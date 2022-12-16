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Лыжные гонки. Серия Ski Classics 2022/23. Ла Веноста: что ждать и где смотреть

Вторая индивидуальная гонка серии Ski Classics пройдет на севере Италии 17 декабря

4 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineЛыжные гонки
2022-12-11T085842Z_1536408560_MT1BILDB221211BB849_RTRMADP_3_CROSS-COUNTRY-SKIING-SKI-CLASSICS-BAD-GASTEIN-CRITERIUM
(Фото © BILDBYRÅN)

Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics после стартовых двух гонок (командный пролог и индивидуальный критериум), прошедших в Австрии, продолжится в субботу, 17 декабря, в Италии. В живописной долине Валлелунга на северо-востоке страны в альпийском регионе Южный Тироль по трассе с высшей точкой на отметке 1900 метров над уровнем моря пройдут критериумы (забеги по круговому маршруту) у мужчин и женщин на дистанции 36 км.

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Правила и фавориты гонки La Venosta

Гонка пройдет с общего старта с одной бонусной спринтерской отсечкой (6 км после старта) и двумя промежуточными горными финишами (20 и 28 км). В прошлом соревнования не входили в основной календарь серии Ski Classics и проводились на дистанции на 3 км короче (33 против 36 км).

Тем не менее, победитель гонки La Venosta 16 января 2022 года Томас Бинг выйдет на старт в Южном Тироле в статусе одного из главных фаворитов. Лыжник из Германии, представляющий команду xc-ski.de A|N Skimarathon, уже успел отметиться третьим местом в критериуме в рамках первого соревновательного уик-энда. Помешать 32-летнему спортсмену занять призовое место может не слишком большой опыт тактической борьбы на трассе, ведь в серии Ski Classics Бинг выступает не так давно. Аналогичная характеристика применима и к 22-летнему норвежцу Амунду Риге. На трассе La Venosta прошлого сезона он уступил Бингу 0.8 секунды на финише. А в рамках серии Ski Classics – 2022/23 на данный момент лидирует в молодежном зачете (розовая майка). Однако у Риге, занявшего девятое место в первой личной гонке сезона, есть за спиной сильнейшая команда – чемпионы – 2021/22 Ramudden. «Желтые монстры» способны грамотно использовать сильные стороны как Риге, так и двух других лидеров – Йоханнеса Эклефа (пятое место общего зачета серии 2021/22) и Хермана Пауса (вице-лидер молодежной классификации прошлого сезона).

В том, что касается тактики с Ramudden готова посоперничать команда Ragde Charge. В первом критериуме зимы красно-черные отлично сработали на Йохана Хуля. Норвежец в итоге занял второе место и выйдет на старт La Venosta в клетчатой майке горного короля. Теперь перед Ragde Charge стоит задача обезопасить находящегося в лучшей форме гонщика от борьбы в финишном спурте против сильнейших спринтеров – в частности победителя первого критериума сезона Эмиля Перссона из Lager 157.

Теневой фаворит La Venosta – Дитмар Неклер из Robinson Trentino. Уроженец Южного Тироля не участвовал в открытии сезона в Бад-Гаштайне, однако продемонстрировал отличную готовность на этапе Альпийского кубка (в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км опередил на 22 секунды Хуля и на 32 – Бинга) и Кубка мира в Бейтостолене (13-е место в аналогичной гонке в 30 секундах от тройки). С учетом того, что трасса Неклеру прекрасно знакома, от него можно ожидать сюрпризов.

Профиль трассы гонки La Venosta 17 декабря 2022 года
Профиль трассы гонки La Venosta 17 декабря 2022 года (Ski Classics)

У женщин впервые в равных условиях будут две главные звезды – Астрид Ойре Шлинн (Aker Daehlie) и Ида Даль (Engcon). В предыдущие выходные первой спорстменке пришлось пропустить командную гонку (она в этот день в составе сборной Норвегии бежала на этапе Кубка мира в Бейтостолене) и выступать после перелета на следующий день на фоне усталости. Победу тогда предсказуемо одержала более свежая Даль. Однако на этот раз уже шведской лыжнице предстоит челлендж – две гонки разных форматов в разных местах за одни выходные. Дело в том, что Ида впервые вызвана в сборную для старта в 20 км разделке свободным стилем в воскресенье в Давосе. Однако речи об экономии сил не идет – Даль на пресс-конференции перед La Venosta с полной уверенностью (хотя и не без доли иронии) заявила, что 36 км на высоте 1900 м – «отличная разминка».

Также на место в тройке претендуют финишировшая в прошлом сезоне в призах на Васалоппете и Биркебейнерреннете Эмили Флетен (Ramudden) и ни разу прошлой зимой не выпадавшая из топ-5 Магни Смедос (Eksjohus). Обе спортсменки находятся в отличной форме – третья и четвертая позиции по итогам критериума в Бад-Гаштайне.

Серия Ski Classics. Сезон 2022/23. La Venosta, Южный Тироль, Италия. Расписание

по московскому времени

17 декабря, суббота

Индивидуальный критериум 36 км

10:15. Женщины
12:30. Мужчины

Где смотреть онлайн серию Ski Classics

Все гонки серии Ski Classics сезона 2022/23 доступны онлайн на SC Play (необходима подписка)

Составы команд здесь

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