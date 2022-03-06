Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Итоги Васалоппета: Слинд опередила Бьорген почти на 10 минут, Нигард «вырезал» финиш

Легендарный лыжный марафон Васалоппет в 2022 году отметил свой столетний юбилей, ведь первые гонки прошли в Швеции в 1922 году. Естественно, в такой ситуации выиграть Васалоппет-2022 было еще более престижно, чем обычно. Многочисленные звездные участники серии Visma Ski Classics, которые приняли участие 6 марта в забеге на 90 км, мечтали финишировать на первом месте. Удалось это норвежским лыжникам - Андреас Нигард победил в плотнейшей борьбе на последних метрах, а Астрид Слинд первенствовала со значительным отрывом почти в три минуты от Бритты Йоханссен-Норгрен, финишировавшей второй. Знаменитая лыжница Марит Бьорген довольно быстро выбыла из числа претенденток, заняв итоговое шестое место с отставанием почти в десять минут.

Кто подзабыл, 41-летняя Бьорген - единственная в истории женских лыж восьмикратная олимпийская чемпионка и обладательница наибольшего количества наград (15) в истории зимних Олимпийских игр среди всех. Активную карьеру норвежка завершила еще несколько лет назад, но из любви к лыжам периодически продолжает соревноваться. Для многих стало сюрпризом, что год назад она не только вышла на старт Васалоппета, но и стала второй, уступив у женщин только победительнице Лине Коршгрен из Швеции.

У женщин ситуация обратная: последние пять раз Васалоппет выигрывали шведские лыжницы (трижды Лина Коршгрен и дважды — Бритта Йоханссен-Норгрен). В этом сезоне у них появилась серьезная соперница из Норвегии — Ида Даль, с большим отрывом лидирующая в общем и молодежном зачетах.

Однако у Коршгрен (которая выступает с Даль за одну команду — «Рамудден») и Йоханссен-Норгрен гораздо больше опыта. Последняя предпочла не давать организму, набравшему ход (победа на марафоне в Тарту), паузы в соревнованиях и пробежала перед Васалоппетом соревнования серии «Челленджер». Коршгрен же, напротив, готовилась к 90 км гонке без реальных соперниц и тренировалась дома. Чья стратегия окажется выигрышной, можно будет узнать совсем скоро. Если же кому-то удастся вклиниться в «большую тройку» сезона — это станет настоящей сенсацией.

Вообще шведки на домашнем марафоне в последние пять лет никому не отдавали первых мест – трижды первенствовала Коршгрен, дважды Йоханессен-Норгрен. Но на сей раз у Коршгрен, что называется, не пошло, она не смогла выдержать темп лидеров и довольно быстро отстала, финишировав пятой с отставанием в 7 минут и 47 секунд. Бьорген проиграла 9 минут и 28 минут, став шестой. Где-то уже к середине дистанции стало ясно, что все идет к дуэли Слинд и Йоханссон-Норгрен. Но постепенно 33-летняя норвежка начала отрываться все дальше и дальше. И победила с отрывом в 2 минуты и 47 секунд. Третьей стала Эмили Флетен.

У мужчин в марафонах плотность борьбы традиционно была куда больше. Так, если у женщин четыре с половиной минуты разделило топ-3, то у мужчин в пределах трех минут доехало 22 лыжника. Мало того, до самого последнего километра на победу претендовало сразу 16 участников. А могло бы, возможно, и больше, но бронзовый призер прошлогоднего Васалоппета Ермил Вокуев, как и все остальные спортсмены из России и Беларуси, по решению оргкомитета Visma Ski Classics к участию в гонках до конца сезона не допущены.

Но и без них соперничество за победу получилось отчаянным. Нигард опередил второго призера Эмиля Перссона на секунду, а Акселя Юттерстрема на 1,7 секунды. Таким образом, 31-летний Нигард повторил свой успех 2018 года, а норвежские лыжники-мужчины довели победную серию на Васалоппете до десяти гонок подряд. 49-летний Суперветеран Андерс Окланд стал девятым, а Карстен Йохауг - младший брат Терезы Йохауг – замкнул десятку сильнейших.

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь