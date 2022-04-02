Лыжные гонки. Эбба Андерссон выигрывает марафон за Полярным кругом Рейстадлопет

В субботу, 3 апреля, на севере Норвегии (за Полярным кругом) состоялась предпоследняя гонка сезона-2021/2022 лыжной марафонской серии Visma Ski Classics — Рейстадлопет протяженностью 50 км. Победителями тяжелейшего старта (а его никто не выигрывал даблполингом — одновременным бесшажным ходом) стали двукратный призер Игр в эстафетах Эбба Андерссон из Швеции и норвежец Мартин Левстрем Ниенге.

Женщины убежали на дистанцию «Чистого арктического безумия» (а это официальный слоган Рейстадлопета) на полчаса раньше мужчин — еще до начала сильного снегопада. Примечательно, что никто из итоговой тройки не боролся за бонусные очки на единственном спринтерском промежуточном финише — в районе отметки 5.4 км (максимум баллов здесь набрала Аннике Йерде Алнес из команды «Рагде Чардж», завершившая гонку на семнадцатой позиции). Плотная группа лидеров шла вместе до первого серьезного подъема, на котором атаковала Андерссон. Удержаться за шведкой сумели только две спортсменки из Норвегии: главная звезда концовки сезона Ski Classics Астрид Ойре Шлинн (три победы подряд — на Васалоппете, Биркебейнере и Орефьелльслоппете), а также восьмикратная олимпийская чемпионка — 42-летняя Марит Бьорген.

Через четыре километра — на вершине перевала Орта — отрыв Эббы от преследовательниц составлял уже более двух минут. Обладательница желтой майки сезона Бритта Йоханссен-Норгрен и вице-лидер общего зачета Ида Даль отставали уже почти на пять. Одиночный отрыв Андерссон удался несмотря на то, что тандем Шлинн и Бьорген отыгрывал секунды на равнинных участках. Однако на горных участках шведская спортсменка возвращалась в привычную ей по гонкам Кубка мира стихию и увеличивала дистанцию от соперниц.

Второй горный чекпойнт за 16.8 километров до финиша определил итоговую расстановку на пьедестале — Бьорген сумела оторваться от Шлинн в борьбе за второе место. До конца дистанции Марит сумела сократить отрыв от лидера и финишировала через 54 секунды после Андерссон. Еще одна шведская участница Олимпийских игр в Пекине Эмма Рибом сильно провела концовку и закончила дистанцию Рейстадлопета четвертой. Сделавшая ставку на даблполинг Йоханссен-Норгрен прогадала — восьмое место с отставанием почти в девять минут от победительницы.

Тур Асле Йердален, Мартин Левстрем Ниенге и Микаэль Гуннульфсен – тройка призеров Рейстадлопет-2022 у мужчин Фото © Magnus Östh/Visma Ski Classics

У мужчин, стартовавших через полчаса после женщин, гонка прошла в схожем ключе. Будущие призеры не ускорялись на спринтерской бонусной отсечке (максимум очков на ней забрал обладатель зеленой майки Стиан Берг). На первом длинном подъеме чемпион Хольменколленского марафона Мартин Левстрем Ниенге вместе с лидером горного зачета и победителем Рейстадлопета-2017 Туром Асле Йердаленом создал 20-секундный задел перед ближайшими соперниками. На вершине холма первым был как раз обладатель клетчатой майки, его визави из норвежской сборной уступил пару секунд, а пересекший отметку третьим британец Эндрю Масгрейв отставал уже более, чем на минуту.

За 20 км до финиша Ниенге сумел убежать от Йердалена и затем продолжил наращивать преимущество — на финише он обогнал Тура Асле на минуту пятнадцать секунд. За третье место борьба вышла достаточно плотной: у Масгрейва не хватило сил на заключительные километры, и его обогнали сразу три лыжника, быстрейшим из которых стал обладатель рекорда трассы Рейстадлопета и чемпион гонки-2019 Микаэль Гуннульфсен (Норвегия).

Обладателя желтой майки Андреаса Нигарда (Норвегия) несмотря на все усилия его партнеров по команде «Рагде Чардж» подтянуть к борьбе за третье место не удалось, однако его победе в общем зачете за одну гонку до конца сезона уже ничто не угрожает — чемпион прошлого сезона Эмиль Перссон из Швеции «Чистое арктическое безумие» провалил — на финише он был только 21-м.

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