Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Шемякин в шаге от тройки, Устюгов выручает Сундбю

В эти выходные (8-9 января) неподалеку от Тоблаха в Италии прошли сразу две личных гонки двенадцатого сезона серии лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics.

В субботу спортсмены преодолели 60-километровый марафон Пустерталер (примечательно, что тройка призеров этой гонки теперь в том же порядке располагается и в общем зачете: Макс Новак, Оскар Кардин и Стиан Хельгорд), а в воскресенье бежали горную дистанцию Прато Пиацца (32 км). Для лидера марафонской команды «Русская зима» Ермила Вокуева (в индивидуальном прологе на старте сезона он занял второе место) соревновательный уик-энд сложился неудачно. Российский лыжник был далеко от призовых мест (финишировал на 21-й и 26-й позициях соответственно) и потерял лидерство как в спринтерском (зеленая майка), так и в горном (клетчатая) зачетах. Вправе сетовать на невезение призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин: за несколько сотен метров до финиша марафона в субботу его подвела сломанная палка — 18-я позиция вместо потенциального призового места.

Куда более успешно выступили два других спортсмена «Русской зимы». Александр Гребенько финишировал десятым на первой гонке уик-энда и набрал максимум баллов на бонусной спринтерской отметке. Теперь в борьбе за зеленую майку он занимает четвертое место с отставанием в одно очко от чемпиона прошлого сезона Эмиля Перссона.

В воскресенье проявил себя призер чемпионата России в марафоне Алексей Шемякин. Для лыжника, известного гигантскими тренировочными объемами, субботние 60 км (13-е место) стали разминкой перед тяжелой горной дистанцией на следующий день. Шемякин провел гонку очень активно и долго тащил группу лидеров в гору. Однако, фронтальная тактика себя не оправдала: швед Йоханнес Эклеф оторвался от всех за несколько километров до финиша, вторым закончил гонку норвежец Стиан Хельгорд, а российского спортсмена без призов оставил сэкономивший силы на последнее ускорение любитель очков-авиаторов Тор Асле Йердален. Тем не менее, четвертое место на Прато Пиацца позволило Шемякину подняться на десятое место общего зачета у мужчин. Столько же очков (266) у знаменитого норвежца, многократного победителя общего зачета Кубка мира Мартина Йонсруда Сундбю.

Последний в ходе субботней гонки сломал палку на ровном месте, но тут же получил запасной инвентарь из рук наблюдавшего за гонкой...Сергея Устюгова. Один из лидеров сборной России в эти выходные в тренировочном режиме дважды побеждал в гонках, не входивших в программу серии Ski Classics (30 км классическим стилем в субботу и 42 км в гору свободным в воскресенье).

У женщин солидное количество зачетных баллов принесла «Русской зиме» (а теперь команда делит четвертое место в общем зачете — до третьего 20 очков) опытнейшая Ольга Царева. К одиннадцатому месту в марафоне (60 км) она добавила восьмую итоговую позицию на гонке в гору (32 км) в воскресенье. За последней дистанцией наблюдать было любопытно еще и в силу различных подходов к подбору лыж. Мужчины карабкались на гору одновременным бесшажным ходом (даблполингом) на лыжах без мази, у женщин же в десятке сильнейших половина спортсменок (в том числе Царева) использовала инвентарь с мазью держания.

Чемпионка дня и самая успешная лыжница выходных Ида Даль из Швеции (в субботу финишировала второй) бежала даблполингом, а завершившая гонку второй норвежка Астрид Ойре Шлинн — «классической» классикой, на третьем месте ее соотечественница Эмили Флетен на лыжах без мази. Чемпионка Пустерталера и обладательница желтой майки Бритта Йоханссен Норгрен на горе была четвертой. Она продолжает лидировать в общем зачете, но Даль отстает от соотечественницы всего на 20 баллов.

Серия лыжных марафонов Visma Ski Classics. Сезон 2021/2022. Расписание

15 января, суббота

Решензеереннен. Валь-Веноста. Италия. 75 км

22 января, суббота

Энгадин Ла Диагонелла. Цуоц. Швейцария. 55 км

30 января, воскресенье

Марчалонга. Трентино. Италия. 70 км

13 февраля, воскресенье

Йизерска Пядасатка. Бедржихов. Чехия. 50 км

20 февраля, воскресенье

Тарту Марафон. Отепя. Эстония. 63 км

6 марта, воскресенье

Васалоппет. Сален-Мора. Швеция. 90 км

19 марта, суббота

Биркебейнерреннет. Лиллехаммер. Норвегия. 54 км

26 марта, суббота

Орефьельслоппет. Володален. Швеция. 100 км

2 апреля, суббота

Рейстадлопет. Бардуфосс. Норвегия. 50 км

9 апреля, суббота

Юлляс-Леви. Финляндия. 70 км

Все гонки серии Ski Classics сезона 2021/2022 в прямом эфире покажут каналы холдинга «Матч», а также портал Sportbox.ru

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь