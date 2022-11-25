Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 проходит на трассах курорта Рука на северо-востоке Финляндии с 25 по 27 ноября.

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Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Этап 1. Рука, Финляндия. Расписание

по московскому времени

25 ноября, пятница

12:00. Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины

14:30. Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины

26 ноября, суббота

13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины

15:30. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины

27 ноября, воскресенье

14:00. Гонка преследования на 20 км, свободный стиль. Женщины

15:30. Гонка преследования на 20 км, свободный стиль. Мужчины