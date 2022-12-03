Аргентина – Австралия. 1/8 финала: первый гол Месси в плей-офф чемпионатов мира, и Аргентина в четвертьфинале

3 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в 1/8 финала сборная Аргентины в игре с нервной концовкой все-таки преодолела сопротивление команды Австралии
В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре во втором матче 1/8 финала сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии – 2:1. Победу аргентинцам принесли точные удары Лионеля Месси в первом тайме и Хулиана Альвареса во втором, на который австралийцы ответили лишь точным ударом Крейга Гудвина в концовке встречи. Теперь в четвертьфинале состоится принципиальное противостояние сборных Аргентины и Нидердландов. .
Голы: Месси (35) – 1:0, Альварес (56) - 2:0, Гудвин (76) - 2:1
Стартовый состав аргентинской сборной на сей раз не удивил, почти повторив тот вариант, в котором команда вышла на заключительный матч группового этапа против команды Польши. Лишь вместо получившего повреждение Анхеля ди Марии на поле вышел Алехандро Гомес, но перед матчем с австралийцами эта единственная вынужденная перестановка не выглядела серьезной потерей.
Вполне ожидаемо сборная Аргентины сразу наладила контроль над мячом, но действовала команда Лионеля Скалони слишком неторопливо и академично, а в результате до угроз воротам голкипера австралийцев Мэттью Райана дело почти не доходило. К середине тайма сборная Австралии почувствовала, что может действовать и смелее. Сначала футболисты с Зеленого континента попробовали какое-то время контролировать мяч на своей половине поля – получилось. Затем Австралия стала действовать еще бодрее, провела несколько атак, подала два угловых – тоже без особого напряжения у ворот соперника, но зато визуально характер борьбы на поле сильно изменился.
К счастью для сборной Аргентины, в ее составе есть Лионель Месси. После розыгрыша «стандарта» на правом фланге и короткой комбинации капитан аргентинцев получил скидку от Николаса Отаменди и из пределов штрафной аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот – 1:0. Как ни удивительно, но этот забитый на 35-й минуте мяч стал для Месси первым, который он провел в ворота соперников в играх плей-офф за все свои пять чемпионатов мира.
Не слишком яркий первый тайм, в котором обе команды совместными усилиями нанесли всего три удара по воротам соперника, так и завершился с минимальным преимуществом аргентинцев. Причем единственный за весь тайм удар в створ оказался результативным - это был именно тот самый исторический гол Месси.
Практически все вопросы относительно исхода борьбы за место в четвертьфинале своей грубейшей ошибкой снял в начале второго тайма голкипер австралицев Мэттью Райан. Попав под прессинг аргентинцев Родриго де Пауля и Хулиана Альвареса, вместо того, чтобы вынести мяч от ворот, Райан пустился в обводку и потерял мяч. В результате Альварес получил возможность без помех нанести удар по пустым воротам - 2:0, и надежды австралийцев на то, чтобы вернуться в игру, стали абсолютно призрачными.
Возродить их сборной Австралии помог слегка шальной удар Крейга Гудвина с дальней дистанции, после которого мяч рикошетом от спины Энцо Фернандеса влетел в ворота Эмилиано Мартинеса. Воддушевленная неожиданным поворотом событий Австралия бросилась вперед и на 80-й минуте получила еще один шанс. Левый защитник Азиз Бехич продемонстировал удивительный дриблинг в штрафной соперника, вышел на ударную позицию, но нанести точный удар ему все-таки не удалось. Иначе аргентинцы после удивительного матча с Саудовской Аравию могли претендовать на сомнительные лавры команды, пропускавшей самые красивые голы чемпионата мира в Катаре (естественно, если вынести за скобки чудо-гол бразильца Ришарлисона в ворота Сербии).
Но этим шансы сборной Австралии на время ограничились. В концовке встречи атаковала почти только Аргентина, упустившая как минимум пять реальнейших голевых шансов - один только Лаутаро Мартинес как минимум трижды просто обязан был забивать третий гол в ворота австралийцев, но так и смог этого сделать. В итоге, как обычно и бывает в футболе, Австралия все-таки получила еще один шанс.
На последней добавленной минуте 18-летний Гаранг Куол наносил удар из выгоднейшей позиции, но вратарь Эмилиано Мартинес успел среагировать на него, компенсировав этим спасением всю расточительность партнеров и все промахи своего однофамильца у ворот соперника. И Аргентина - все-таки в четвертьфинале!
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