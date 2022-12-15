Четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 – последний перед стартом многодневки «Тур де Ски» – пройдет 17 – 18 декабря в Давосе (Швейцария). В субботу в программе соревнований индивидуальные спринты свободным стилем, в воскресенье – коньковые гонки с раздельного старта на дистанции 20 км.

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Спринты свободным стилем | Фавориты

Йоханнес Клэбо возвращается после пропуска этапа в Бейтостолене, а значит – шансы остальных участников спринта на победу у мужчин становятся близкими к нулю. Тем более, что трасса в Давосе – одна из любимых и самых удобных для звездного норвежца. На ней Клэбо четырежды финишировал первым в финальных забегах спринтерских соревнований свободным стилем (2017, 2018, 2019, 2021).

На оставшиеся два призовых места круг претендентов достаточно широкий. Отличную форму набрал обладатель Малого хрустального глобуса победителя спринтерского зачета в прошлом сезоне Ришар Жюв – на предыдущем этапе Кубка мира в Бейтостолене французский лыжник воспользовался отстутствием Клэбо и одержал победу. Также в Норвегии не стартовал Федерико Пеллегрино. По количеству побед в спринтах свободным стилем на этапах Кубка мира итальянец уступает только Клэбо. В единственной пока состоявшейся гонке такого формата в сезоне – 2022/23 Пеллегрино финишировал вторым. В Давосе Федерико также трижды поднимался на подиум, последний раз – в 2020 году – он одержал победу.

Также способны составить конкуренцию в борьбе за подиум норвежцы Эван Нортуг и Пол Голберг (лидер общего зачета), французы Люка Шанава и Жюль Шаппа, итальянец Симоне Мочеллини, швед Эдвин Ангер и Бен Огден из США.

Спринт у женщин – самый реальный шанс для швейцарских болельщиков насладиться исполнением гимна страны на награждении, ведь Надин Фэндрих на ходу. В Бейтостолене она одержала первую в сезоне победу (причем нелюбимой классикой) и подходит к спринту в Давосе в статусе главной претендентки на победу.

Финишировавшая первой на двух первых этапах Кубка мира в коротких гонках Эмма Рибом из Швеции в Щвейцарию не приедет, так что в числе претенденток на подиум будут две другие представительницы скандинавской команды – Йохана Хагстрем и Майя Дальквист. Последняя уже имеет победный опыт в давосском спринте – год назад она опередила Фэндрих.

Традиционно сильны в коньковом спринте представительницы сборной США Джесси Диггинс и Джулиа Керн. Способна бороться за тройку в каждой гонке в своей нынешней форме лидирующая в общем зачете Кубка мира Тириль Венг из Норвегии.