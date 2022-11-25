В Финляндии стартовал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2022/23
Программу первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 на трассах курорта Рука в Финляндии открывали 25 ноября индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. У мужчин победу одержал Йоханнес Клэбо (Норвегия), у женщин первой финишировала Эмма Рибом из Швеции.
По итогам квалификации 10 из 30 мест, дававших право продолжить соревнования в забегах на вылет, заняли представительницы Финляндии. Однако уже на стадии четвертьфиналов выбыли все спортсменки из Страны тысячи озер кроме Ясми Йоэнсу. Кому-то из финских лыжниц не повезло с инвентарем (в морозную погоду палки в Руке ломались чаще, чем обычно), кому-то не хватило соревновательного опыта на таком высоком уровне, кто-то как Криста Пармакоски сразу попал в компанию достойную финала — из того же забега также не прошли дальше ни призер Олимпийских игр в командном спринте Виктория Карл (Германия), ни победительница этапа Кубка мира Надин Фэндрих (Швейцария).
Сильнее всех традиционно выступила шведская спринтерская команда. До финала без особых проблем добрались и Йохана Хагстрем, и Эмма Рибом, и Майя Дальквист — половина участниц главного забега. Обладательница Малого хрустального глобуса прошлого сезона, казалось, рациональнее всех соперниц распределила силы по турнирной дистанции. На финишную прямую Дальквист выходила первой, однако на повороте потеряла равновесие, упала и потеряла шансы на призовое место. В спурте расторопнее всех оказалась Рибом — для лыжницы из Питео, которую на соревнования приехала поддержать вся семья, эта победа — первая в карьере на этапах Кубка мира. Второе место также за спортсменкой из Швеции — Хагстрем выиграла фотофиниш у Тириль Венг из Норвегии.
Клэбо снял проклятие трассы в Руке. На севере Финляндии сильнейший спринтер мира проигрывал и в 2021-м, и в 2020-м. Йоханнес вернул свой 2019-й, ни в одном из забегов (включая квалификацию) не заставив усомниться в своем превосходстве. Норвежский подиум дополнили Эвен Нортуг (пока ему не удается стать третьим из братьев, кому удавалось побеждать в спринте на этапе Кубка мира) и Пол Голберг — для ветерана-классиста этот призовое место стало четвертым в карьере на трассе в Руке!
Удачно начал сезон еще один опытнейший лыжник — швед Калле Хальфварсон (пятое место). Сборную Франции в финале неожиданно представлял не победитель спринтерского зачета прошлого сезона Ришар Жюв (остановился стадией ранее) и не Люка Шанава (вылетел в первом раунде), а 23-летний Жюль Шаппа.
Из числа предстартовых фаворитов также не смогли попасть в шестерку сильнейших два олимпийских призера. Двукратный серебряный медалист личных гонок Федерико Пеллегрино (Италия) остановился в полуфинале, а главная надежда сборной Финляндии — Йони Мяки (второе место в командном спринте в Пекине 2022) — не отобрался из четвертьфинала по времени.
На стадии квалификации главной сенсацией стало попадание в тридцатку сильнейших 22-летнего лыжника из Казахстана. Святослав Мадасов, главным достижением которого ранее было попадание в финал спринта на этапе Кубка Восточной Европы в прошлом сезоне, показал 24-е время, а по итогам забегов на вылет стал 28-м.
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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