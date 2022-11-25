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Лыжные гонки. Кубок мира 2022/23. Этап в Руке: трансляции, расписание, результаты, видео

Актуальная информация о старте лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Финляндии

2 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineЛыжные гонки
GettyImages-1236976927
(Фото © 2021 Getty Images)

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 проходит на трассах курорта Рука на северо-востоке Финляндии с 25 по 27 ноября.

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Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Этап 1. Рука, Финляндия. Расписание

по московскому времени

25 ноября, пятница

12:00. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:30. Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины

26 ноября, суббота

13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины
15:30. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины

27 ноября, воскресенье

14:00. Гонка преследования на 20 км, свободный стиль. Женщины
15:30. Гонка преследования на 20 км, свободный стиль. Мужчины

Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Этап 1. Результаты

Спринт. Квалификация. Мужчины

Топ 10 (получают баллы в общий зачет)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2:25.72
2. Пол Голберг (Норвегия) +1.21
3. Сиверт Вииг (Норвегия) +2.21
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.28
5. Люка Шанава (Франция) +2.31
6. Валерио Гронд (Швейцария) +2.37
7. Эвен Нортуг (Норвегия) +2.53
8. Йони Мяки (Финляндия) +2.62
9. Ондржей Черны (Чехия) +2.68
10. Ховард Таугбель (Норвегия) +2.97
...24. Святослав Матасов (Казахстан) +5.53

Спринт. Квалификация. Мужчины

Топ 10 (получают баллы в общий зачет)

1. Ане Стеншет (Норвегия) 2:48.85
2. Тириль Венг (Норвегия) +0.56
3. Йохана Хагстрем (Швеция) +0.87
4. Эмма Рибом (Швеция) +0.92
5. Йоханна Матинтало (Финляндия) +0.95
6. Матильда Мирвольд (Норвегия) +1.11
7. Надин Фэндрих (Швейцария) +1.35
8. Криста Пармакоски (Финляндия) +1.77
9. Ясми Йоэнсу (Финляндия) +1.83
10. Майя Дальквист (Швеция) +1.84

Лыжные гонки. Где смотреть Кубок мира 2022/23

В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»

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