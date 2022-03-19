Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Биркебейнер: Нигард и Шлинн продолжают побеждать

В субботу, 19 марта, по маршруту Рена — Лиллехаммер прошел один из самых престижных лыжных марафонов серии Visma Ski Classics и главная массовая гонка года в Норвегии — 54-километровый Биркебейнер. Чемпионами престижнейшей гонки, на которой обязательным атрибутом каждого участника является рюкзак весом не менее 3.5 кг, стали Андреас Нигард и Астрид Ойре Шлинн. Примечательно, что норвежским лыжникам удался победный дубль на двух культовых гонках серии Ski Classics: в течение одного сезона они финишировали первыми и на Васалоппете, и на Биркебейнере. Нигарду аналогичное достижение покорялось в 2018 году, а для Шлинн 2022-й — лучший сезон в марафонской карьере.

Мужская гонка профессионалов стартовала на 15 минут раньше женской и на протяжении 40 из 54 км дистанции проходила без существенных отрывов: лыжники бежали плотной группой. На горных бонусных отсечках наибольшую сумму удалось набрать одному из лидеров в борьбе за клетчатую майку по итогам сезона Тору Асле Ердалену. На заключительном сегменте трассы команда «Рагде Чардж» начала увеличивать темп, как итог — в числе претендентов на призовые места осталось порядка 20 спортсменов. Еще несколькими секундами позже попытались оторваться от пелотона занимающий третье место в общем зачете швед Макс Новак и бежавший в желтой майке Нигард, однако группа быстро догнала беглецов. В борьбе за победу вновь решающую роль сыграла командная тактика «Рагде Чардж»: Йоханн Хьель, Каспер Стадаас и Карстейн Йохауг как заправские «грегари» подготовили финиш для своего сильнейшего спринтера. Нигард партнеров не подвел — мощно ускорился и на восемь десятых опередил в створе Новака и на 1.2 секунды еще одного шведа — чемпиона прошлого сезона Эмила Перссона. Плотность результатов у лидеров была чрезвычайно высокой — в 6.1 секунды уместились первые 18 лыжников. Из числа спортсменов, выступающих на Кубке мира, лучшие результаты закономерно показали те, кто уже имеет успешный опыт соревнований в Ski Classics — норвежец Мартин Левстрем Ниенге (он финишировал четвертым) и британец Эндрю Масгрейв (пятнадцатое место). Также в тридцатке финишировали участники Олимпийских игр в Пекине-2022 в составе сборной Швеции Йенс Бурман и Оскар Свенссон.

У женщин гонка прошла в другом ключе — лидер общего зачета сезона Бритта Йоханссен-Норгрен, а также звезды норвежской сборной Тереза Йохауг и Хейди Венг последовательно брали на себя роль разгоняющей. В итоге, высокий темп гонки привел к тому, что уже за 40 км до финиша сформировалась четверка претенденток на три призовых места. Вскоре Йохауг провела финальную проверку готовности соперниц, которая сократила лидирующую группу до трех спортсменок. Противостоять многократной олимпийской чемпионке остались только победительница Васалоппета Астрид Ойре Шлинн и Эмили Флетен. Йоханссен-Норгрен осталась четвертой лишней.

За пять километров до финиша Шлинн и Йохауг сбросили Флетен, отправившись решать судьбу чемпионского титула Биркебейнера. Победу благодаря спринтерским качествам одержала Астрид Ойре, ставшая первой в истории женщиной-чемпионкой, преодолевшей всю дистанцию даблполингом. Утешением для Йохауг может служить тот факт, что ее рекордное время трассы не было побито.

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

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