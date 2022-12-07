Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 9 по 11 декабря на норвежском курорте Бейтостолен, который находится в 218 км от столицы страны — Осло. На трассе, расположенной на высоте 900 м над уровнем моря и находящейся неподалеку от национального парка Йотунхеймен, спортсменам и спортсменкам предстоит пробежать две индивидуальные гонки и смешанную эстафету.

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Спринты свободным стилем | Фавориты

Йоханнес Клэбо — безусловный фаворит у мужчин. Норвежец не проигрывал в спринте классикой с ноября 2021 года (тогда на первом этапе Кубка мира в Руке он уступил Александру Терентьеву). Если Клэбо здоров и не снимется в последний момент — всем остальным остается только претендовать на второе и третье места на подиуме. Самые высокие шансы у соотечественников Йоханнеса — лидера общего зачета Кубка мира Пола Голберга и вице-лидера спринтерской классификации Эвена Нортуга. Набирает форму и француз Ришар Жюв. Обладатель Малого хрустального глобуса за победу в спринтерском зачете прошлого сезона все ближе к попаданию в финал.

У женщин похожий расклад: три лыжницы из Швеции способны не пустить в тройку представительниц других стран. Эмма Рибом в этом сезоне одержала две победы в спринтах подряд, Йохана Хагстрем и Майя Дальквист дважды бежали в финалах и по одному разу были на подиуме. Разбавить компанию в белых комбинезонах может разве что норвежка Тириль Венг. Обладательница желтой майки лидера общего зачета дважды финишировала третьей в финалах спринтов этого сезона. Удачно начала соревновательный год олимпийская чемпионка в командном спринте из сборной Германии Виктория Карл. С каждым слеудющим индивидуальным спринтом она все ближе к призовым местам. Так, на предыдущем этапе Кубка мира Карл финишировала пятой.