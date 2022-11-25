Спринт. Мужчины

Клэбо снял проклятие трассы в Руке. На севере Финляндии сильнейший спринтер мира проигрывал и в 2021-м, и в 2020-м. Йоханнес вернул свой 2019-й, ни в одном из забегов (включая квалификацию) не заставив усомниться в своем превосходстве. Норвежский подиум дополнили Эвен Нортуг (пока ему не удается стать третьим из братьев, кому удавалось побеждать в спринте на этапе Кубка мира) и Пол Голберг — для ветерана-классиста этот призовое место стало четвертым в карьере на трассе в Руке!

Удачно начал сезон еще один опытнейший лыжник — швед Калле Хальфварсон (пятое место). Сборную Франции в финале неожиданно представлял не победитель спринтерского зачета прошлого сезона Ришар Жюв (остановился стадией ранее) и не Люка Шанава (вылетел в первом раунде), а 23-летний Жюль Шаппа.

Из числа предстартовых фаворитов также не смогли попасть в шестерку сильнейших два олимпийских призера. Двукратный серебряный медалист личных гонок Федерико Пеллегрино (Италия) остановился в полуфинале, а главная надежда сборной Финляндии — Йони Мяки (второе место в командном спринте в Пекине 2022) — не отобрался из четвертьфинала по времени.

На стадии квалификации главной сенсацией стало попадание в тридцатку сильнейших 22-летнего лыжника из Казахстана. Святослав Мадасов, главным достижением которого ранее было попадание в финал спринта на этапе Кубка Восточной Европы в прошлом сезоне, показал 24-е время, а по итогам забегов на вылет стал 28-м.