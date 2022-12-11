Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics открывали три гонки, прошедшие 10 и 11 декабря на живописных трассах альпийского курорта Бад-Гаштайн, находящегося в 80 км от четвертого по величине города Австрии – Зальцбурга. Успешнее всего соревновательный уик-энд сложился для Иды Даль (Engcon). Лыжница из Швеции одержала две победы: в субботу в командном прологе (15 км), а в воскресенье – в индивидуальном критериуме на дистанции 35 км. У мужчин личную гонку выиграл соотечественник Даль Эмиль Перссон из команды Lager 157.

Командный пролог. Итоги

Команда Engcon одержала убедительную победу. Решающую роль в успехе коллектива сыграла слаженная работа на 15 км дистанции тандема женщин (они стартовали на 30 секунд позже мужчин) – обладательницы розовой майки лучшей молодой лыжницы прошлого сезона Ski Classics Иды Даль и не так давно перешедшей в марафонскую серию Линн Семскар. Обе спортсменки показали практически идентичное время (32 минуты 37.4 секунды и 32 минуты 38 секунд ровно) и значительно опередили ближайших соперниц – Силье Ойре Шлинн и Гуро Йордхейм из Aker Daehlie.

Итоговый результат каждой из команд складывался из суммы времени второй лыжницы и второго лыжника. Семскар была на 1 минуту и 6 десятых секунды быстрее, чем Йордхейм, создав солидный задел. Не подвели Engcon и мужчины: Эдди Эдстрем уступил Петтеру Стакстону из Aker Daehlie менее 50 секунд – этого хватило для итогового лучшего времени.

Третью позицию заняли чемпионы прошлого сезона – команда Ramudden. Йоханнес Эклеф (пятое место общего зачета по итогам прошлого сезона) показал четвертое время дня и пробежал дистанцию почти на минуту быстрее Эдстрема и на девять секунд – Стакстона. Однако бороться за победу «желтым монстрам» помешал слабый результат Иды Палмберг – 1 минута 22 секунды проигрыша Семскар и 22.4 секунды – Йордхейм.