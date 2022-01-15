Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Вокуев — третий в разделке, победил Ердален

Сотая в истории серии лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics гонка состоялась сегодня в Италии в необычном формате. Вместо масс-старта на длинную дистанцию спортсмены преодолели 10-километровую трассу Ла Веноста с набором высоты 400 м с интервальным стартом. Удачно выступили представители команды «Русская зима»: Ольга Царева показала лучший результат в карьере — четвертое место и поднялась с девятого места в общем зачете на шестое, а Ермил Вокуев второй раз в сезоне на подиуме — сегодня он на третьей позиции финишного протокола.

Лидеры сборной ОКР, которым необходима соревновательная практика в преддверии Олимпийских игр в Пекине, за призы побороться не смогли. Сергей Устюгов занял 39-е место и уступил Вокуеву почти две минуты. После финиша спортсмен, выступавший за итальянскую Futura Trentino, посетовал, что сломал на разминке палку и бежал дистанцию с непривычным инвентарем. Тем не менее, Устюгов остался доволен тем, что снова соревнуется и выразил желание как можно чаще выходить на старт до Олимпиады. Татьяна Сорина, представлявшая ту же команду, что и Сергей, показала десятое время, и в числе причин неудачного результата назвала излишне быстрое начало и тяжелый финиш на высоте 2000 м над уровнем моря. Еще одна лыжница, отобравшаяся в состав олимпийской команды — Анастасия Рыгалина, сегодня бежала в привычных ей по прошлому сезону цветах «Русской зимы» и заняла седьмое место, преодолев дистанцию на 17 секунд быстрее Сориной. Стоит отметить, что в десятке сильнейших только Татьяна и Анастасия бежали на лыжах с мазью — все остальные лыжницы сделали выбор в пользу даблполинга.

Из других результатов российских спортсменов стоит отметить десятое место Евгения Белова: лыжник, пропустивший почти все отборочные соревнования для попадания на Олимпиаду, в дебютной для себя гонке Ski Classics выглядел достойно и показал лучший результат в составе норвежской команды Naeringsbanken. Александр Гребенько из «Русской зимы» сегодня занял восьмую позицию и благодаря стабильным результатам идет выше одноклубников в общем зачете серии (девятое место, на ступеньку ниже Алексей Шемякин, у которого гонка сегодня не задалась).

В гонке у женщин ориентиром для всех участниц стало время резервистки норвежской сборной Магни Смедас. Первой, кому удалось улучшить ее результат, стала Ольга Царева, продержавшаяся в статусе предварительно лучшей до финиша на дистанции трио шведских лидеров общего зачета — они стартовали в самом конце. Сначала российскую лыжницу подвинула Лина Коршгрен (ее преимущество над Царевой составило порядка 15 секунд), а затем заявку на вторую подряд победу на этапах серии сделала Ида Даль. Результат коллеги по команде она улучшила более чем на минуту. Однако обладательница желтой майки Бритта Йоханссен Норгрен выдала очень сильный финишный отрезок и уверенно победила с преимуществом в 19.4 секунды. В послефинишном интервью для Visma Ski Classics чемпионка отметила, что труднее всего ей дался первый километр дистанции, а с каждым следующим она чувствовала себя все лучше и лучше.

У мужчин Ермил Вокуев стартовал значительно раньше группы основных конкурентов, но долгое время никому из них улучшить время лыжника из «Русской зимы» не удавалось. Кардинально быстрее преодолел дистанцию Ла Веносты только знаменитый норвежец Тор Асле Ердален. Двукратный чемпион мира и победитель множества марафонов Ski Classics, бежавший в фирменных очках-авиаторах, блестяще использовал технику подталкивания одной ногой на самых крутых участках — это позволяло не терять скорость. В итоге, на финише Ердален выиграл у Вокуева 37 секунд. Превзойти время Ермила сумел и еще один норвежец Мартин Левстрем Ниенге, выступавший совсем недавно на многодневке «Тур де Ски» в составе сборной. Ступенька пьедестала зашаталась под российским лыжником, когда стало ясно, что по дистанции быстрее бежит лидер общего зачета Макс Новак. Однако силы покинули шведского спортсмена на финишном отрезке, и он уступил Вокуеву 7.2 секунды.

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

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