Четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 проходит 17 – 18 декабря в Давосе (Швейцария). Olympics представляет актуальное расписание, результаты и видео-хайлайты соревнований.

Подробное превью этапа в Давосе читайте здесь

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Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23. Этап 4. Давос, Швейцария. Расписание

по московскому времени

17 декабря, суббота

12:45. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины

15:15. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины

18 декабря, воскресенье

12:45. Гонка с раздельного старта на 20 км, свободный стиль. Женщины

15:15. Гонка с раздельного старта на 20 км, свободный стиль. Мужчины

Лыжные гонки. Где смотреть Кубок мира 2022/23

В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»