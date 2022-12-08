12:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины 14:15. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 9 по 11 декабря в Бейтостолене (Норвегия).

Лыжные гонки. Где смотреть Кубок мира 2022/23. Этап в Бейтостолене

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