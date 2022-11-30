Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 пройдет на трассах столицы Олимпийских игр 1994 — Лиллехаммера со 2 по 4 декабря. В программе соревнований у мужчин и женщин на трассах курорта в пригороде Осло представлены гонки с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем, коньковые индивидуальные спринты, а также масс-старты классикой на 20 км.

Также по теме | Лыжные гонки | Кубок мира 2022/23:

Гонки с раздельного старта свободным стилем | Фавориты

Победная серия Йоханнеса Клэбо (в Руке норвежец не проиграл ни одной из трех гонок) может прерваться уже в первый день соревнований в Лиллехаммере. Главный фаворит «разделки» свободным стилем на дистанции 10 км — его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Один из сильнейших конькистов мира набрал отличную форму — в гонке преследования в Руке он показал абсолютно лучшее время. Кроме того, Крюгеру идеально подходит трасса в Лиллехаммере: здесь он побеждал на этапе Кубка мира год назад (однако тогда дистанция была на 5 км длиннее).

Круг претендентов на подиум дополняют еще четыре норвежских дистанционщика — Ханс Кристер Холун, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете и Дидрик Тонсет. Последние двое отобрались в состав команды на соревнованиях в Голо (проходили параллельно с этапом Кубка мира в Руке), заняв первое и второе места в разделке на 10 км. Серьезно настроены и шведы — Калле Хальварсон и Вильям Порома ради успешного выступления в дистанционных гонках приняли решение отказаться от субботних спринтов.

У женщин выше всех котируются шансы на победу Фриды Карлссон. Год назад шведская лыжница одержала в Лиллехаммере победу в аналогичной гонке. В сезоне 2022/23 Фрида успела набрать близкие к оптимальным кондиции как раз в свободном стиле: в гонке преследования на 20 км в Руке она одержала уверенную победу и показала лучшее чистое время. Главные соперницы Карлссон — представительницы сборной США: Рози Бреннан (стабильно выступает в этом сезоне, а год назад в Лиллехаммере заняла третье место) и Джесси Диггинс (второе время прохождения дистанции в гонке преследования на первом этапе в Руке).

В составе сборной Норвегии любопытно будет понаблюдать за суперзвездой марафонской серии Ski Classics Астрид Ойре Шлинн. Спортсменка, редко выступающая на Кубке мира, на отборе в Голо неожиданно показала лучшее время в коньковой разделке.