде встряхнули шведскую спортсменку, и в итоге она завершила сезон очередным подиумом: в Фалуне она на третьем месте. Второе место заняла теперь уже экс-обладательница трофея Анамария Лампич из Словении.

А победу без шансов для соперниц одержала олимпийская чемпионка в индивидуальном спринте Юнна Сундлинг. Уже в квалификации она продемонстрировала гигантскую разницу в классе с остальными спортсменками – показавшая второе время Ясми Йоэнсуу из сборной Финляндии отстала от шведской лыжницы на 8.4 секунды. Аналогичным было преимущество Сундлинг над Лампич и в финале: Юнна просто убегала от всех (и это при том, что лыжи у многих соперниц были подготовлены лучше). Победный результат позволил лыжнице в белом комбинезоне ворваться в тройку спринтерского зачета. В четырех личных гонках сезона у Сундлинг две победы и два вторых места. Если бы не пропуск первых этапов из-за травмы руки, Юнна наверняка поборолась бы за Глобус с Дальквист. Последняя создала решающий задел как раз на старте сезона, одержав четыре победы подряд.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Фалуне (Швеция). Расписание трансляций

по московскому времени

12 марта, суббота

Мужчины. 15 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 13:30. Eurosport Player

Женщины. 10 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 16:15. Eurosport Player

13 марта, воскресенье

Смешанная эстафета 4 по 5 км. Начало в 12:30. Eurosport Player

Смешанный командный спринт. Финал. Начало в 15:30. Eurosport Player

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция