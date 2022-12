У мужчин гонка прошла под знаком тактического противостояния команд Ragde Charge и Lager 157 . В результате после двух горных чекпойнтов они делегировали в лидирующий квартет по одному представителю. От Lager 157 в мини-отрыв уехал вице-чемпион прошлого сезона Эмиль Перссон, от Ragde Charge – призер марафона Юлляс-Леви Йохан Хуль . Третьим держался Томас Бинг ( xc-ski.de A|N Skimarathon ), а дополнял группу беглецов Петтер Стакстон из Aker Daehlie. Последний довольно скоро не выдержал темпа и отстал, а оставшееся трио решало судьбу призовых мест.

Больше от

You May Like