Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Давосе: трансляции, результаты, видео

В субботу, 11 декабря, в Давосе, на юго-востоке Швейцарии начинаются соревнования третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Двухдневная программа состязаний включает четыре индивидуальные гонки: спринты свободным стилем, а также гонки с раздельного старта у мужчин (15 км) и у женщин (10 км) аналогичным способом передвижения. В отличие от морозных Руки и Лиллехаммера альпийский Давос встретит лыжников солнечной погодой и умеренными температурами (от -5 до -8 градусов по Цельсию), однако снежные условия вновь бросят вызов сервисменам команд: поверх натурального слоя на трассе укладывают снег, произведенный снежными пушками.

Для сильнейших лыжников мира уик-энд в кантоне Граубюнден станет первой возможностью проверить свои кондиции в горах. Это обстоятельство особенно важно в свете того, что на Олимпийских играх в Пекине-2022 трасса также располагается на высоте.

Для российской сборной трасса в Давосе является удобной. В прошлом сезоне (правда, без участия сборных Норвегии и Швеции) лыжникам и лыжницам в красных комбинезонах удалось занять шесть призовых мест в четырех гонках. В спринте у женщин Наталья Непряева финишировала третьей, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина дошли до полуфинальной стадии. Все четыре спортсменки выступят в Швейцарии и в этом году. При этом, состав участниц ожидается не менее конкурентоспособный: помимо набирающих форму прошлогодних финалисток Рози Бреннан (США), Анамарии Лампич (Словения) и местной любимицы Надин Фэндрих на старт выйдет сильнейшая женская спринтерская команда мира — сборная Швеции с непобедимой в сезоне Майей Дальквист, а также главная звезда норвежской сборной — олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла.

В спринте у мужчин круг претендентов на тройку сильнейших еще шире. Норвежское трио призеров чемпионата мира Йоханнес Клэбо, Эрик Вальнес, Хавард Теугбель дополнит Эвен Нортуг, в последний момент заменивший приболевшего Томаса Хеллана Ларсена. Помимо скандинавов в число фаворитов входят француз Ришар Жюв (бежал в финалах и в Руке, и в Лиллехаммере), а также сразу несколько лыжников из России: Александр Большунов (с каждым этапом лидер сборной набирает ход, в его пользу говорит и второе место в Давосе в прошлом сезоне), Александр Терентьев (получится ли у молодого классиста расколдовать конек) и Глеб Ретивых. Для последнего шансов отобраться в Пекин-2022 остается все меньше: помимо субботней гонки в зачет олимпийской квалификации пойдет еще один спринт в Швейцарии — 28 декабря в Ленцерхайде.

Средний возраст российской дистанционной команды на этапе в Давосе станет еще ниже: к звезде лиллехаммерской эстафеты Веронике Степановой добавится и вице-чемпионка мира среди юниоров в гонке с раздельного старта Евгения Крупицкая. Для лидеров сборной Ступак, Непряевой и Сориной повторение прошлогоднего результата разделки в Швейцарии (все три россиянки финишировали в топ-6) не представляется невозможным. Россиянки наряду с американками Бреннан и Диггинс, а также Хелене Мари Фоссесхольм из Норвегии входят в расширенный состав претенденток на высокие места. За первые два места бороться пока что невероятно сложно: лидер Кубка мира Фрида Карлссон из Швеции и норвежка Тереза Йохауг пока не пускали третьих в свою дуэль.

У мужчин в русско-норвежское противостояние (а в Лиллехаммере в топ-15 на коньковой разделке только двое лыжников представляли другие команды) теоретически могут разбавить два ветерана: француз Морис Манифика и уроженец кантона Граубюнден, четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья (на Кубке мира в этом сезоне великий швейцарец стартовал лишь на одной гонке).

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря. Расписание прямых трансляций

по московскому времени

11 декабря, суббота

Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Забеги. 16:15, Sportbox.ru, Eurosport 1

12 декабря, воскресенье

Гонка с раздельным стартом на 15 км. Свободный стиль. Мужчины. 13:30, Sportbox.ru, Eurosport 2

Гонка с раздельным стартом на 10 км. Свободный стиль. Женщины. 16:00, Sportbox.ru