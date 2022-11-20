Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23: расписание, призовые, система начисления очков, квоты, история

Кубок мира по лыжным гонкам – престижная ежегодная серия соревнований по одному из самых массовых и популярных зимних видов спорта. В сезоне 2022/23 в регламенте турнира произошли значительные изменения: дистанции у мужчин и женщин уравняли, стало больше смешанных эстафет, трансформировалась система начисления очков, и на 10% увеличился призовой фонд каждой гонки. Стартует Кубок мира 25 ноября 2022 года в Руке (Финляндия), а завершится 26 марта 2023 года также в Стране тысячи озер, но в другом месте – в Лахти.

История и рекорды

Прообраз соревнований Кубка мира проводился с 1973-го по 1981-й. Официально в календарь FIS (Международной федерации лыжного спорта) серия вошла с сезона 1981/82. Первая гонка у мужчин (гонка с раздельного старта классическим стилем на 15 км) состоялась 9 января 1982 года в коммуне Райт-им-Винкль на юге ФРГ. Ее победителем стал норвежец Пол Гуннар Миккельспласс. В общем зачете по итогам сезона больше всего очков набрал Билл Кох из США.

Женщины в розыгрыше Кубка мира стартовали синхронно с мужчинами: также 9 января и тоже в гонке с раздельного старта. Отличались дистанция (лыжницы бежали 10 км) и место проведения – исторический этап принимал Клингенталь (ГДР). Лучшее время на трассе показала Квета Ериова из Чехословакии, а победу в общем зачете Кубка по итогам сезона праздновала норвежка Берит Эунли.

Соотечественник последней – великий Бьорн Дэли – выигрывал Большой Хрустальный глобус рекордные 6 раз (еще дважды в тотале он финишировал вторым и столько же раз – третьим). Еще один норвежец, которому по силам переписать все достижения в рамках Кубка мира на свое имя – Йоханнес Хосфлот Клэбо. К 26 годам он уже обогнал Дэли и вышел по количеству побед на отдельных этапах (48) в лидеры. Кроме того, Клэбо четырежды становился сильнейшим спринтером сезона (этот формат гонок вошел в программу Кубка мира в сезоне 1996/97) – это также рекорд. В дистанционном зачете чаще остальных побеждал швейцарец Дарио Колонья (4 титула), завершивший карьеру в апреле 2022 года.

У женщин пять Больших Хрустальных глобусов (5) в коллекции наград Елены Вяльбе (СССР/Россия). Столько же раз первенствовала в дистанционном зачете Тереза Йохауг из Норвегии, а ее соотечественницы Бенте Скари и Марит Бьорген имеют в активе по пять побед в спринтерской классификации. По количеству побед на этапах Кубка равных нет опять же Бьорген – феноменальные 114 первых мест! Чаще чем Дэли и Клэбо показывали лучший результат также Йохауг (82) и Юстина Ковальчик из Польши (50).

Полные итоги Кубка мира в сезоне 2021/22 у мужчин. Общий зачет, спринт, дистанция

Полные итоги Кубка мира в сезоне 2021/22 у женщин. Общий зачет, спринт, дистанция

1-й этап. Рука, Финляндия (25 – 27 ноября )

2-й этап. Лиллехаммер, Норвегия (2 – 4 декабря)

3-й этап. Бейтостолен, Норвегия (9 – 11 декабря)

4-й этап. Давос, Швейцария (17 – 18 декабря)

5-й этап. Многодневка «Тур де Ски». Валь-Мюстар (Швейцария), Оберстдорф (Германия), Валь-ди-Фьемме (Италия) (31 декабря – 8 января)

6-й этап. Ливиньо, Италия (21 – 22 января)

7-й этап. Ле Русс, Франция (27 – 29 января)

8-й этап. Тоблах, Италия (3 – 5 февраля)

9-й этап. Осло, Норвегия (11 – 12 марта)

10-й этап. Драммен, Норвегия (14 марта)

11-й этап. Фалун, Швеция (17 – 19 марта)

12-й этап. Таллин, Эстония (21 марта)

13-й этап. Лахти, Финляндия (24 – 26 марта)

Джесси Диггинс (США) – победительница общего зачета Кубка мира 2020/21 и главная претендентка на Большой Хрустальный глобус в сезоне 2022/23 Фото © 2022 Getty Images

Гонки и дисциплины

В программе соревнований Кубка мира, как и в прошлом сезоне, доминируют индивидуальные спринтерские гонки: их в календаре двенадцать! Добавился скиатлон — на втором этапе в Лиллехаммере. В прошлом сезоне в рамках Кубка мира спортсмены его не бежали: эта дисциплина была представлена только на Олимпийских играх в Пекине. Главное же новшество — теперь и мужчины, и женщины бегут одинаковые дистанции. В гонках с раздельного старта стандарт с этого сезона 10 км, в скиатлонах 20 км, в марафонах — 50.

Изменился регламент командного спринта: теперь квалификация проходит не в формате масс-старта. Каждый из тандема лыжников/лыжниц пробегает три этапа (интервал старта между представителями разных команд составляет 15 секунд). Время спортсменов суммируется: 15 быстрейших команд отбираются в финал, который проходит с общего старта.

В смешанных эстафетах те сборные, у которых не набирается двух лыжников и двух лыжниц, по регламенту могут объединиться с другой такой же командой на отдельно взятую гонку.

Трансляции

Прямые трансляции Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/23 можно смотреть на каналах системы Eurosport (требуется подписка), а также каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Система начисления очков

С сезона 2022/2023 в Кубке мира по лыжным гонкам вводится новая система начисления очков: разница между первым и вторым местом сократилась всего до 5 баллов. Также теперь очки получают не 30 спортсменов, а 50.

В масс-стартах можно набрать дополнительные баллы на бонусных отсечках. Чем длиннее дистанция, тем больше на трассе промежуточных финишей. Так, на 50-километровом марафоне их 6, на 30 км — 4, на 20 км — 2, 10 км и короче — 1.

Очки за командные спринты и эстафеты также учитываются в личном зачете (1/2 и 1/4 суммы баллов соответственно). Однако есть ряд условий: учитываются только баллы лыжников и лыжниц из команд, финишировавших в топ-15 включительно. Кроме того, в командных спринтах считаются результаты максимум двух команд от страны, и только тех, которые заявлены в стартовых протоколах как команды номер I и номер II. В эстафетах правила еще более строгие — баллы получают только спортсмены команды, заявленной как номер I.

В зачет Кубка наций идут по три лучших индивидуальных результата от страны у мужчин и женщин, а также очки, набранные в эстафетах (в том числе смешанной) и командных спринтах. При подсчете очков в эстафетах и командных спринтах учитываются результаты только одной команды от страны, заявленной в стартовом протоколе под номером I, даже если ее итоговое место ниже команд II, III, IV и т.д.

Система начисления очков в Кубке мира 2022/23 по лыжным гонкам Индивидуальная гонка (спринт, скиатлон, с раздельного старта, марафон) Спринт, квалификация Кубок наций (эстафеты, смешанные эстафеты, командные спринты) Место 100 15 200 I 95 12 160 II 90 10 120 III 85 8 100 4 80 6 90 5 75 5 80 6 72 4 72 7 69 3 64 8 66 2 58 9 63 1 52 10 60 48 11 58 44 12 56 40 13 54 36 14 52 32 15 50 30 16 48 28 17 46 26 18 44 24 19 42 22 20 40 20 21 38 18 22 36 16 23 34 14 24 32 12 25 30 10 26 28 8 27 26 6 28 24 4 29 22 2 30 20 31 19 32 18 33 17 34 16 35 15 36 14 37 13 38 12 39 11 40 10 41 9 42 8 43 7 44 6 45 5 46 4 47 3 48 2 49 1 50

Призовой фонд

По итогам заседания Совета FIS в Цюрихе в июле 2022 года было принято решение увеличить призовой фонд Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/23 на 10%. Теперь денежные выплаты получают первые 20 спортсменов в отдельно взятой гонке, а не топ-10 как было ранее.

Призовые на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/23 (в швейцарских франках) Индивидуальная гонка Эстафета, командный спринт Место 15000 15000 1 10000 10000 2 5000 6000 3 4300 4000 4 3300 3000 5 2300 2000 6 1700 7 1300 8 1100 9 1000 10 900 11 800 12 700 13 600 14 500 15 400 16 350 17 300 18 250 19 200 20

Участники и квоты

Количество участников Кубка мира по лыжным гонкам от каждой из сборных определяется положением команды в рейтинге Кубка наций прошлого сезона (отдельные зачеты у мужчин и женщин). Сборные, занявшие места с 1-го по 8-е, имеют право выставить максимальную квоту — 6 лыжников/лыжниц, с 9-го по 12-е — 5, с 13-го по 16-е — 4, ниже 17-го — 3, без рейтинга — только 2 участника/участницы.

В отдельно взятой гонке максимальное представительство команды теоретически может составлять до 12 спортсменов/спортсменок. Именные квоты на один из периодов Кубка мира (до 18 декабря и с 19 декабря до конца сезона) получают действующие обладатели Большого Хрустального глобуса и лидеры общего зачета соответственно. Также на первый период имеют право стартовать на всех гонках победители зачета континентальных кубков предыдущего сезона. Кроме того, страна-организатор этапа получает дополнительные национальные квоты (по 5 у мужчин и женщин).

Cборные России и Беларуси на данный момент отстранены от участия в гонках Кубка мира 2022/23. Однако их квоты сохранены.

Национальные квоты в гонках Кубка мира по лыжным гонкам 2022/23 Сборная Мужчины Женщины Норвегия 6 6 Германия 6 6 Финляндия 6 6 Швеция 6 6 Швейцария 6 6 Россия* 6 6 Италия 6 5 Франция 6 5 США 5 6 Чехия 5 5 Словения 3 6 Канада 5 4 Австрия 4 5 Великобритания 5 2 Япония 4 4 Польша 4 3 Латвия 3 4 Эстония 3 4 Китай 4 2 Андорра 3 3 Австралия 3 3 Беларусь* 3 3 Казахстан 3 3 Украина 3 3 Венгрия 3 2 Ирландия 3 2 Исландия 3 2 Испания 3 2 Литва 3 2 Словакия 3 2 Хорватия 2 3

* - отстранены от этапов Кубка мира 2022/23