Второй этап лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 пройдет в Норвегии со 2 по 4 декабря
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет на трассах столицы Олимпийских игр 1994 — Лиллехаммера со 2 по 4 декабря. В программе соревнований у мужчин и женщин на трассах курорта в пригороде Осло представлены гонки с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем, коньковые индивидуальные спринты, а также масс-старты классикой на 20 км.
Победная серия Йоханнеса Клэбо (в Руке норвежец не проиграл ни одной из трех гонок) может прерваться уже в первый день соревнований в Лиллехаммере. Главный фаворит «разделки» свободным стилем на дистанции 10 км — его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Один из сильнейших конькистов мира набрал отличную форму — в гонке преследования в Руке он показал абсолютно лучшее время. Кроме того, Крюгеру идеально подходит трасса в Лиллехаммере: здесь он побеждал на этапе Кубка мира год назад (однако тогда дистанция была на 5 км длиннее).
Круг претендентов на подиум дополняют еще четыре норвежских дистанционщика — Ханс Кристер Холун, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете и Дидрик Тонсет. Последние двое отобрались в состав команды на соревнованиях в Голо (проходили параллельно с этапом Кубка мира в Руке), заняв первое и второе места в разделке на 10 км. Серьезно настроены и шведы — Калле Хальварсон и Вильям Порома ради успешного выступления в дистанционных гонках приняли решение отказаться от субботних спринтов.
У женщин выше всех котируются шансы на победу Фриды Карлссон. Год назад шведская лыжница одержала в Лиллехаммере победу в аналогичной гонке. В сезоне 2022/23 Фрида успела набрать близкие к оптимальным кондиции как раз в свободном стиле: в гонке преследования на 20 км в Руке она одержала уверенную победу и показала лучшее чистое время. Главные соперницы Карлссон — представительницы сборной США: Рози Бреннан (стабильно выступает в этом сезоне, а год назад в Лиллехаммере заняла третье место) и Джесси Диггинс (второе время прохождения дистанции в гонке преследования на первом этапе в Руке).
В составе сборной Норвегии любопытно будет понаблюдать за суперзвездой марафонской серии Ski Classics Астрид Ойре Шлинн. Спортсменка, редко выступающая на Кубке мира, на отборе в Голо неожиданно показала лучшее время в коньковой разделке.
У мужчин шансы Клэбо на победу близки к ста процентам. На оставшиеся два призовых места претендуют норвежцы Эвен Нортуг (финишировал вторым в классическом спринте на этапе в Руке) и Томас Хелан Ларсен. Последний в прошлом году сенсационно стал вторым в финале в Лиллехаммере после тридцатого времени в квалификации, а в этом сезоне вновь подходит к домашнему этапу в топ-форме: на соревнованиях в Голо он одержал уверенную победу. Также в числе фаворитов гонки обладатель Малого хрустального глобуса в зачете спринтов Ришар Жюв из Франции и пока успешнее выступающий в этом году в дистанционных гонках итальянец Федерико Пеллегрино (15 побед в коньковых спринтах на этапах Кубка мира).
У женщин в прошлом сезоне на подиуме в Лиллехаммере были Майя Дальквист (Швеция), Джесси Диггинс и Тириль Венг (Норвегия). Вся тройка входит в число главных претенденток на победу и в этом году. Венг, которая является лидером общего зачета Кубка мира, уже успела отметиться на подиуме соревнований в спринте на первом этапе, Диггинс показала отличную форму в коньке, а обладательница спринтерского Глобуса Дальквист, скорее всего, начала бы сезон с победы, если бы не упала на финишной прямой в Руке. Первой тогда финишировала Эмма Рибом, второй — Йохана Хэгстрем. Из этого шведского тандема шансы на победу в Лиллехаммере выше у последней. Дело в том, что Хэгстрем пропустит гонку с раздельного старта в пятницу и выйдет на спринты свежей.
В подобном формате Йоханнес Клэбо неуязвим: соперничать на финише с норвежцем не может никто, а для того, чтобы измотать его высоким темпом 20 км — слишком короткая дистанция. Главный претендент на второе место — Пол Голберг. Вице-лидер общего зачета Кубка мира из Норвегии — мастер классического стиля, который продемонстрировал отличную форму на первом этапе в Руке. Подиум из представителей одной страны способны дополнить Дидрик Тонсет (выиграл масс-старт в Голо), Мартин Левстрем Ниенге, а также (если удержится в группе до конца) спринтер Эрик Вальнес.
У женщин гонка обещает быть интереснее. Равные шансы на итоговый успех у Карлссон и ее соотечественницы Эббы Андерссон, в отличной форме норвежка Тириль Венг, в классике традиционно сильно выступают Криста Пармакоски из Финляндии и Катарина Хенниг из Германии. Главная претендентка на то, чтобы преподнести сюрприз на домашней трассе в Лиллехаммере — 21-летняя Маргрет Берган, в аналогичной гонке в Голо выигравшая у ближайшей преследовательницы почти минуту!
по московскому времени
2 декабря, пятница
13:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Женщины
14:45. Гонка с раздельного старта на 10 км, свободный стиль. Мужчины
Спринт, классический стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
3 декабря, суббота
11:30. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
4 декабря, воскресенье
12:45. Масс-старт на 20 км, классический стиль. Женщины
15:00. Масс-страт на 20 км, классический стиль. Мужчины
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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