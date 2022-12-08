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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Этап в Бейтостолене: расписание, результаты, трансляции, видео

Актуальная информация о третьем этапе лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии

2 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineЛыжные гонки
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(Фото © BILDBYRÅN)

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 9 по 11 декабря в Бейтостолене (Норвегия).

Подробное превью соревнований от Olympics

Расписание. Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Этап 3. Бейтостолен, Норвегия

по московскому времени

9 декабря, пятница

11:30. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины

10 декабря, суббота

12:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины
14:15. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины

11 декабря, воскресенье

15:00. Смешанная эстафета 4 по 5 км (женщины, мужчины: классический стиль; женщины, мужчины: свободный стиль)

Лыжные гонки. Где смотреть Кубок мира 2022/23. Этап в Бейтостолене

В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки (забеги на вылет в спринтах, разделка у мужчин и смешанная эстафета) также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»

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