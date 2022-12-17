Актуальная информация о четвертом этапе лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Швейцарии 17 – 18 декабря
Четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 проходит 17 – 18 декабря в Давосе (Швейцария). Olympics представляет актуальное расписание, результаты и видео-хайлайты соревнований.
по московскому времени
17 декабря, суббота
12:45. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
15:15. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
18 декабря, воскресенье
12:45. Гонка с раздельного старта на 20 км, свободный стиль. Женщины
15:15. Гонка с раздельного старта на 20 км, свободный стиль. Мужчины
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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