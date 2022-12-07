Третий этап лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 пройдет в Норвегии с 9 по 11 декабря
Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет с 9 по 11 декабря на норвежском курорте Бейтостолен, который находится в 218 км от столицы страны — Осло. На трассе, расположенной на высоте 900 м над уровнем моря и находящейся неподалеку от национального парка Йотунхеймен, спортсменам и спортсменкам предстоит пробежать две индивидуальные гонки и смешанную эстафету.
Йоханнес Клэбо — безусловный фаворит у мужчин. Норвежец не проигрывал в спринте классикой с ноября 2021 года (тогда на первом этапе Кубка мира в Руке он уступил Александру Терентьеву). Если Клэбо здоров и не снимется в последний момент — всем остальным остается только претендовать на второе и третье места на подиуме. Самые высокие шансы у соотечественников Йоханнеса — лидера общего зачета Кубка мира Пола Голберга и вице-лидера спринтерской классификации Эвена Нортуга. Набирает форму и француз Ришар Жюв. Обладатель Малого хрустального глобуса за победу в спринтерском зачете прошлого сезона все ближе к попаданию в финал.
У женщин похожий расклад: три лыжницы из Швеции способны не пустить в тройку представительниц других стран. Эмма Рибом в этом сезоне одержала две победы в спринтах подряд, Йохана Хагстрем и Майя Дальквист дважды бежали в финалах и по одному разу были на подиуме. Разбавить компанию в белых комбинезонах может разве что норвежка Тириль Венг. Обладательница желтой майки лидера общего зачета дважды финишировала третьей в финалах спринтов этого сезона. Удачно начала соревновательный год олимпийская чемпионка в командном спринте из сборной Германии Виктория Карл. С каждым слеудющим индивидуальным спринтом она все ближе к призовым местам. Так, на предыдущем этапе Кубка мира Карл финишировала пятой.
В число претендентов на подиум у мужчин помимо Клэбо и сильнейших норвежских дистанционных гонщиков сезона Ханса Кристера Холуна, Мартина Левстрема Ниенге, Маттиса Стенсхагена и Дидрика Тонсета также входят швед Вильям Порома и Эндрю Масгрейв из Великобритании. Последний уже занимал четвертое место в гонке с раздельного старта на предыдущем этапе в Лиллехаммере, однако тогда спортсмены бежали свободным стилем.
У женщин конкуренцию суперзвзедному тандему из Швеции Фрида Карлссон/Эбба Андерссон способна составить Катарина Хенниг. В Лиллехаммере она, будучи классисткой, впервые в карьере попала на подиум этапа Кубка мира в разделке свободным стилем. А значит — спортсменка из Германии находится в отличной форме. Также претендует на подиум в каждой гонке лидирующая в общем зачете Тириль Венг из Норвегии.
Любой состав норвежской эстафетной команды, в котором на заключительном этапе будет бежать Клэбо, автоматически станет главным претендентом на победу. Отцепить сильнейшего спринтера планеты до финиша на такой короткой дистанции не представляется возможным. Помимо хозяев (которые могут выставить еще две команды способные сделать подиум исключительно норвежским) сильные квартеты могут собрать сборные Швеции (компанию Карлссон и Андерссон составят Порома и Эрик Росьо или Калле Хальфварсон) и Германии (помимо Карл и Хенниг в хорошей форме Фридрих Мох и Лукас Бегль — оба на данный момент входят в топ-15 общего зачета).
по московскому времени
9 декабря, пятница
11:30. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
10 декабря, суббота
12:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины
14:15. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины
11 декабря, воскресенье
15:00. Смешанная эстафета 4 по 5 км (женщины, мужчины: классический стиль; женщины, мужчины: свободный стиль)
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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