Аргентина – Австралия. 1/8 финала: первый гол Месси в плей-офф чемпионатов мира, и Аргентина в четвертьфинале

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре во втором матче 1/8 финала сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии – 2:1. Победу аргентинцам принесли точные удары Лионеля Месси в первом тайме и Хулиана Альвареса во втором, на который австралийцы ответили лишь точным ударом Крейга Гудвина в концовке встречи. Теперь в четвертьфинале состоится принципиальное противостояние сборных Аргентины и Нидердландов. .

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Австралия - 2:1 (1:0)

Голы: Месси (35) – 1:0, Альварес (56) - 2:0, Гудвин (76) - 2:1

Стартовый состав аргентинской сборной на сей раз не удивил, почти повторив тот вариант, в котором команда вышла на заключительный матч группового этапа против команды Польши. Лишь вместо получившего повреждение Анхеля ди Марии на поле вышел Алехандро Гомес, но перед матчем с австралийцами эта единственная вынужденная перестановка не выглядела серьезной потерей.

Вполне ожидаемо сборная Аргентины сразу наладила контроль над мячом, но действовала команда Лионеля Скалони слишком неторопливо и академично, а в результате до угроз воротам голкипера австралийцев Мэттью Райана дело почти не доходило. К середине тайма сборная Австралии почувствовала, что может действовать и смелее. Сначала футболисты с Зеленого континента попробовали какое-то время контролировать мяч на своей половине поля – получилось. Затем Австралия стала действовать еще бодрее, провела несколько атак, подала два угловых – тоже без особого напряжения у ворот соперника, но зато визуально характер борьбы на поле сильно изменился.

К счастью для сборной Аргентины, в ее составе есть Лионель Месси. После розыгрыша «стандарта» на правом фланге и короткой комбинации капитан аргентинцев получил скидку от Николаса Отаменди и из пределов штрафной аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот – 1:0. Как ни удивительно, но этот забитый на 35-й минуте мяч стал для Месси первым, который он провел в ворота соперников в играх плей-офф за все свои пять чемпионатов мира.

Не слишком яркий первый тайм, в котором обе команды совместными усилиями нанесли всего три удара по воротам соперника, так и завершился с минимальным преимуществом аргентинцев. Причем единственный за весь тайм удар в створ оказался результативным - это был именно тот самый исторический гол Месси.