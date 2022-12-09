Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics начнется 10 и 11 декабря на живописных трассах альпийского курорта Бад-Гаштайн, находящегося в 80 км от четвертого по величине города Австрии – Зальцбурга. В субботу запланирован командный пролог (15 км), а в воскресенье – индивидуальный критериум на дистанции 35 км.

Командный пролог. Правила и фавориты

Гонка с раздельным стартом классическим стилем, дистанция 15 км. Сначала стартуют мужчины, представляющую одну команду, 30 секунд спустя – женщины. В зачет идут сумма времени преодоления дистанции второго финишировавшего лыжника и второй лыжницы. Чтобы победить в прологе с таким регламентом командам необходим максимально сбалансированный состав.

Таковым располагают только несколько коллективов. Чемпионы прошлого сезона Ramudden в числе главных фаворитов и в самой первой гонке сезона. У «желтых монстров» в заявке сильный тандем мужчин: Йоханнес Эклеф (пятое место общего зачета серии 2021/22) и Херман Паус (вице-лидер молодежной классификации). Слабое звено команды – Ида Палмберг. Если она сумеет удержать темп занимавшей в прошлом сезоне призовые места на Васалоппете и Биркебейнерреннете Эмили Флетен – шансы Ramudden на успех повысятся.

Похожим выглядит расклад и для Lager 157. Вице-чемпионы серии способны выставить двух равных по силам лыжников – финишировавшего вторым в общем зачете Эмиля Перссона и стабильного Рунара Ско Матисена (пять гонок закончил в топ-10, в одной был на подиуме). Однако лыжница высокого уровня у Lager 157 только одна – Каролина Хеденстрем. Вторая представительница команды, чье время скорее всего пойдет в зачет – намного менее опытная Линнеа Йоханссон.

Ragde Charge в Бад-Гаштайне не сможет рассчитывать на победителя общего зачета прошлого сезона – Андреаса Нигорда. Однако и без него сильных лыжников в составе у команды немало: Карстейн Йохауг (в прошлом году он показал абсолютно лучшее время в прологе), Оскар Кардин и Каспер Стадос. К тому же, все они умеют работать вместе: продуманная тактика – фирменный стиль Ragde Charge. Однако успех команды будет зависеть и от того, в какой форме находится Йенни Ларсен, не стартовавшая в Ski Classics с марта 2021 года. Сумеет ли она удержаться за Аниккен Алнес (семь финишей в топ-10 в прошлом сезоне) – большой вопрос.

Теневые фавориты гонки – Eksjohus. Суперзвезд в команде нет, но состав очень ровный: занявший третье место на Васалоппете 2022 Аксель Юттерстрем, стабильно выступающий ветеран Мортен Эйде Педерсен, а также сильный дуэт лыжниц. Магни Смедос в прошлом сезоне заняла третье место на марафоне в Тарту, а еще в трех гонках финишировала в топ-5, Софи Элебру в итоговом протоколе ни разу не оказывалась ниже пятнадцатой позиции.