Четырнадцатый сезон серии лыжегоночных марафонов Ski Classics начнется в Бад-Гаштайне (Австрия) 10 декабря 2022 года, а завершится 2 апреля 2023 года на севере Норвегии. Всего спортсменам и спортсменкам из 35 профессиональных команд предстоит путешествие по 6 странам и участие в 14 гонках.

В их число входят легендарные лоппеты – массовые забеги на длинную дистанцию из точки в точку, на которых большинство участников составляют любители. Это Марчалонга в Италии, Йизерска в Чехии, Васалоппет в Швеции и Биркебейнерреннет в Норвегии. Однако разнообразие форматов гонок в рамках сезона марафонами не ограничивается: в календаре есть и командный пролог, и разделки на короткую дистанцию (15 км), и забег в гору, и критериумы.

На каждом из этапов серии у профессионалов будет возможность набрать очки сразу в нескольких номинациях. Помимо командного и общего зачета (желтая майка) трофеи по итогам сезона получат сильнейшие спринтеры (зеленая майка), горовосходители (клетчатая майка) и молодые гонщики (розовая майка). Таким образом, в рамках серии Ski Classics практически каждый спортсмен может найти свою нишу.

Еще один фактор, повышающий интерес к соревнованиям – отсутствие команды-гегемона. Составы сформированы таким образом, что на победу в тотале претендует несколько коллективов, у каждого из которых свои сильные стороны.