Первые гонки серии Ski Classics прошли 10 и 11 декабря в Австрии
Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics открывали три гонки, прошедшие 10 и 11 декабря на живописных трассах альпийского курорта Бад-Гаштайн, находящегося в 80 км от четвертого по величине города Австрии – Зальцбурга. Успешнее всего соревновательный уик-энд сложился для Иды Даль (Engcon). Лыжница из Швеции одержала две победы: в субботу в командном прологе (15 км), а в воскресенье – в индивидуальном критериуме на дистанции 35 км. У мужчин личную гонку выиграл соотечественник Даль Эмиль Перссон из команды Lager 157.
Команда Engcon одержала убедительную победу. Решающую роль в успехе коллектива сыграла слаженная работа на 15 км дистанции тандема женщин (они стартовали на 30 секунд позже мужчин) – обладательницы розовой майки лучшей молодой лыжницы прошлого сезона Ski Classics Иды Даль и не так давно перешедшей в марафонскую серию Линн Семскар. Обе спортсменки показали практически идентичное время (32 минуты 37.4 секунды и 32 минуты 38 секунд ровно) и значительно опередили ближайших соперниц – Силье Ойре Шлинн и Гуро Йордхейм из Aker Daehlie.
Итоговый результат каждой из команд складывался из суммы времени второй лыжницы и второго лыжника. Семскар была на 1 минуту и 6 десятых секунды быстрее, чем Йордхейм, создав солидный задел. Не подвели Engcon и мужчины: Эдди Эдстрем уступил Петтеру Стакстону из Aker Daehlie менее 50 секунд – этого хватило для итогового лучшего времени.
Третью позицию заняли чемпионы прошлого сезона – команда Ramudden. Йоханнес Эклеф (пятое место общего зачета по итогам прошлого сезона) показал четвертое время дня и пробежал дистанцию почти на минуту быстрее Эдстрема и на девять секунд – Стакстона. Однако бороться за победу «желтым монстрам» помешал слабый результат Иды Палмберг – 1 минута 22 секунды проигрыша Семскар и 22.4 секунды – Йордхейм.
Гонка на 35 км классическим стилем с общего старта с четырьмя бонусными чекпойнтами (по два спринтерских и горных) проходила в тяжелых погодных условиях – при сильном снегопаде. У женщин на первой половине дистанции активнее всех на трассе была Йенни Ларсен из команды Ragde Charge. Ей удалось не только набрать максимум баллов на первой спринтерской отсечке, но и существенно растянуть группу лидеров. Однако к первому бонусному горному финишу на первые роли вышли главные претендентки на итоговый трофей, чемпионки Ski Classics – Ида Даль из Engcon и Астрид Ойре Шлинн из Aker Daehlie. Звездный тандем создал отрыв и за несколько километров увеличил преимущество над ближайшей преследовательницей – Эмили Флетен (Ramudden) сначала до 40 секунд, а затем и до минуты.
В борьбе за победу на шансы Шлинн негативно повлиял ее безумный график – в субботу спортсменка бежала гонку на 10 км с раздельного старта на этапе Кубка мира в Бейтостолене, а затем летела в Австрию, чтобы сходу выйти на старт в среднегорье. Даль в итоге оказалась свежее и быстрее на финише, кроме того она возглавляет и горный, и спринтерский зачеты. Третье место сохранила за собой Флетен.
У мужчин гонка прошла под знаком тактического противостояния команд Ragde Charge и Lager 157. В результате после двух горных чекпойнтов они делегировали в лидирующий квартет по одному представителю. От Lager 157 в мини-отрыв уехал вице-чемпион прошлого сезона Эмиль Перссон, от Ragde Charge – призер марафона Юлляс-Леви Йохан Хуль. Третьим держался Томас Бинг (xc-ski.de A|N Skimarathon), а дополнял группу беглецов Петтер Стакстон из Aker Daehlie. Последний довольно скоро не выдержал темпа и отстал, а оставшееся трио решало судьбу призовых мест.
Хуль попытался оторваться длинным финишем за километр до конца дистанции, прекрасно понимая, что в спурте на прямой он не так силен. Однако у Эмиля Перссона осталось достаточно сил, чтобы показать свои спринтерские качества. Итог – победа представителя Lager 157. Хуль остался вторым, при этом набрав максимум баллов (30) в горный зачет. Бинг впервые в карьере финишировал на подиуме в гонке серии Ski Classics.
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