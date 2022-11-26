В Финляндии продолжается первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2022/23
26 ноября на трассах курорта Рука в Финляндии в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 прошли индивидуальные гонки с раздельного старта классическим стилем на дистанции 10 км. У мужчин победу также как и в спринте одержал Йоханнес Клэбо (Норвегия), у женщин лучшее время показала Эбба Андерссон из Швеции.
Ориентиром для спортсменок-дистанционщиц элитной «красной» группы служил результат Майи Дальквист. После обидного падения на заключительном повороте вчерашнего финала спринта шведская лыжница продемонстрировала, что находится в отличной форме. Дальквист стартовала под пятым номером и оставалась в лидерском кресле до того момента, как завершила гонку норвежка Анне Ешти Калво, показавшая время почти на 18 секунд быстрее!
Подвинуть с первой строчки продемонстрировавшую прекрасную форму (две победы в дистанционных гонках) на национальном отборе в Бейтостоллене спортсменку вскоре удалось Фриде Карлссон. Суперзвезда из Швеции показала лучший разгон, лидировала на экваторе (отметке 5 км), однако затем сбилась с ритма.
На финишном отрезке Карлссон нагнал еще и финский мороз: лицо и даже язык спортсменки покрылись инеем и сосульками. Тем не менее, Фрида не просто дотерпела до конца гонки, но и стала первой лыжницей дня, которой удалось пробежать 10 км по трассе в Руке быстрее 25 минут.
Однако победа в этот день досталась еще одной представительнице сборной Швеции. Эбба Андерссон на заключительные два километра сохранила куда больше сил — предфинишный подъем она преодолела с идеальной техникой — и выиграла у Карлссон 5.7 секунды. В драматичной борьбе за третье место Катарина Хенниг из Германии на последней прямой выдала мощное ускорение даблполингом и опередила Калво всего на 0.2 секунды!
У мужчин перед камерами в качестве промежуточного лидера дольше всех удалось покрасоваться Яношу Бруггеру. Лыжник сборной Германии стартовал под одиннадцатым номером и задал довольно высокую планку, превзойти которую в итоге сумели только семь соперников. Первым время Бруггера (причем всего на 1.6 секунды) улучшил норвежец Ханс Кристер Холун. Обладателя жилета с номером «42» отодвинули за пределы призовой тройки соотечественники: спринтер Эрик Вальнес, дистанционщик Мартин Левстрем Ниенге, безусловный лидер мировых лыж Клэбо и универсал Пол Голберг, свои лучшие гонки проводящий как раз в Руке.
Затем мощную атаку на позиции сборной Норвегии повел Калле Хальфварсон. Опытнейший швед, стартовавший позже основных конкурентов, с самого начала нагнетал темп. Хальфварсон показал абсолютно лучшее время дня на отметках 1.1, 3.1 и 5 км. Однако быстрое начало негативно сказалось на итоговом результате. За два километра до финиша Калле выпал из виртуальной тройки и остановился в шаге от подиума реального.
Клэбо в воскресной гонке преследования стартует с комфортным отрывом: 20 секунд от Голберга, 28 — от Ниенге, 33 — от Хальфварсона и 40 — от Эндрю Масгрейва из сборной Великобритании.
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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