Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: расписание, результаты, где смотреть

В эту субботу, 18 декабря, в шведском заповеднике и курорте Ора Гренклитт стартует сезон серии лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics. В отличие от Кубка мира FIS, участие в котором принимают спортсмены национальных сборных, в лоппетах (так традиционно называют забеги на длинную дистанцию из точки в точку) испытать свои силы может каждый любитель лыж. За призовые места, как правило, состязаются лыжники из профессиональных команд: принцип их формирования не привязан к гражданству, каждый менеджер старается собрать оптимальный состав для решения задач на сезон.

Число участников Ski Classics (а это двенадцатый сезон серии) неизменно растет: планируется, что в гонках примут участие лыжники-марафонцы из 35 команд. Еще одна особенность серии, как следует из названия, состоит в том, что все гонки (а их в календаре про-тура 15 на территории 8 стран) проводятся классическим стилем передвижения. Форматы соревнований меняются каждый год: помимо, собственно, марафонов протяженностью до 100 км (в числе таковых знаменитые Марчалонга, Васалоппет и Биркебейнер) в этом году пройдут также командный пролог (зачетным станет сумма времени третьего финишировавшего мужчины и второй женщины) и впервые в истории Ski Classics короткая гонка с раздельного старта.

В число сильнейших команд серии входит «Русская зима»: в прошлом сезоне лыжники и лыжницы в сине-белых комбинезонах заняли четвертое место в общем зачете Ski Classics. Лидер команды и один из главных претендентов на победу по итогам сезона — Ермил Вокуев. В прошлом сезоне он четырежды финишировал в тройке сильнейших, в том числе победил на марафоне Тоблах-Кортина и занял третье место на легендарном 90-километровом Васалоппете. Вокуев победил в зачете горняков (клетчатая майка), а в генеральной классификации закончил четвертым при том, что несколько гонок пропускал. Стабильно приносил команде зачетные очки чемпион мира и трехкратный олимпийский призер Максим Вылегжанин: в гонке за зеленой спринтерской майкой он уступил только чемпиону сезона Эмилю Перссону. Еще один лыжник, потенциально претендующий на призовые места в гонках — призер чемпионата России-2021 на дистанции 50 км классикой Алексей Шемякин. В межсезонье новичками «Русской зимы» стали Андрей Кузнецов и Елизавета Шалабода. Финалист чемпионата мира среди юниоров в спринте ранее лоппеты не бегал, однако уже успел продемонстрировать отличную форму в этом сезоне: на счету Кузнецова четыре победы в гонках Кубка Восточной Европы. Шалабода финишировала шестой в классическом масс-старте на 30 км на чемпионате России: в составе команды 22-летняя спортсменка призвана заменить Анастасию Рыгалину, которая пытается отобраться в состав олимпийской сборной России.

Есть лыжники из России и в составе других команд: за итальянскую Robinson Trentino выступит 26-летний Дмитрий Баграшов (выше 21-го места на лоппетах он в карьере не финишировал, но возраст еще позволяет назвать его перспективным для Ski Classics спортсменом), в составе австрийской Ski Willy заявлена Варвара Прохорова, в последнее время специализировавшаяся на приключенческих гонках. За швейцарскую команду BSV IBEX заявлен призер Олимпийских игр Илья Черноусов. Однако, участие победителя Марчалонги и Ла Диагонеллы в соревнованиях пока под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Серия лыжных марафонов Visma Ski Classics. Сезон 2021/2022. Расписание

18 декабря, суббота

Орса Гренклитт, Швеция. Командный пролог. 15 км. Начало в 11:30 по московскому времени

19 декабря, воскресенье

Орса Гренклитт, Швеция. Индивидуальный пролог. 43 км. Начало в 11:15 по московскому времени

8 января, суббота

Тре Чиме Критериум. Мисурина. Италия. 42 км

9 января, воскресенье

Мисурина. Италия. Гонка с раздельного старта. 11 км

15 января, суббота

Решензеереннен. Валь-Веноста. Италия. 75 км

22 января, суббота

Энгадин Ла Диагонелла. Цуоц. Швейцария. 55 км

30 января, воскресенье

Марчалонга. Трентино. Италия. 70 км

13 февраля, воскресенье

Йизерска Пядасатка. Бедржихов. Чехия. 50 км

20 февраля, воскресенье

Тарту Марафон. Отепя. Эстония. 63 км

6 марта, воскресенье

Васалоппет. Сален-Мора. Швеция. 90 км

19 марта, суббота

Биркебейнерреннет. Лиллехаммер. Норвегия. 54 км

26 марта, суббота

Орефьельслоппет. Володален. Швеция. 100 км

2 апреля, суббота

Рейстадлопет. Бардуфосс. Норвегия. 50 км

9 апреля, суббота

Юлляс-Леви. Финляндия. 70 км

Все гонки серии Ski Classics сезона 2021/2022 в прямом эфире покажут каналы холдинга «Матч», а также портал Sportbox.ru

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь