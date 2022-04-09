Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Йоханссен-Норгрен завершает карьеру победой

Бритта Йоханссен-Норгрен — настоящая легенда лыжной марафонской серии Ski Classics. В составе сборной Швеции она приняла участие в трех Олимпийских играх, а также дважды становилась медалисткой чемпионатов мира в составе эстафеты. Однако свои лучшие качества Йоханссен-Норгрен сумела раскрыть именно в мире лоппетов — гонок на длинную дистанцию из точки в точку. Бритта стала одной из первых лыжниц, развивавших и совершенствовавших ставший визитной карточкой серии Ski Classics даблполинг — стиль передвижения, основанный на одновременном бесшажном классическом ходе. Две победы на Васалоппете и три — на Марчалонге — двух из трех самых престижных марафонских гонок — только малая часть послужного списка Йоханссен-Норгрен. На протяжении семи сезонов она выступала невероятно стабильно и каждый раз выходила на старт в числе главных претенденток на призовое место. В пятницу, 8 апреля, 39-летняя спортсменка анонсировала решение завершить профессиональную карьеру после заключительных соревнований XII сезона Ski Classics — 70 км марафона Юлляс-Леви в Лапландии.

Йоханссен-Норгрен ушла невероятно красиво — провела в лидирующей группе первую половину дистанции, забрала максимум бонусных баллов на первой горной отсечке, добавив вторую сумму на спринтерском чекпойнте и втором подъеме, а затем совершила рывок за 29 км до финиша, отцепивший от борьбы за победу главную преследовательницу Бритты в общем зачете Иду Даль. За 12 км до конца со шведкой в тандеме оставалась только победительница Васалоппета и Биркебейнера этого сезона Астрид Ойре Шлинн. Норвежка отчаянно ускорялась на финишной прямой, однако Йоханссен-Норгрен вложила в последний спурт в карьере все свое мастерство даблполинга. Победа стала 25-й по счету в серии Ski Classics для Бритты и позволила ей в шестой раз завершить сезон на первой позиции в общем зачете. Чемпионка прошлого сезона — трижды побеждавшая на Васалоппете 34-летняя Лина Коршгрен — также завершила выступления на профессиональном уровне. На протяжении нескольких сезонов противостояние двух шведских лыжниц стало классическим в рамках серии. Теперь в лоппетах у женщин будет новая дуэль — Шлинн против чемпионки молодежного зачета и экс-коллеги Коршгрен по команде «Рамудден» Даль.

Лина Коршгрен и Бритта Йоханссен-Норгрен перед стартом заключительной в карьере двух легенд Ski Classics гонки Юлляс-Леви 9 апреля 2022 года Фото © Magnus Östh/Visma Ski Classics

В командном зачете за титул также сражались команды двух легенд Ski Classics — «Рамудден» опережала «Лагер 157» на 180 баллов. В женской гонке отрыв сократился — к победе Йоханссен-Норгрен добавилось третье место Теа Крокан Муруд. Лучшей из «Рамудден» была Даль на четвертой позиции, Коршгрен финишировала шестой. В итоге, «Лагер 157» не хватило глубины состава — даже победа лидера команды и чемпиона прошлого сезона Эмиля Перссона и пятое место вице-чемпиона Орефьельслоппета Рунара Ско Матисена в мужской части гонки не позволила догнать конкурентов: четвертое место Хермана Пауса, шестое Макса Новака и седьмое Йоханнеса Эклефа обеспечили трофей лучшей команды сезона «Рамудден».

Команда «Рамудден» радуется победе в общем зачете серии Visma Ski Classics сезона-2021/2022. В розовой майке чемпион молодежной классификации Макс Новак Фото © Magnus Östh/Visma Ski Classics

Несмотря на стратегическое поражение команды Перссон чрезвычайно эмоционально праздновал победный финиш, ведь ему удалось обогнать главного фаворита и чемпиона сезона — Андреаса Нигарда. Норвежец на этот раз показал худший в карьере результат на Юлляс-Леви — третье место, в 2018-м и 2019-м в Лапландии он побеждал, а в 2017-м финишировал вторым. Не помогла Нигарду и работавшая почти весь сезон идеально командная тактика, позволявшая выводить лидера «Рагде Чардж» на лучшую позицию для финального спурта — пока Оскар Кардин, Каспер Стадас и Карстейн Йохауг помогали Андреасу догонять лидеров, Йохан Хуль вместо того, чтобы их тормозить, работал еще активнее. Подобная несогласованность сыграла на руку Перссону — Эмиль в спринте оказался быстрее норвежского соперника. Нигард, обеспечивший себе победу в общем зачете еще до старта, завершил сезон на подиуме.

Вице-чемпион сезона Эмиль Перссон празднует победу над Йоханом Хулем на финишной прямой марафона Юлляс-Леви

Visma Ski Classics. Сезон-2021/2022. Итоги

Командный зачет

1. «Рамудден»

2. «Лагер 157»

3. «Рагде Чардж»

Мужчины. Общий зачет

1. Андреас Нигард («Рагде Чардж»)

2. Эмиль Перссон («Лагер 157»)

3. Макс Новак («Рамудден»)

Женщины. Общий зачет

1. Бритта Йоханссен-Норгрен («Лагер 157»)

2. Ида Даль («Рамудден»)

3. Астрид Ойре Шлинн («Котенг Эйдиссен»)

Мужчины. Молодежный зачет

1. Макс Новак («Рамудден»)

2. Херман Паус («Рамудден»)

3. Аксель Юттерстрем («Экшехус»)

Женщины. Молодежный зачет

1. Ида Даль («Рамудден»)

2. Ида Пальмберг («Рамудден»)

3. Юлия Ангелсьо («Нэрингсбанкен»)

Мужчины. Спринтерский зачет

1. Стиан Берг («Каффебрюггерит»)

2. Эмиль Перссон («Лагер 157»)

3. Ермил Вокуев («Русская зима»)

Женщины. Спринтерский зачет

1. Бритта Йоханссен-Норгрен («Лагер 157»)

2. Аниккен Йерде Алнес («Рагде Чардж»)

3. Лина Коршгрен («Рамудден»)

Мужчины. Горный зачет

1. Тор Асле Йердален («Экспанд Фьюэл»)

2. Йоханнес Эклеф («Рамудден»)

3. Ермил Вокуев («Русская зима»)

Женщины. Горный зачет

1. Астрид Ойре Шлинн («Котенг Эйдиссен»)

2. Бритта Йоханссен-Норгрен («Лагер 157»)

3. Ида Даль («Рамудден»)

Результаты гонок и полное положение в зачетах серии смотрите здесь

Видео с лучшими моментами всех 14 гонок сезона-2021/2022 серии доступны на официальном канале Visma Ski Classics

Составы команд здесь