Актуальная информация о втором этапе лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 проходит на трассах столицы Олимпийских игр 1994 года Лиллехаммера с 2 по 4 декабря.
по московскому времени
2 декабря, пятница
13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Женщины
14:45. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Мужчины
3 декабря, суббота
11:30. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
4 декабря, воскресенье
12:45. Масс-старт на 20 км, классический стиль. Женщины
15:00. Масс-страт на 20 км, классический стиль. Мужчины
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена».
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