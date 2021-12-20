Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Вокуев после пролога с двумя майками лидера

В эти выходные (18-19 декабря) в шведском заповеднике и курорте Ора Гренклитт прошли первые гонки двенадцатого сезона серии лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics.

Одним из героев уик-энда и однозначно самым активным гонщиком стал россиянин Ермил Вокуев. Лидер марафонской команды «Русская зима» занял второе место в индивидуальном прологе на дистанции 33 км, проходившем в воскресенье. При этом, Вокуев очень активно работал на всех четырех бонусных отсечках: он по разу забрал максимум очков в спринтерский и горный зачеты, еще дважды был вторым. Рваный темп гонки позволил Ермилу противостоять тактическим играм лыжников из других команд и отцепить многих сильных гонщиков до финиша. Единственным, кто смог противостоять заключительному ускорению российского спортсмена стал победитель общего зачета Эмиль Перссон: в итоге, швед, не рвавшийся за бонусами по дистанции, одержал победу. Вокуев на финише сдержал натиск экс-лыжников сборной Норвегии Каспера Стаадаса и Мартина Йонсруда Сундбю. Отличную гонку провел также трехкратный призер Олимпийских игр и капитан «Русской зимы» Максим Вылегжанин, финишировавший седьмым.

У женщин лучшей из россиянок стала Ольга Царева: десятое место и бонусные баллы на спринтерской отсечке. Дина Некрасова закончила гонку на двадцать третьей позиции: в молодежном зачете серии она идет на пятом месте. Вылегжанин идет четвертым в общем зачете у мужчин, Вокуев удерживает клетчатую майку горного короля и зеленую лучшего спринтера. В командной классификации «Русская зима» на пятой строчке: в зачет пошли не только результаты личных гонок, но и состоявшегося в субботу 9-километрового командного пролога с раздельным стартом у мужчин и женщин. В оригинальном формате гонки, где результат команды складывался из времени второго мужчины и второй женщины, «Русская зима» показала шестую сумму.

Серия лыжных марафонов Visma Ski Classics. Сезон 2021/2022. Расписание

8 января, суббота

Тре Чиме Критериум. Мисурина. Италия. 42 км

9 января, воскресенье

Мисурина. Италия. Гонка с раздельного старта. 11 км

15 января, суббота

Решензеереннен. Валь-Веноста. Италия. 75 км

22 января, суббота

Энгадин Ла Диагонелла. Цуоц. Швейцария. 55 км

30 января, воскресенье

Марчалонга. Трентино. Италия. 70 км

13 февраля, воскресенье

Йизерска Пядасатка. Бедржихов. Чехия. 50 км

20 февраля, воскресенье

Тарту Марафон. Отепя. Эстония. 63 км

6 марта, воскресенье

Васалоппет. Сален-Мора. Швеция. 90 км

19 марта, суббота

Биркебейнерреннет. Лиллехаммер. Норвегия. 54 км

26 марта, суббота

Орефьельслоппет. Володален. Швеция. 100 км

2 апреля, суббота

Рейстадлопет. Бардуфосс. Норвегия. 50 км

9 апреля, суббота

Юлляс-Леви. Финляндия. 70 км

Все гонки серии Ski Classics сезона 2021/2022 в прямом эфире покажут каналы холдинга «Матч», а также портал Sportbox.ru

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь