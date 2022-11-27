В Финляндии завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2022/23
Программу первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023, проходившего в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября, закрывали гонки преследования свободным стилем на дистанции 20 км. У мужчин третью победу за три дня одержал норвежец Йоханнес Клэбо , у женщин Фрида Карлссон из Швеции открыла счет первым местам в сезоне.
Победительница субботней гонки с раздельного старта Эбба Андерссон и уступившая ей чуть более пяти секунд Фрида Карлссон вскоре после старта сформировали шведский тандем лидеров. Лыжницы в белых комбинезонах задали непосильный для преследовательниц темп. Андерссон активно работала на прямых, Карлссон — ускорялась на подъемах. К отметке 6.6 км десятка ближайших соперниц отставала уже на 40 секунд. Еще через 10 км отрыв шведского дуэта составлял уже больше минуты.
К этому моменту группа преследования пополнилась Джесси Диггинс из США, стартовавшей под двадцать первым номером. Победительница дистанционного зачета Кубка мира показала второе чистое время дня, но до призов добраться не сумела — все силы спортсменка потратила на то, чтобы догнать группу претенденток на третье место.
При этом, именно атака Диггинс отцепила самую опасную соперницу на финишной прямой — победительницу спринтерского зачета прошлого сезона Майю Дальквист из Швеции. Примерно в это же время Карлссон предприняла рывок в подъем и убежала к победе. Андерссон удержала вторую позицию. А из группы преследования на заключительном подъеме третью позицию забронировала за собой Тириль Венг. Норвежка теперь делит желтую майку лидера общего зачета с Карлссон.
У мужчин Клэбо сыграл с соперниками в кошки-мышки. Неуязвимый в спринтерских разборках норвежец, имевший двадцатисекундный гандикап на старте, дождался преследователей и переместился вглубь группы. Темп гонке задавали те спортсмены, которым не приходится рассчитывать на спринтерские качества в концовке — Ханс Кристер Холун и Эндрю Масгрейв. Однако единственное, чего удалось добиться норвежцу и британцу — сократить пелотон до девяти лыжников. Судьба призовых мест решалась на заключительном подъеме. Клэбо выскочил из-за спин и создал небольшой задел, принесший ему победу, его темп почти удалось удержать соотечественнику Полу Голбергу, а третьим финишную черту пересек Калле Хальфварсон. Однако швед вскоре был дисквалифицирован — в порыве борьбы на том самом финальном подъеме он пересек разметку и обгонял соперников по «встречке». В итоге, призовое место (первое в карьере в дистанционных гонках на Кубке мира) досталось итальянскому мастеру спринта Федерико Пеллегрино.
В общем зачете норвежцы удерживают первые три строчки: Клэбо с тремя победами в трех гонках лидирует, Голберг с тремя подиумами подряд (лучший результат в карьере) — второй, а замыкает тройку Эрик Вальнес. Последнему всего 15 баллов уступает Пеллегрино.
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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