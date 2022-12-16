Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics после стартовых двух гонок (командный пролог и индивидуальный критериум), прошедших в Австрии, продолжится в субботу, 17 декабря, в Италии. В живописной долине Валлелунга на северо-востоке страны в альпийском регионе Южный Тироль по трассе с высшей точкой на отметке 1900 метров над уровнем моря пройдут критериумы (забеги по круговому маршруту) у мужчин и женщин на дистанции 36 км.

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Правила и фавориты гонки La Venosta

Гонка пройдет с общего старта с одной бонусной спринтерской отсечкой (6 км после старта) и двумя промежуточными горными финишами (20 и 28 км). В прошлом соревнования не входили в основной календарь серии Ski Classics и проводились на дистанции на 3 км короче (33 против 36 км).

Тем не менее, победитель гонки La Venosta 16 января 2022 года Томас Бинг выйдет на старт в Южном Тироле в статусе одного из главных фаворитов. Лыжник из Германии, представляющий команду xc-ski.de A|N Skimarathon, уже успел отметиться третьим местом в критериуме в рамках первого соревновательного уик-энда. Помешать 32-летнему спортсмену занять призовое место может не слишком большой опыт тактической борьбы на трассе, ведь в серии Ski Classics Бинг выступает не так давно. Аналогичная характеристика применима и к 22-летнему норвежцу Амунду Риге. На трассе La Venosta прошлого сезона он уступил Бингу 0.8 секунды на финише. А в рамках серии Ski Classics – 2022/23 на данный момент лидирует в молодежном зачете (розовая майка). Однако у Риге, занявшего девятое место в первой личной гонке сезона, есть за спиной сильнейшая команда – чемпионы – 2021/22 Ramudden. «Желтые монстры» способны грамотно использовать сильные стороны как Риге, так и двух других лидеров – Йоханнеса Эклефа (пятое место общего зачета серии 2021/22) и Хермана Пауса (вице-лидер молодежной классификации прошлого сезона).

В том, что касается тактики с Ramudden готова посоперничать команда Ragde Charge. В первом критериуме зимы красно-черные отлично сработали на Йохана Хуля. Норвежец в итоге занял второе место и выйдет на старт La Venosta в клетчатой майке горного короля. Теперь перед Ragde Charge стоит задача обезопасить находящегося в лучшей форме гонщика от борьбы в финишном спурте против сильнейших спринтеров – в частности победителя первого критериума сезона Эмиля Перссона из Lager 157.

Теневой фаворит La Venosta – Дитмар Неклер из Robinson Trentino. Уроженец Южного Тироля не участвовал в открытии сезона в Бад-Гаштайне, однако продемонстрировал отличную готовность на этапе Альпийского кубка (в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км опередил на 22 секунды Хуля и на 32 – Бинга) и Кубка мира в Бейтостолене (13-е место в аналогичной гонке в 30 секундах от тройки). С учетом того, что трасса Неклеру прекрасно знакома, от него можно ожидать сюрпризов.