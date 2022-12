Тем не менее, победитель гонки La Venosta 16 января 2022 года Томас Бинг выйдет на старт в Южном Тироле в статусе одного из главных фаворитов. Лыжник из Германии, представляющий команду xc-ski.de A|N Skimarathon , уже успел отметиться третьим местом в критериуме в рамках первого соревновательного уик-энда. Помешать 32-летнему спортсмену занять призовое место может не слишком большой опыт тактической борьбы на трассе, ведь в серии Ski Classics Бинг выступает не так давно. Аналогичная характеристика применима и к 22-летнему норвежцу Амунду Риге . На трассе La Venosta прошлого сезона он уступил Бингу 0.8 секунды на финише. А в рамках серии Ski Classics – 2022/23 на данный момент лидирует в молодежном зачете (розовая майка). Однако у Риге, занявшего девятое место в первой личной гонке сезона, есть за спиной сильнейшая команда – чемпионы – 2021/22 Ramudden. «Желтые монстры» способны грамотно использовать сильные стороны как Риге, так и двух других лидеров – Йоханнеса Эклефа (пятое место общего зачета серии 2021/22) и Хермана Пауса (вице-лидер молодежной классификации прошлого сезона).

