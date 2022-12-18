В воскресенье, 18 декабря, в Давосе (Швейцария) индивидуальными гонками с раздельного старта свободным стилем на дистанции 20 км завершился четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023. На рождественский перерыв, следующими соревнованиями после которого станет стартующая 31 декабря многодневка «Тур де Ски» , в статусе лидеров общего зачета уходят представители сборной Норвегии Тириль Венг и Пол Голберг . А победы в разделках 18 декабря одержали Джесси Диггинс (США) и Симен Крюгер (Норвегия).

Диггинс отморозила глаза, но победила

В гонках свободным стилем с раздельного старта в этом сезоне Кубка мира вне зависимости от дистанций у женщин есть явный лидер. Джесси Диггинс из США показала лучшее время как на втором этапе в Лиллехаммере (10 км), так и на четвертом в Давосе (20 км). Гонка в Швейцарии для стартовавшей под 27-м номером спортсменки получилась экстремальной. Первая половина дистанции для Диггинс прошла идеально – она лидировала на всех промежуточных отсечках, однако вскоре начались проблемы. Финишные три километра Джесси бежала буквально с закрытыми глазами – дело в том, что лыжница из США вышла на гонку в контактных линзах, а они примерзли! Однако соперницам это обстоятельство не помогло. Диггинс проявила невероятную волю к победе и сумела показать на финальном сегменте лучшую скорость.

По результату лидера ориентировалась стартовавшая на 16 номеров позже Ингвильд Флюгстад Эстберг. Однако норвежская спортсменка уступила времени соперницы 5.5 секунд и сумела лишь отодвинуть на третью строчку Рози Бреннан из США. Для Эстберг это попадание на подиум – первое за два года. Для Бреннан Давос – счастливое место: из шести призовых мест на этапах Кубка мира за карьеру три спортсменка из США добыла как раз в Швейцарии.