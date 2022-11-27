Гонка преследования на 20 км свободным стилем. Женщины

Победительница субботней гонки с раздельного старта Эбба Андерссон и уступившая ей чуть более пяти секунд Фрида Карлссон вскоре после старта сформировали шведский тандем лидеров. Лыжницы в белых комбинезонах задали непосильный для преследовательниц темп. Андерссон активно работала на прямых, Карлссон — ускорялась на подъемах. К отметке 6.6 км десятка ближайших соперниц отставала уже на 40 секунд. Еще через 10 км отрыв шведского дуэта составлял уже больше минуты.

К этому моменту группа преследования пополнилась Джесси Диггинс из США, стартовавшей под двадцать первым номером. Победительница дистанционного зачета Кубка мира показала второе чистое время дня, но до призов добраться не сумела — все силы спортсменка потратила на то, чтобы догнать группу претенденток на третье место.

При этом, именно атака Диггинс отцепила самую опасную соперницу на финишной прямой — победительницу спринтерского зачета прошлого сезона Майю Дальквист из Швеции. Примерно в это же время Карлссон предприняла рывок в подъем и убежала к победе. Андерссон удержала вторую позицию. А из группы преследования на заключительном подъеме третью позицию забронировала за собой Тириль Венг. Норвежка теперь делит желтую майку лидера общего зачета с Карлссон.