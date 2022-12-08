Все что нужно знать о сезоне лыжных марафонов
Четырнадцатый сезон серии лыжегоночных марафонов Ski Classics начнется в Бад-Гаштайне (Австрия) 10 декабря 2022 года, а завершится 2 апреля 2023 года на севере Норвегии. Всего спортсменам и спортсменкам из 35 профессиональных команд предстоит путешествие по 6 странам и участие в 14 гонках.
В их число входят легендарные лоппеты – массовые забеги на длинную дистанцию из точки в точку, на которых большинство участников составляют любители. Это Марчалонга в Италии, Йизерска в Чехии, Васалоппет в Швеции и Биркебейнерреннет в Норвегии. Однако разнообразие форматов гонок в рамках сезона марафонами не ограничивается: в календаре есть и командный пролог, и разделки на короткую дистанцию (15 км), и забег в гору, и критериумы.
На каждом из этапов серии у профессионалов будет возможность набрать очки сразу в нескольких номинациях. Помимо командного и общего зачета (желтая майка) трофеи по итогам сезона получат сильнейшие спринтеры (зеленая майка), горовосходители (клетчатая майка) и молодые гонщики (розовая майка). Таким образом, в рамках серии Ski Classics практически каждый спортсмен может найти свою нишу.
Еще один фактор, повышающий интерес к соревнованиям – отсутствие команды-гегемона. Составы сформированы таким образом, что на победу в тотале претендует несколько коллективов, у каждого из которых свои сильные стороны.
Чемпионы прошлого сезона Ramudden (их девиз – «Мы создаем желтых монстров») этой зимой сделают ставку на двух молодых гонщиков – шведа Йоханнеса Эклефа (пятое место в гонке за желтой майкой и второе – за клетчатой) и норвежца Хермана Пауса (вице-лидер молодежного зачета). Борьба за главный трофей для команды стала значительно сложнее – трехкратная победительница Васалоппета Лина Кошгрен завершила карьеру и выступит в сезоне только в качестве спортивного директора.
Схожая ситуация у конкурентов – Lager 157. За коллектив в черных комбинезонах не выступит чемпионка прошлого сезона Бритта Йоханссен-Норгрен. Шведская легенда Ski Classics также ушла из профессионального спорта. Главная звезда Lager 157 теперь Эмиль Перссон. В прошлом сезоне швед занял второе место в общем зачете, уступив только норвежцу Андреасу Нигарду из Ragde Charge. Цель этой команды – сохранить желтую майку чемпиона у себя и по итогам зимы 2022/23.
В качестве новой силы в серии выступает команда Aker Daehlie. Ее куратором будет завершивший карьеру в прошлом сезоне четырехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии Дарио Колонья. Состав Aker Daehlie также позволяет претендовать на желтую майку как в мужском, так и в женском зачетах. Лидеры команды – швед Макс Новак (лучший молодой гонщик прошлого сезона) и Астрид Ойре Шлинн (третье место в тотале с победами на Васалоппете и Биркебейнерреннете).
Главная соперница норвежской лыжницы за победу в общем зачете – Ида Даль. Прошлый сезон шведская спортсменка закончила в розовой майке сильнейшей молодой гонщицы серии, а в генеральной классификации набрала вторую сумму. С учетом того, что Даль выступает за команду Engcon, не претендующую на высокое место, способствовать итоговому успеху Иды – основная задача коллектива.
Не оглашала целей на сезон дебютирующая в серии Northug Crucible. Эту команду для участия в отдельных гонках собрал легендарный норвежец Петтер Нортуг. Поддержит тринадцатикратного чемпиона мира в ее составе и младший брат Эвен Нортуг.
10 декабря, суббота
Бад-Гаштайн, Австрия. Командный пролог. 15 км
11 декабря, воскресенье
Бад-Гаштайн, Австрия. Критериум. 35 км
17 декабря, суббота
Валь-Веноста, Италия. Критериум. 42 км
14 января, суббота
Пустерталер. Сесто, Италия. 62 км
15 января, воскресенье
Нидердорф, Италия. Горная гонка. 30 км
21 января, суббота
Энгадин Ла Диагонелла. Цуоц. Швейцария. 55 км
29 января, воскресенье
Марчалонга. Трентино. Италия. 70 км
12 февраля, воскресенье
Йизерска Пядасатка. Бедржихов. Чехия. 50 км
18 февраля, суббота
Урса Гренклит, Швеция. Критериум. 50 км
19 февраля, воскресенье
Урса Гренклит, Швеция. Гонка с раздельного старта. 15 км
5 марта, воскресенье
Васалоппет. Сален-Мора. Швеция. 90 км
18 марта, суббота
Биркебейнерреннет. Лиллехаммер. Норвегия. 54 км
1 апреля, суббота
Рейстадлопет. Бардуфосс. Норвегия. 40 км
2 апреля, суббота
Саммит 2 Сенья. Бардуфосс. Норвегия. 67 км
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