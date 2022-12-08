Актуальная информация о третьем этапе лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии
Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 9 по 11 декабря в Бейтостолене (Норвегия).
по московскому времени
9 декабря, пятница
11:30. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
10 декабря, суббота
12:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины
14:15. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины
11 декабря, воскресенье
15:00. Смешанная эстафета 4 по 5 км (женщины, мужчины: классический стиль; женщины, мужчины: свободный стиль)
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки (забеги на вылет в спринтах, разделка у мужчин и смешанная эстафета) также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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