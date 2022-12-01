Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Этап в Лиллехаммере: расписание, трансляции, результаты и видео

Актуальная информация о втором этапе лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии

2 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineЛыжные гонки
2022-11-26T103326Z_797953677_MT1BILDB221126JW214_RTRMADP_3_CROSS-COUNTRY-SKIING-WORLD-CUP-RUKA-WOMEN-S-10-KM-PURSUIT
(Фото © BILDBYRÅN)

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 проходит на трассах столицы Олимпийских игр 1994 года Лиллехаммера с 2 по 4 декабря.

Подробное превью соревнований от Olympics

Также по теме | Лыжные гонки | Кубок мира 2022/23:

Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Этап 2. Лиллехаммер, Норвегия. Расписание

по московскому времени

2 декабря, пятница

13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Женщины
14:45. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Мужчины

3 декабря, суббота

11:30. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины

4 декабря, воскресенье

12:45. Масс-старт на 20 км, классический стиль. Женщины
15:00. Масс-страт на 20 км, классический стиль. Мужчины

Лыжные гонки. Где смотреть Кубок мира 2022/23

В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена».

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Добавить это в ваше избранное
Лыжные гонкиЛыжные гонки

Похожий контент

Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Этап в Лиллехаммере: что ждать и где смотреть
Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Этап в Руке: итоги гонок преследования
Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Этап в Руке: итоги гонок с раздельного старта
Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Спринт. Этап в Руке: итоги
Больше от
FIS World Cup - Lillehammer
disciplineЛыжные гонки

You May Like