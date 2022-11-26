Гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Женщины

Ориентиром для спортсменок-дистанционщиц элитной «красной» группы служил результат Майи Дальквист. После обидного падения на заключительном повороте вчерашнего финала спринта шведская лыжница продемонстрировала, что находится в отличной форме. Дальквист стартовала под пятым номером и оставалась в лидерском кресле до того момента, как завершила гонку норвежка Анне Ешти Калво, показавшая время почти на 18 секунд быстрее!

Подвинуть с первой строчки продемонстрировавшую прекрасную форму (две победы в дистанционных гонках) на национальном отборе в Бейтостоллене спортсменку вскоре удалось Фриде Карлссон. Суперзвезда из Швеции показала лучший разгон, лидировала на экваторе (отметке 5 км), однако затем сбилась с ритма.

На финишном отрезке Карлссон нагнал еще и финский мороз: лицо и даже язык спортсменки покрылись инеем и сосульками. Тем не менее, Фрида не просто дотерпела до конца гонки, но и стала первой лыжницей дня, которой удалось пробежать 10 км по трассе в Руке быстрее 25 минут.

Однако победа в этот день досталась еще одной представительнице сборной Швеции. Эбба Андерссон на заключительные два километра сохранила куда больше сил — предфинишный подъем она преодолела с идеальной техникой — и выиграла у Карлссон 5.7 секунды. В драматичной борьбе за третье место Катарина Хенниг из Германии на последней прямой выдала мощное ускорение даблполингом и опередила Калво всего на 0.2 секунды!