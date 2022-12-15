Четвертый этап лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 пройдет в Швейцарии 17 – 18 декабря
Четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 – последний перед стартом многодневки «Тур де Ски» – пройдет 17 – 18 декабря в Давосе (Швейцария). В субботу в программе соревнований индивидуальные спринты свободным стилем, в воскресенье – коньковые гонки с раздельного старта на дистанции 20 км.
Йоханнес Клэбо возвращается после пропуска этапа в Бейтостолене, а значит – шансы остальных участников спринта на победу у мужчин становятся близкими к нулю. Тем более, что трасса в Давосе – одна из любимых и самых удобных для звездного норвежца. На ней Клэбо четырежды финишировал первым в финальных забегах спринтерских соревнований свободным стилем (2017, 2018, 2019, 2021).
На оставшиеся два призовых места круг претендентов достаточно широкий. Отличную форму набрал обладатель Малого хрустального глобуса победителя спринтерского зачета в прошлом сезоне Ришар Жюв – на предыдущем этапе Кубка мира в Бейтостолене французский лыжник воспользовался отстутствием Клэбо и одержал победу. Также в Норвегии не стартовал Федерико Пеллегрино. По количеству побед в спринтах свободным стилем на этапах Кубка мира итальянец уступает только Клэбо. В единственной пока состоявшейся гонке такого формата в сезоне – 2022/23 Пеллегрино финишировал вторым. В Давосе Федерико также трижды поднимался на подиум, последний раз – в 2020 году – он одержал победу.
Также способны составить конкуренцию в борьбе за подиум норвежцы Эван Нортуг и Пол Голберг (лидер общего зачета), французы Люка Шанава и Жюль Шаппа, итальянец Симоне Мочеллини, швед Эдвин Ангер и Бен Огден из США.
Спринт у женщин – самый реальный шанс для швейцарских болельщиков насладиться исполнением гимна страны на награждении, ведь Надин Фэндрих на ходу. В Бейтостолене она одержала первую в сезоне победу (причем нелюбимой классикой) и подходит к спринту в Давосе в статусе главной претендентки на победу.
Финишировавшая первой на двух первых этапах Кубка мира в коротких гонках Эмма Рибом из Швеции в Щвейцарию не приедет, так что в числе претенденток на подиум будут две другие представительницы скандинавской команды – Йохана Хагстрем и Майя Дальквист. Последняя уже имеет победный опыт в давосском спринте – год назад она опередила Фэндрих.
Традиционно сильны в коньковом спринте представительницы сборной США Джесси Диггинс и Джулиа Керн. Способна бороться за тройку в каждой гонке в своей нынешней форме лидирующая в общем зачете Кубка мира Тириль Венг из Норвегии.
У мужчин с высокой долей вероятности все места в тройке займут представители сборной Норвегии. Даже с учетом того, что не приедет в Давос вице-лидер дистанционного зачета Мартин Левстрем Ниенге, состав у лыжных викингов именно в разделке невероятно мощный. Один из самых техничных конькистов в мире Симен Крюгер, дважды останавливавшийся в шаге от победы на этапах Кубка мира в гонках на 10 км Дидрик Тонсет, а также опытнейший Ханс Кристер Холун (для него чем длиннее гонка – тем лучше). И это не считая Клэбо, Голберга и сенсационного победителя коньковой гонки с раздельного старта на 10 км в Лиллехаммере Ивера Тильдхейма Андерсена. Протиснуться сквозь норвежские ряды и попасть в тройку в теории способны швед Вильям Порома и Эндрю Масгрейв из сборной Великобритании.
У женщин без тандема из Швеции Фрида Карлссон/Эбба Андерссон (их в составе сборной в Давосе заменят звезды марафонской серии Ski Classics Ида Даль и Йенни Ларссон) примерно равные шансы на итоговый успех у тройки лыжниц. Джесси Диггинс (США) и Катарина Хенниг (Германия) уже занимали призовые места в единственной коньковой разделке сезона (10 км в Лиллехаммере). Норвежка Силье Теодорсен продемонстрировала отличные кондиции на коньковом этапе смешанной эстафеты в Бейтостолене.
Главная интрига в том, кто из спортсменок (а женщины на этапах Кубка мира ранее настолько длинные разделки не бегали) сумеет разложить силы на непривычной дистанции, да к тому же в условиях среднегорья.
по московскому времени
17 декабря, суббота
12:45. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
15:15. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
18 декабря, воскресенье
12:45. Гонка с раздельного старта на 20 км, свободный стиль. Женщины
15:15. Гонка с раздельного старта на 20 км, свободный стиль. Мужчины
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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