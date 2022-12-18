В лидерах общего зачета по итогам четвертого этапа лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 остаются Тириль Венг и Пол Голберг
В воскресенье, 18 декабря, в Давосе (Швейцария) индивидуальными гонками с раздельного старта свободным стилем на дистанции 20 км завершился четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023. На рождественский перерыв, следующими соревнованиями после которого станет стартующая 31 декабря многодневка «Тур де Ски», в статусе лидеров общего зачета уходят представители сборной Норвегии Тириль Венг и Пол Голберг. А победы в разделках 18 декабря одержали Джесси Диггинс (США) и Симен Крюгер (Норвегия).
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В гонках свободным стилем с раздельного старта в этом сезоне Кубка мира вне зависимости от дистанций у женщин есть явный лидер. Джесси Диггинс из США показала лучшее время как на втором этапе в Лиллехаммере (10 км), так и на четвертом в Давосе (20 км). Гонка в Швейцарии для стартовавшей под 27-м номером спортсменки получилась экстремальной. Первая половина дистанции для Диггинс прошла идеально – она лидировала на всех промежуточных отсечках, однако вскоре начались проблемы. Финишные три километра Джесси бежала буквально с закрытыми глазами – дело в том, что лыжница из США вышла на гонку в контактных линзах, а они примерзли! Однако соперницам это обстоятельство не помогло. Диггинс проявила невероятную волю к победе и сумела показать на финальном сегменте лучшую скорость.
По результату лидера ориентировалась стартовавшая на 16 номеров позже Ингвильд Флюгстад Эстберг. Однако норвежская спортсменка уступила времени соперницы 5.5 секунд и сумела лишь отодвинуть на третью строчку Рози Бреннан из США. Для Эстберг это попадание на подиум – первое за два года. Для Бреннан Давос – счастливое место: из шести призовых мест на этапах Кубка мира за карьеру три спортсменка из США добыла как раз в Швейцарии.
Главный предстартовый фаворит Симен Крюгер подтвердил свой статус. Борьбы за победу не получилось – 20 км по трассе в Давосе самый техничный конькист мира пробежал на 22.3 секунды быстрее ближайшего соперника – еще одного норвежского мастера гонок на длинные дистанции Ханса Кристера Холуна. Крюгер, стартовавший под 62-м номером, первые 3 км никуда не торопился, но затем включил полные обороты, последовательно установив лучшее время на всех отсечках включая главную – на финише. Третье место занял еще один опытный лыжник из Норвегии – Шюр Рете. Ему ориентиром служило также время Холуна, однако финальный отрезок Ханс Кристер пробежал быстрее. На финише Рете уступил сопернику 2.2 секунды. Предыдущий раз Шюр поднимался на подиум в Давосе 8 лет назад – 13 декабря 2014 года.
Лучшим ненорвежцем в этот день стал 22-летний Фридрих Мох. Лыжник из Германии поддерживал темп, потенциально позволявший рассчитывать на призовое место, первые 10 км. Однако сил на вторую половину дистанции Моху не хватило – норвежскую шестерку разбавить ему не удалось.
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