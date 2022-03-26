Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Орефьелльслоппет: Шлинн продолжает победную серию, Нигард повержен

Прошедший в субботу, 26 марта, на севере Швеции Орефьелльслоппет должен был стать самой длинной гонкой сезона-2021/2022 лыжной марафонской серии Visma Ski Classics. Однако, в итоге, формат марафона дважды менялся из-за погодных условий. Сначала организаторы приняли решение увеличить дистанцию со 100 км до 104 и проводить соревнования не из точки в точку, а на трех кругах. А буквально за несколько часов до старта в Володалене ввиду неблагоприятного прогноза трассу гонки сократили на длину бегового марафона. Таким образом, сильнейшим лыжникам (они стартовали в 8:30 утра по местному времени) и лыжницам (начинали дистанцию пять минут спустя) предстояло пробежать 62 км с одним спринтерским и двумя горными бонусными отметками.

У мужчин лучшую гонку в карьере провел 29-летний бородач из Норвегии Рунар Ско Матисен. Спортсмен, представляющий шведскую команду «Лагер 157», с самого начала дистанции задавал темп лидирующей группе. К отметке 10 км в ней усилиями Матисена и его соотечественника — обладателя зеленой майки Стиана Берга осталось всего 19 лыжников. Восемь километров спустя последний упрочил лидерство в зачете спринтеров, набрав максимум бонусных баллов.

Матисен и Йохан Холь («Рагде Чардж») вскоре предприняли попытку отрыва. Беглецов вскоре настигли, но число претендентов на призовые места стало еще меньше: к промежуточному горному финишу в головной группе бежали только 14 лыжников. За максимальное количество баллов в зачет клетчатой майки предсказуемо зарубились швед Йоханнес Эклеф и норвежец Тор Асле Йердален: первый оказался чуть быстрее.

Ключевым событием в гонке стал очередной рывок Матисена. У подножия второй горы (за 10 км до финиша) его ускорение смог поддержать только дважды поднимавшийся в этом сезоне соревнований Ski Classics на подиум Каспер Стадас («Рагде Чардж»). Два километра тандем лидеров отработал вместе, а затем Стадас весьма неожиданно для визави создал отрыв в 7 секунд. Матисен отреагировать не сумел, однако не сдался и держал темп, не позволявший догнать его группе преследователей.

За пару километров до конца расклад не изменился: Каспер умчался от Рунара Ско более чем на 30 секунд. Второму месту последнего также ничего не угрожало. Стадас триумфально пересек финишную черту в необычном венке из шкуры северного оленя, оформив вторую победу в сезоне и приблизившись к третьей позиции в общем зачете. Едва ли не больше радовался Матисен: из-под заиндевевшей бороды светилась улыбка.

Разделил подиум с самым активным гонщиком дня его коллега по команде Эмиль Перссон «Лагер 157». Чемпион прошлого сезона взял реванш у обладателя желтой майки сезона нынешнего Андреаса Нигарда, одолев его в спурте за третье место. Норвежскому чемпиону Васалоппета и Биркебейнера не помогла даже солидная группа поддержки из трех партнеров по команде.

Рунар Ско Матисен (второе место), Каспер Стадас (чемпион) и Эмиль Перссон (третье место) после финиша Орефьелльслоппета-2022 Фото © Christian Manzoni/NordicFocus/Visma Ski Classics

У женщин продолжила свою победную серию норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн. С самого начала дистанции чемпионка Васалоппета и Биркебейнера держалась в группе лидеров, темп которой задавала Эмили Флетен. Соотечественница Шлинн из команды «Экспанд Фьюэл» в прошлом году (а тогда гонка проходила в 100 км формате) уже успешно выступала на Орефьелльслоппете: тогда она финишировала второй. Стартовые километры показали настрой Флетен, как минимум, на повторение этого результата. Эмили активным нагнетанием темпа добилась того, что уже через 10 км лыжниц в группе лидеров осталось только четыре: помимо нее держались Шлинн, а также две шведские спортсменки — лидирующая в общем зачете Бритта Йоханссен-Норгрен и Лина Коршгрен.

Последняя сумела набрать максимум бонусных баллов на спринтерском финише в районе 18 км дистанции. Как оказалось, это были последние яркие мгновения в гонке и для Флетен, и для Коршгрен. За 33 км до финиша Шлинн включила мощный дистанционный темп и создала существенный отрыв от соперниц. К первой горной отсечке преимущество Астрид Ойре над Йоханссен-Норгрен составляло уже 45 секунд, Флетен отставала почти на минуту, а Коршгрен, не успевшая набрать форму после недавней болезни, выбыла из борьбы за призовые места.

В районе сорокового километра тандем преследовательниц превратился в трио — обладательница розовой майки и вице-лидер общего зачета Ида Даль, испытывавшая в начале гонки проблемы с креплением лыжи, наверстала отставание. Удержаться за Йоханссен-Норгрен в борьбе за второе место ее менее опытной соотечественнице не удалось, но вот оставить Флетен за чертой призеров сил вполне хватило. Шлинн на финише выиграла фантастические 4 минуты.

Астрид Ойре Шлинн в венке чемпионки Орефьелльслоппета-2022 Фото © Christian Manzoni/NordicFocus/Visma Ski Classics

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