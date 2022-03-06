Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Хольменколлене: Колонья завершил карьеру, норвежцы заняли три призовых места 

Состоявшийся 6 марта в рамках предпоследнего этапа сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Хольменколленский марафон на дистанции 50 км классическим стилем у мужчин оказался чрезвычайно насыщенным на события.

Во-первых, гонка в Норвегии стала заключительной в карьере четырехкратного олимпийского чемпиона — 35-летнего Дарио Колоньи. Швейцарский лыжник дебютировал на Кубке мира в сезоне-2006/2007 и с тех пор четыре раза становился лучшим в общем зачете. Последняя гонка под красивым номером 285 сложилась для Колоньи чрезвычайно непросто: на пятом круге Дарио не сумел на спуске объехать упавшего норвежца Симена Хегстада Крюгера и улетел в кювет. Швейцарец обошелся без травм, но отрыв от группы лидеров превратил шансы на подиум в призрачные. Напоследок Колонья и Крюгер порадовали зрителей на стадионе эффектным фотофинишем за девятое место. Аппаратура была благосклонна к уроженцу кантона Граубюнден. Товарищи по швейцарской сборной посадили Дарио себе на плечи и устроили ему круг почета перед трибунами.

Эти же трибуны минутой ранее ликовали, когда увидели, что на финишную прямую выкатываются трое лыжников из Норвегии. Чемпионом Холменколлена в итоге (с минимальным преимуществом) стал 29-летний Мартин Левстрем Ниенге, поддержать которого приехала вся семья. Спортсмен, который не попал в состав олимпийской сборной на Игры в Пекин и поддерживал форму, участвуя в соревнованиях марафонской серии Visma Ski Classics, окончил сезон триумфально — первой в карьере победой на этапе Кубка мира. Вторым финишировал Шюр Рете (для него это призовое место — третье в Хольменколлене), а третьим Дидрик Тенсет (в последние годы успешнее выступавший в легкоатлетическом кроссе). Последний раз весь подиум был норвежским 27 лет назад.

Без призового места остался главный предстартовый фаворит — олимпийский чемпион-2018 в классическом марафоне Ииво Нисканен. Финский лыжник казался неуязвимым на протяжении 42 километров дистанции: собрал максимум бонусных очков (75) на пяти отсечках и задавал темп гонке. Подкосила Нисканена последняя смена лыж: новый инвентарь работал не настолько хорошо, как у соперников — прострелы на подъемах отнимали силы у Ииво. Постепенно это стало сказываться, хотя финн терпел изо всех сил (после гонки он признавался, что ноги стали сводить судороги). За полтора километра до финиша трио Тенсет — Рете — Ниенге умчалось от Нисканена разыгрывать призовые места.

«Не в этот раз», — коротко прокомментировал финский спортсмен сегодняшний результат в соцсетях.

Тем не менее, четвертое место (с учетом бонусных 83 баллов по ходу гонки) позволило Нисканену выйти в лидеры дистанционного зачета Кубка мира. Отрыв Ииво от Йоханнеса Клэбо, пропускавшего этапы в Драммене и Хольменколлене из-за положительного теста на COVID-19, составляет 54 балла. Если норвежец не вернется в строй в Фалуне 11-13 марта, финн досрочно станет лучшим лыжником-дистанционщиком сезона-2021/2022.

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

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